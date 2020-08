Aumenta un 40% las ayudas para rehabilitar viviendas inhabitables

La Concejalía de Acción Social de El Rosario abrió ayer, hasta el día 24 (inclusive), el plazo de presentación de solicitudes para optar al Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2019. La inversión asciende a 65.696,45 euros, aumentando el 40% respecto al programa de la edición anterior, que vuelve a estar cofinanciado por el Cabildo y el Ayuntamiento de El Rosario. Las solicitudes pueden descargarse desde la sede electrónica o solicitarla en el Registro General del Consistorio, en La Esperanza o en la Tenencia de Alcaldía, en Llano Blanco.

Estas subvenciones se distribuirán entre propietarios sin recursos económicos suficientes cuyas viviendas no estén en condiciones de habitabilidad. Las obras a financiar por este programa, entre otras, son aquellas que comprendan total o parcialmente la mejora de las condiciones de accesibilidad, las que garanticen la seguridad de la vivienda -como el refuerzo- o la sustitución parcial de los elementos estructurales y las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendio, etc.

La concejala de Acción Social, Fátima Gutiérrez, explica que "este programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas permite que aquellas familias con escasos recursos puedan hacer frente a obras que mejoren su calidad de vida al solucionar importantes deficiencias en sus casas, tanto en las instalaciones como en su adaptación para personas con movilidad reducida".

Los beneficiarios deberán estar empadronados y residir en El Rosario, con seis meses de antelación a la fecha de aprobación del Programa (10 de diciembre de 2019); ser propietario, copropietario o usufructuario de la vivienda en la que se realizarán las obras; no ser titular de otra vivienda; no haber sido beneficiario de la ayuda del Programa de Rehabilitación de Viviendas en los tres años anteriores y no contar con recursos económicos suficientes para afrontar el gasto o cubrir la necesidad objeto de la ayuda solicitada, que no superará los 10.000 euros.

Acción Social coordina esta línea de ayudas y evalúa las solicitudes en función del nivel de renta y núcleos de convivencia, la existencia de personas con diversidad funcional y/o situación de dependencia, así como la de menores en la residencia familiar.