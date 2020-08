González: "Hemos hecho la tarea para afrontar un año 2021 que será complicado"

El gobierno de la Ciudad del Drago, con el alcalde Francis González al frente, trabaja para saldar en 2020 la deuda histórica que arrastra el Ayuntamiento con su personal, que supone más de 850.000 euros; rebajar el endeudamiento; mantener las inversiones, que este año suman más de 3,7 millones, y contar pronto con "un nuevo presupuesto".

¿En qué situación económica se encuentra el Ayuntamiento de Icod de los Vinos?

En Icod hemos hecho la tarea para afrontar un año 2021 que será complicado. Ya hemos hecho la liquidación del presupuesto de 2019 y se ha dado un paso importante. Tenemos 4,8 millones de euros de superávit del año pasado y, a partir de ahí, hemos trazado una estrategia de futuro. El 17 de julio sacamos adelante una modificación presupuestaria para pagar en torno a 850.000 euros de la deuda histórica que se mantiene con el personal municipal. Queremos liquidar esa deuda antes de que termine el presente ejercicio y, además, hicimos otra modificación para acelerar todas las subvenciones nominativas. Es un año excepcional y hemos apostado, por ejemplo en el ámbito deportivo, por ayudas directas, que se basan en los criterios de adjudicación anteriores. Esas subvenciones sociales, deportivas y culturales suman en torno a 257.000 euros que queremos abonar entre finales de agosto y septiembre.

¿Las subvenciones llegarán a la mayoría de los colectivos?

Sí, se entregarán a los mismos que era habitual, en la misma cuantía de 2019, y a algunos nuevos. Han recibido subvenciones Apreme (6.000 euros), la Asociación de Bomberos Voluntarios Ycoden Daute (32.000 euros), Apanot (20.000), el CIT (3.600 euros), Cruz Roja (10.000), Dismonorte (4.000), Hogar Santa Rita (6.000), Sociedad Centro Icodense (6.000), Cáritas Arciprestal de Icod (20.000), la Casa de Acogida Madre del Redentor (30.000), el Grupo Filatélico y Numismático Drago de Icod (600), la Agrupación Profesional de Trabajadores Autónomos de Autoturismo de Icod ( 1.000) y asociaciones como la de la Librea del Diablo y la Diabla de Las Angustias (600 euros), José Manuel Cabrera (6.000), Achimencía (600), El Pino de Buen Paso (1.600), San Isidro Labrador-La Mancha (600), Tabaiba-Cueva del Viento (200) o Sol y Sombra (2.000). Además, llegarán a la Fundación Canaria Hospital de Nuestra Señora de los Dolores (6.000) y numerosos clubes deportivos como la UD Icodense (32.000), San Marcos Icod (11.100), Bigshow (3.600), Hércules (10.900), Calce Team Trail (1.800), Ritmicod (1.600), Domicod (1.600), Bambú (1.500), Atleticod (4.500), Magalona Ycod (1.600), Buempaseiro Buen Paso (1.600), Cosmos II (2.600), Prakan del Norte de Tenerife (2.800), Aficionados Norticod (4.000), Las Cañas (2.000), Cuatro Dos El Amparo (1.600) o Charco primero Buen Paso (1.600). Nuestra ilusión es que en el presupuesto de 2021 se normalice la entrega de estas subvenciones.

¿El estado de alarma paralizó la actividad del Ayuntamiento?

No, no. Hemos seguido. No hemos parado. Sacar todos estos expedientes ha requerido un gran empuje político en ese periodo. Igual que la planificación del nuevo presupuesto. Hemos establecido toda una estrategia de futuro. Nunca antes se había hecho una liquidación del presupuesto tan pronto. Ha sido un logro muy importante, pese al Covid-19. Esos 4,8 millones de euros de superávit nos ayudarían, pero a ver si al final los alcaldes socialistas no se doblegan al 'sanchismo'.

¿Teme por el remanente?

Nos falta saber si el Estado nos va a dejar usar ese remanente para dinamizar social y económicamente el municipio. Veo con mucha preocupación la posible traición a los alcaldes de España, pero ojalá me equivoque y todos sigan unidos para exigir que nos dejen usar ese remanente para beneficio de los ciudadanos.

¿Prevén nuevas modificaciones presupuestarias?

Estamos preparando un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,9 millones de euros que servirá para pagar 600.000 euros de facturas pendientes a proveedores de gobiernos anteriores. Tenemos el compromiso de pagar lo que dejaron pendiente otros. Entre septiembre y octubre sacaremos esa modificación para pagar a los que han prestado servicios al ayuntamiento. También hay otro cambio para corregir un desfase contable de Icodemsa, fruto de un error del concejal de Hacienda anterior.

¿Y para gasto social?

Vamos a inyectar 370.000 euros a los Servicios Sociales para que puedan llegar bien a fin de año después del estado de alarma. A final de año el gasto social superará los 614.000 euros. Y si es necesario, modificaremos los presupuestos para aportar más.

¿Han tenido que renunciar a las inversiones?

No, seguimos adelante y es un reto importante. Hemos sumado 1,2 millones de euros que junto a lo que ya estaba previsto eleva esa partida a más de 3,7 millones. Queremos terminar lo que está en marcha y haremos todo lo posible por ejecutar esa inversión. Icod necesita un plan de inversiones y lo tenemos previsto en todos los ámbitos: 1,3 millones para espacios deportivos y de ocio; 777.000 euros para mejorar urbanizaciones, plazas y vías públicas; 882.000 euros para abastecimiento de agua, alumbrado y saneamiento; 150.000 euros para obras RAM en centros educativos; 151.000 euros para la mejora del cementerio; una aportación de 288.000 euros para la Casa de la Juventud y el Teatro Municipal, o 50.000 euros para las rampas de las viviendas de Campino. Será difícil ejecutarlo todo, pero hay cosas que se podrán arrastrar para otros ejercicios. En este plan está la mayor parte de la hoja de ruta para este mandato. Y la vamos a sacar adelante.

¿Reducirán la deuda?

Sí, tenemos prevista una amortización de deuda con los bancos de 4,8 millones. Eso es sumamente importante, ya que buscamos tener un futuro con un remanente utilizable para acción social e inversión. Prevemos que el gran problema va a estar en el presupuesto de 2021 por la reducción de la financiación externa. Tenemos que estar preparados para que los indicadores de endeudamiento sean lo menores posibles .

¿Trabajan en el presupuesto de 2021?

Sí, queremos poner la directa para que esté aprobado antes de final de año. Es un reto que creemos que debe cumplir Icod. En mi anterior etapa lo aprobé a principios de año, pero queremos que no se repitan los retrasos de años anteriores, ya que genera problemas de ejecución. Ya sabemos lo que hay que rectificar y revisar. Por eso tenemos toda esta estrategia montada a partir de la liquidación de 2019.

¿Cuándo comienza el nuevo proceso de participación sobre la playa de San Marcos?

Estamos iniciando una segunda fase, desde el día 27 de julio, y no entiendo que la oposición esté utilizando la playa para tratar de sacar rédito político. Ellos no quieren que esto salga adelante porque eso sería peligroso para sus expectativas electorales. Hemos escuchado a la ciudadanía desde el 25 de julio de 2019, se contestaron las alegaciones, se organizaron talleres y los acuerdos se llevaron al Consejo de la Playa. Este gobierno ya dijo lo que planteaba e incorporó nuevas aportaciones. Estamos escuchando y creemos que hemos recogido el sentir de la ciudadanía. Lo llevamos a pleno y salió adelante con los votos de CC y Cs, y la abstención de Alternativa Icodense. Ahora, hasta el 30 de septiembre, hemos abierto un segundo periodo de participación centrado en la zona de Amarca. Queremos darle continuidad a la trama urbana y al diseño estético; seguimos peleando la posibilidad del retranqueo, eliminación o traslado del refugio pesquero; negociamos con el club náutico una compensación de los gastos del desprendimiento que se produjo, que dará opciones a ese posible traslado del refugio, y hemos dicho que no al talud o muralla que planteaba Gesplan, que se sustituye por un talud antirreflexión situado debajo de la carretera para que no haya impacto visual pero cumpla su función. También apostamos por una recarga de arena natural; aceptamos la propuesta del PSOE de apertura de los chorros del muelle grande; mejoraremos los locales de la playa y su accesibilidad; el adecentamiento desde la iglesia hasta la escalera más allá del Amarca.

¿Qué preguntan a la ciudadanía en este segundo proceso?

El nuevo proceso de participación se centra en esa zona más allá del Amarca. Planteamos que la continuación del paseo sea una zona ajardinada bajo el acantilado y esperamos que Costas retire los primas. Nuestra propuesta es que se estudie, tras la negativa a la escollera inicial, una más pequeña, mimetizada con la línea de callaos, con forma de cabeza de fémur, que posibilite la acumulación de arena y la ampliación de la playa hasta 10.000 metros cuadrados con marea baja. Ahí se estaba creando una playa y con ese elemento se podría ampliar. Lo que preguntamos a la ciudadanía es si prefiere dejar eso como está, tras retirar los prismas, o construir ese elemento de escaso impacto que podría dar estabilidad y ampliar la playa. Ese es el proceso que está en marcha hasta el 30 de septiembre.