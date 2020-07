Carlos Alonso: "Bermúdez podría ser un buen candidato a presidir el Cabildo"

Para el portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, "podría ser un buen candidato a presidir la Corporación insular, pero es pronto para hablar de eso". Así lo manifestó ayer el expresidente del Cabildo tinerfeño durante una entrevista en Despierta Canarias, de Radio Marca Tenerife.

"Creo que José Manuel Bermúdez ha crecido como político durante este año en la oposición", ha indicado Alonso. Con respecto a su propia continuidad, el expresidente del Cabildo de Tenerife ha comentado que él sigue "con ilusión", pero "pienso que no debo ser yo el cartel electoral del partido (CC) en 2023". "Tengo un compromiso de cuatro años. Estoy en los sitios hasta el día anterior que me vaya", añadió.

El nacionalista Carlos Alonso también aprovechó para comentar que "hay muy pocas personas que pueden decir que la Isla está mejor ahora que hace un año". "Es cierto que ha habido una pandemia, pero el Cabildo no ha puesto todo lo que debería poner para paliar los efectos. Nos va a costar levantarnos de esta situación", agregó.

Con respecto al apagón que sufrió la Isla hace unos días, manifestó que cuando él fue presidente del Cabildo "no hubo ningún cero energético". "Los que están ahora deberían asumir responsabilidades. El problema energético es de ejecución, no de planificación. Mi Cabildo fue muy activo en el desarrollo de infraestructuras eléctricas", dijo. "Fui presidente seis años y no hubo ningún cero. Pedro Martín (PSOE) lleva dos en menos de un año. Cada uno debe asumir sus responsabilidades", insistió.

Por último, sobre el anuncio realizado por el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, el nacionalista Alfonso Cabello, indicando que el Carnaval podría celebrarse en julio de 2021, el expresidente de la Corporación insular declaró que el "Carnaval se tiene que llevar a cabo, pero hay que buscar la forma de celebrarlo en las mejores condiciones". "El Consistorio ha decidido una fecha y me parece bien. Pero sí debe celebrarse", agregó.