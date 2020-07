El PP pide a Martín que se implique en buscar soluciones para el inicio del curso escolar

El Partido Popular en el Cabildo de Tenerife pondrá sobre la mesa este viernes, en Comisión Plenaria de Empleo, Desarrollo Económico, Educación, Cultura y Deporte, que "el gobierno insular debe tomar un papel activo en la crisis abierta en el sector educativo en relación al establecimiento de protocolos de seguridad de cara al inicio del curso escolar".

La consejera popular Águeda Fumero cuestionará al gobierno sobre este tema, ante la denuncia de la comunidad educativa, y explícitamente de los sindicatos de profesores, sobre la forma que ha tenido el Gobierno de Canarias de afrontar este asunto, señalando que se encuentran "a ciegas", por desconocer cuáles son los protocolos que se establecerán en la vuelta a las aulas para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores.

Los populares consideran que "aunque el Cabildo no tiene competencias en Educación, debe tomar un papel activo en este proceso, como administración más cercana a los ciudadanos", sobre todo después de conocer la opinión de los sindicatos que denuncian que "el Gobierno de Canarias está trabajando de forma unilateral y errática" y que la comunidad educativa "desconoce totalmente la línea del documento que regirá la vuelta a las aulas".

Para Fumero, "la intervención del Cabildo es fundamental para los estudiantes tinerfeños, ya que Canarias se encuentra actualmente entre las cinco comunidades que todavía no tienen un protocolo específico en materia educativa, que es de vital importancia, no solo para saber qué medidas se van a aplicar, sino también para ofrecer certidumbre y seguridad a las familias, ya que el caos que vivimos al final del curso pasado no puede volver a repetirse".

El Partido Popular en el Cabildo se suma así a las peticiones de los Populares en el Parlamento de Canarias, que han propuesto la puesta en marcha de un protocolo que contenga medidas para evitar la brecha digital, así como un plan sanitario que indique cómo proceder en caso de posibles contagios o la creación de plazas de enfermería en centros educativos.