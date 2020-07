El PSOE acusa al PP de "llevar al Ayuntamiento a un caos total"

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Los Realejos, Miguel Agustín García, hace un balance muy negativo del primer año de mandato del actual gobierno de Manuel Domínguez y acusa al PP de "llevar al Ayuntamiento a un caos total".

García lamenta que el grupo de gobierno del PP haya llevado al Consistorio "a una situación de desorganización y falta de rumbo". A su juicio, "no hay una hoja de ruta para el municipio, no hay rumbo, todo es una continua improvisación y eso afecta al trabajo de los técnicos, que ponen todo de sí para sacar adelante la gestión pero se encuentran no sólo escasos de personal sino a merced de un grupo de gobierno que no sabe lo que quiere para Los Realejos".

Un ejemplo de esa falta de planificación es, en opinión del PSOE, el Plan de Barrios: "Dejaron de ejecutar 940.000 euros, y sin embargo se solicitó un Plan de Barrios Extraordinario del que también quedaron sin invertir otros 213.000 euros. ¿Qué sentido tiene pedir uno extraordinario si no eres capaz de gastar todo el dinero del que dispones para el plan inicial?", se pregunta.

García valora "el trabajo constructivo" del PSOE que, a través de mociones, preguntas y ruegos "ha trasladado al Consistorio las preocupaciones que los ciudadanos, ciudadanas y colectivos del municipio". También el trabajo de fiscalización que han venido realizando los concejales socialistas con respecto a la acción del grupo de gobierno, "especialmente en lo que se refiere a los decretos de Alcaldía", así como las 42 enmiendas que el PSOE presentó al presupuesto de 2020.

La ejecución del presupuesto de 2019 es uno de los aspectos que más preocupa a los socialistas: "Un 8% del presupuesto quedó sin ejecutar, y eso no puede venderse como un éxito, porque significa que no has desarrollado acciones que eran necesarias y eso tiene un impacto directo en la calidad de vida de nuestros vecinos". Para el PSOE es "especialmente sangrante que áreas como Bienestar Social dejaran sin gastar hasta 240.000 euros".