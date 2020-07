Curbelo aboga por expulsar a Mena y Marichal del PSOE para resolver la crisis de Arona

Casimiro Curbelo, presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), abogó ayer por expulsar al alcalde de Arona, José Julián Mena, del PSOE si sigue negándose a entregar el acta, así como por crear una gestora, pues cree que uno de los principales causantes de la crisis política de Arona es el presidente de la formación política en el municipio sureño, el constructor y hotelero Agustín Marichal. "Ese señor quiere seguir manejando el Ayuntamiento como ha hecho siempre", manifestó el también presidente del Cabildo de La Gomera en declaraciones a la cadena Cope en Canarias.

Curbelo entró en el convulso tablero aronero después de saberse que Mena lo había llamado para pedirle ayuda después de que la dirección nacional, regional e insular socialista exigiera al alcalde que entregara el acta y abandonara la Alcaldía. El dirigente gomero se quejó la semana pasada de que Mena filtrara esa llamada a algunos medios de comunicación para utilizarla como presión al PSOE, al insinuarse que podía pasar a ASG. Curbelo negó que estuviera interesado en acoger a Mena y los suyos, y ayer volvió a dejar claro que quien realizó la llamada fue José Julián Mena.

Curbelo también se sintió aludido al recibir críticas de Agustín Marichal. El fundador de ASG y diputado regional fue muy claro con respecto al constructor y hotelero, nacido en Arona y criado en Arure (La Gomera). "Esa persona ha vivido siempre en el conflicto y la ilegalidad. Mucha gente lo conoce bien. Es un personaje destructivo. Es el problema de Arona", subrayó Casimiro Curbelo en los micrófonos de la COPE, para añadir: "Lo conocen por una planta más porque sus edificios suelen tener una planta más de lo permitido".

"El PSOE tiene que quitarse a esa sanguijuela de en medio. Si no, yo me ocuparé de hacerlo. El pueblo de Arona no merece estar representado por personajes como ese", concluyó el presidente del Cabildo de La Gomera.