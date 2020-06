Franquet afirma que el estado del Febles es "indigno" y se debe acelerar el traslado

"Ganarán dignidad". Así resume la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, los beneficios que tendrá para los usuarios del Febles Campos el traslado a un nuevo centro con todos los servicios necesarios para poder atender a los más de 250 pacientes de este centro. El mal estado en el que se encuentra, tanto el inmueble como el equipamiento, hace que "ahora mismo estén en condiciones indignas, por lo que en el menor plazo que podamos vamos a concluir el expediente para sacarlos de allí", aseguró.

La opción que baraja ahora mismo el Cabildo para el traslado de estas personas dependientes es la residencia que la empresa Clece ha rehabilitado en una parte del edificio del Seminario de La Laguna. Un inmueble en el que han invertido cinco millones de euros y que cuenta con todas las instalaciones necesarias para poner en marcha un centro de mayores.

La de Clece fue la única oferta que recibió la Corporación insular después de lanzar un llamamiento para buscar un inmueble idóneo para trasladar a estos pacientes. Sin embargo, Franquet insiste en que a pesar de que a priori se trata de una buena alternativa que cumple con todos los requisitos necesarios, a partir de ahora se debe realizar una valoración técnica final. Si esta es positiva, se comenzará a negociar el convenio para establecer las condiciones económicas en las que se establecerá el arrendamiento. "Esto es solo una preselección, habrá que hacer tasaciones públicas, según precios de mercado, pero vamos a intentar cerrar los procedimientos y acuerdos lo antes posible", detalló Franquet.

A través de este convenio también se deberá determinar de qué manera se llevarán a cabo las obras que son necesarias para poder habilitar otro espacio del inmueble del Seminario para que el edificio pueda acoger a la totalidad de los pacientes del Febles y de qué manera se equipará al centro de todo el material y mobiliario necesario.

La consejera insular visitó recientemente el edificio acompañada por el jefe de Servicio de Clece, Juan Pedro Herrera, que se encargó de ponerla al día acerca de los últimos detalles de las obras que están prácticamente terminadas.



Características



La residencia cuenta con un espacio de casi 7.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. La planta baja está dedicada a los servicios comunes como la cocina, la lavandería, una gran sala de estar, así como un área sanitaria con despacho médico, sala funcional y sensorial, sala de fisioterapia y sala de podología y peluquería.

En las cuatro plantas superiores se reparten 96 habitaciones, -25 individuales y 75 dobles-, cada una con baño propio, por lo que en total la residencia cuenta con 167 plazas. En cada planta hay también un baño geriátrico, sala de control de enfermería y un puesto de control, además de dos unidades de convivencia, en las que los usuarios pueden pasar el tiempo con sus familias.

La residencia está rehabilitada atendiendo a los criterios de eficiencia energética, ya que todas las fachadas están aisladas y la carpintería se ha adaptado según la fachada y la altura para conseguir un mejor rendimiento energético. Además, se han instalado materiales que reducen el impacto acústico y el edificio dispone también de instalación para la calefacción, para hacer frente al frío de La Laguna.

El centro cuenta con instalación para gases medicinales en el 50% de las habitaciones, además de climatización centralizada y wifi. "Las obras se han desarrollado a lo largo de 13 meses y se ha vaciado por completo el edificio para adaptarlo técnicamente a las condiciones necesarias", explica Herrera. El responsable de Clece cuenta que la empresa se encontraba cerrando el certificado final de obra de este edificio, -en el que pensaban abrir una residencia privada-, cuando conoció la oferta que había lanzado el Cabildo para reubicar a los usuarios del Febles, por lo que decidieron presentar su propuesta.



"Cruce de intereses"



"Es un cruce de intereses, a ellos como empresa les interesa y a nosotros por razones obvias también", señaló Franquet, quien indicó que el Obispado siempre se ha mostrado a favor de este acuerdo, "porque sabe que es un problema social de Tenerife".

El papel de la empresa Clece en este acuerdo de colaboración con el Cabildo será solo de arrendador, explicó Franquet, ya que una vez se firme, el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) asumirá la gestión del centro y trasladará a todos los usuarios y trabajadores. "Algo importante para nosotros era buscar una ubicación que permitiera que el personal en su totalidad estuviera en las mismas dependencias", valoró la responsable insular, ya que se habían valorado otras opciones pero era necesario separar a los usuarios del servicio de geropsiquiatría, "algo que implicaba dividir servicios comunes, lo que habría provocado dificultades de gestión importantes".

Franquet aseguró que el inmueble del Seminario parece contar con todas las características necesarias para acoger a todos los servicios que se prestan en el Febles. "La idea es que el máximo de servicios los podamos realizar desde aquí, pero nos adaptaremos si hay alguna cosa que se deba hacer de manera diferente".

El Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria también podría cambiar la utilización de los diferentes espacios del edificio, para que estos se adapten lo mejor posible a las características de los usuarios. La gran mayoría de los pacientes del Febles Campos son personas con altos requerimientos sociosanitarios, pero también hay usuarios de medio requerimiento y de psicogeriatría.

Franquet explica que el traslado no permitirá ampliar el número de plazas disponibles, ya que se habilitarán las necesarias para acoger a los usuarios del Febles. "Puede haber algún ajuste de plazas, pero lo podremos arreglar dentro de los propios centros del IASS", concretó.



Traslado



La consejera ya ha detallado que si todos los trámites que deben realizarse a partir de ahora son positivos, ella confía en poder trasladar a los usuarios del Febles Campos a la residencia del Seminario antes de que finalice este año.

Franquet insistió en que el Cabildo realizará todos los trámites de la forma más ágil posible, ya que es necesario trasladar a los usuarios a la mayor brevedad, debido al mal estado que presenta en la actualidad el Febles Campos, un edificio construido en la década de los cincuenta. "Lo que ha habido en este edificio es una situación de dejadez tremenda durante muchos años", valoró la consejera, ya que los daños estructurales son muy importantes, pero también señala que el centro tiene deficiencias que no están relacionados con la estructura. "Que las camillas no tengan ruedas no tiene nada que ver", valoró.



Sin opción de rehabilitarlo



Franquet señala que esa falta de mantenimiento ha dejado el edificio en un estado "en el que no tienes opción de rehabilitarlo, sino de derribarlo, porque la obra sería tan compleja que es mejor opción tirarlo y hacerlo de nuevo".

Esto es precisamente lo que hará el Cabildo una vez los usuarios y trabajadores del Febles Campos estén instalados en su nueva ubicación. El IASS procederá a derribar el actual edificio para construir en el mismo emplazamiento un nuevo centro que después sirva también como residencia sociosanitaria.