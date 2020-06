La pandemia marca un primer año duro para 11 alcaldes debutantes en Tenerife

El pasado día 15, nueve regidores municipales cumplieron su primer año en el cargo. Algunos llegaban desde la oposición y otros, habiendo sido concejales. Hoy son once los alcaldes "novatos" en el puesto, porque en este tiempo se produjo un relevo (Guía de Isora) y una moción de censura (Arico). Un año marcado por el Covid-19 que condiciona el mandato.

Santa Cruz. La alcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), destaca que, tras unos meses muy duros debido al estado de alarma, la capital vuelve a ser "una ciudad viva", aunque "seguiremos trabajando para que lo sea aún más y continuaremos luchado por su recuperación económica y social". Hernández espera que el Gobierno central no le dé la espalda a los consistorios y les permita, como a las comunidades autónomas, gastar el superávit, "pues los ingresos han sufrido una importante reducción y los gastos han aumentado considerablemente para poder hacer frente a la situación".

La Laguna. Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) obtiene un "balance positivo" pese a la "complejidad" motivada por el coronavirus. "Hemos tenido que readaptar los proyectos para este año", manifiesta. Sobre los logros alcanzados destacó, entre otros, que el presupuesto salga "en tiempo y forma", el protagonismo de las partidas sociales o las actuaciones "consecuentes" con el medio ambiente. Además, puso de relieve que el pacto de gobierno "goza de salud". "Este proyecto tiene la finalidad de dejar una impronta en el municipio distinta a lo que se venía haciendo".

Tegueste. Ana Rosa Mena (PSOE) afirma que, a pese a la pandemia, ve "logros importantes", como un plan para la reactivación de las micropymes y autónomos, el fortalecimiento de los servicios sociales, la "especial atención" a los mayores o el apoyo al sector primario. "Esto demuestra que el pacto gobernante funciona y que entre todos podemos hacer un gran trabajo". "Personalmente, desde la investidura me he sentido respaldada y he recibido una buena acogida por parte de los vecinos", señaló sobre este "período intenso".

Tacoronte. José Daniel Díaz (NC) subraya que ha sido un periodo de "sentimientos encontrados", de "luces y sombras": "Hemos pasado de la inmensa alegría y la responsabilidad de representar a los tacoronteros a momentos en los que, en plena crisis del coronavirus, he llegado a sentir la soledad del poder. Sin embargo, rápidamente, gracias a la entrega de trabajadores municipales, voluntarios y vecinos, esa soledad desapareció. Estoy haciendo algo que me gusta hacer y tengo una gran ilusión por sacar adelante proyectos que puedan cambiar Tacoronte y lograr que la gente viva mejor. Esa ilusión y ese optimismo los mantengo intactos pese a que ha sido un año complejo, duro, como una montaña rusa".

La Victoria de Acentejo. Juan Antonio García (PSOE) reconoce que "ha sido un periodo complicado, pero por encima de todo está el honor de representar a mis vecinos y contribuir al progreso de La Victoria". En el plano personal, "lo más duro es el tiempo que quitas a tu familia, pero de aquí también saco lo positivo, y es que en el día a día vives experiencias enriquecedoras. He ido adquiriendo más paciencia y aplomo, y en esa madurez personal la actividad política tiene mucho que ver. Grandes satisfacciones han sido la adquisición de la escuela infantil o la ampliación de la biblioteca, pero también es gratificante ayudar a alguien con un problema, comprobar el resultado del trabajo junto a los técnicos, o recibir un correo del Gobierno central que anuncia que tenemos una subvención".

Puerto de la Cruz. Marco González (PSOE) considera que "dedicarse íntegramente al bienestar de tus vecinos no solo es un sueño, sino una gran responsabilidad que ejercito todos los días con el honor de ser de Puerto de la Cruz. Me siento agradecido porque sigo sintiendo el apoyo y el cariño de un pueblo que me ha dado su confianza y me sigue llenando de orgullo con la solidaridad, la entrega y la empatía que demuestra en estos 9 kilómetros cuadrados, que se convierten en el mejor entorno para vivir y convivir". Con la misma ilusión que el primer día, "sigo apostando por poner en valor la singularidad y la identidad que nos permitirá conseguir el progreso social y económico necesario para que los residentes disfruten del bienestar que merecen y nuestros visitantes se sientan como en casa. Quiero seguir conservando esa cercanía para que de la mano podamos crear juntos un presente y un futuro que ya dibuja la ciudad, siempre desde ese carácter diverso, creativo e innovador que hace de Puerto de la Cruz el lugar más especial del mundo".

Los Silos. Para Macarena Fuentes (CC), "ser la primera alcaldesa en la historia del municipio ha supuesto un gran honor, no exento de responsabilidad y compromiso". Tras ocho años en la oposición, "he necesitado mucho tiempo y redoblar esfuerzos para conocer la realidad y reconducir situaciones". Fuentes asegura que sigue "con la misma ilusión y ganas de trabajar. La tarea será difícil, pero no imposible. Cuento con un grupo que me acompaña y que están dando todo por nuestro pueblo. Sin olvidar la predisposición, buen ambiente y colaboración del personal".

Güímar. Airam Puerta (PSOE) gobierna en pacto con CC y sostiene, por experiencia, que "el mejor lugar para hacer política es en la oposición". Este primer año "apasionante" los marcan múltiples dificultades, la primera "las complicaciones económicas, pues decidimos enfrentarnos con el pago de más de dos millones de euros de obras, servicios y suministros de encargos a proveedores que se habían quedado sin cobrar tras el cambio de gobierno". En esas estaban cuando llegó el coronavirus. "A pesar de ello, hemos buscado transformar Güímar con un elenco de actuaciones y mejoras" en marcha, unas, proyectadas, otras.

Arico. Sebastián Martín (Primero Arico) lleva siete meses como alcalde tras censurar a su socia Olivia Delgado (PSOE) y pactar con CC y PP. Ser alcalde "es el mayor honor de mi vida. Cada proyecto o problema que ayudas a solucionar es una satisfacción personal y política insuperable. Cuento con el mejor equipo de gobierno, aprendemos a superarnos día a día con un enorme espíritu de servicio público, combinamos experiencia y juventud y eso nos ayuda a conectar con las personas para dar respuesta a sus necesidades. Tenemos un plan que se está cumpliendo gracias al enorme trabajo del gobierno y al contacto social que mantenemos permanentemente". Espera que el Gobierno de España flexibilice la ley "y empatice más con los ayuntamientos" para emplear un superávit necesario para los vecinos.

Guía de Isora. Josefa Mesa (PSOE) relevó a Pedro Martín, ahora presidente del Cabildo, y en estos casi 11 meses "de adaptación" como alcaldesa propició "que se materialicen algunos de los proyectos importantes que ya venían caminando desde hace años, como son las reformas y mejoras en el litoral de Playa de San Juan. Las prioridades están claras: bienestar social, apoyo empresarial, recuperación económica y todo ello sin perder de vista los proyectos culturales y turísticos que harán que nuestro municipio siga siendo pionero y un destino de calidad".

Arafo. Juan Ramón Martín (AIA-CC) mantiene "la ilusión intacta" con "prioridades y necesidades muy claras" que el coronavirus modula. "La normalidad me hace sentir muy orgullo de mi grupo de gobierno y de toda la corporación. Seguimos trabajando priorizando lo que cada momento requiere, sin perder de vista nuestras demandas históricas y circunstanciales".