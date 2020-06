"No nos rendiremos, aguantaremos aquí arriba lo que haga falta"

La pareja de activistas que ocupan las grúas pluma empleadas en la construcción del hotel La Tejita superaron su cuarta noche a más de 20 metros de altura, donde permanecerán hasta que se paralice la obra. "No nos rendiremos, aguantaremos lo que haga falta", aseguraron antes de escuchar desde su atalaya el grito unánime de las decenas de personas que acudieron a su comparecencia pública de ayer a mediodía: "No están solos!".

No admitieron preguntas, solo las consensuadas por su grupo de apoyo, y no pronunciaron sus nombres, se limitaron a identificarse como grúa azul y grúa roja. "Quieren guardar el anonimato porque entienden que la lucha se tiene que centrar en la paralización de las obras del hotel, no en ellas", señaló la portavoz.

En torno a las siete de la mañana del martes se encaramaron en las grúas y desplegaron pancartas reivindicativas en una acción consecuencia del agotamiento de las vías populares, judiciales y mediáticas por parte del movimiento ecologista. Lo afirmó grúa roja, quien también aludió como justificación su impotencia "ante los daños irreversibles al litoral".

Con avituallamiento "para un par de días más", dicen estar preocupados por su seguridad por la continuidad de los trabajos de construcción y la peligrosidad que supone la proximidad de la maquinaria y de la grúa telescópica que emplea la constructora.

"Esto marea y cansa la vista. Nos estamos jugando la vida, como dije a los bomberos" apostilló grúa azul, quien calificó de "horrible" la noche del martes al miércoles por la lluvia y el viento y porque "la guardia civil nos estuvo atosigando toda la noche, haciendo ruido, gritando, con alarmas, sirenas y alumbrándonos para no dejarnos descansar, a pesar de que les pedí que pararan".

Nerviosos, inseguros, llorando, pero con esperanza y seguros de que la obra se detendrá, agradecen las muestras de apoyo "que nos dan energía, vida y ánimo para resistir el tiempo que haga falta". Grúa roja tiene claro que los trabajos no están paralizados "por la nula intención de asumir responsabilidades por parte de quienes realmente tienen potestad para hacerlo", en alusión a las autoridades regionales, locales y Costas.

"Estaremos aquí arriba hasta que se paren las obras", reiteraron antes de animar a participar hoy en la manifestación y "visita turística" convocada a las 17:00 horas de hoy para conocer y concienciar sobre "las irregularidades" (presuntas) de esta obra.