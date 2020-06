El alcalde de La Laguna ve "acertada" la suspensión del tranvía a Los Rodeos

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), celebró ayer que el Cabildo de Tenerife haya optado por suspender la tramitación para llevar el tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos. "Es una decisión acertada", apuntó el político socialista sobre una determinación que se conoció el miércoles y que viene motivada por la crisis derivada del estado de alarma y la falta de consenso.

"Unos días atrás, el vicepresidente del Cabildo, el director de Carreteras y yo mantuvimos una reunión en la que se me comunicó personalmente que la decisión de la ampliación de la Línea 1 a su paso por La Laguna iba a quedar sobre la mesa dada la incertidumbre económica", expresó Gutiérrez. "La institución insular está única y exclusivamente intentando solventar este futuro incierto, y un proyecto de esta envergadura, que requiere muchísimo estudio y trabajo, tiene que quedar en un segundo lugar", manifestó.

Gutiérrez también informó de que en ese encuentro le transmitieron que la iniciativa "queda sobre la mesa por un tiempo indeterminado", y sostuvo que, en caso de que haya que reimpulsarlo, "se pondrá por delante que tiene que haber consenso con la ciudadanía". Y abundó: "Si la decisión de los vecinos es que no se vaya a llevar a cabo, el Ayuntamiento de La Laguna no lo va a respaldar".

Concretamente, el presidente insular, Pedro Martín (PSOE), había planteado previamente que el proyecto no había encontrado un apoyo importante entre los partidos políticos y que en estos momentos la Corporación insular está más enfocada en salir de la crisis por la que atraviesa la Isla, lo que hace que no sea "un asunto prioritario en la agenda del Cabildo".

El posicionamiento insular fue aplaudido ayer por colectivos laguneros de diferentes ámbitos que en los últimos meses venían oponiéndose al trazado por los perjuicios que, sostenían, tendría para comerciantes, taxistas y vecinos, así como por su coste.

Una de esas asociaciones es Casco Histórico. "Nosotros no estábamos de acuerdo con el tranvía en tanto en cuanto no hubiera un plan de movilidad para la Isla", indicó su presidente, Pablo Reyes, antes de referirse también a la importancia de la postura ciudadana. En la misma línea, Reyes lamentó que se trataría de una "inversión millonaria" y que las guaguas, con una mayor promoción de la línea entre el aeropuerto y el Intercambiador, prestarían el mismo servicio.

"En el barrio nos alegramos bastante y esperemos que esto sea definitivo; no tendría sentido gastar tantos millones que vale este proyecto con la epidemia y con todo lo que ha habido". Así se expresó el máximo responsable de la Asociación de Vecinos de San Lázaro, Manuel Hernández, que remachó: "Este proyecto no es el más conveniente ni ahora ni nunca". Otros de los argumentos que esgrimió el dirigente vecinal es que esa obra no le daría empleo "sino a cuatro personas" y que, en cambio, tendría efectos negativos para sectores como el del taxi.

Hernández defendió que es el momento de construir viviendas sociales y de ayudar a las personas necesitadas. "Hay mucha gente en ERTE, que no cobra un duro, que los están ayudando los vecinos o la familia más cercana", contextualizó. "Todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de hacer ese gasto innecesario para nada; una guagua del aeropuerto a la terminal es más beneficioso que ese tranvía que vale un montón de dinero", agregó.

Para el gerente de la asociación de empresarios Alapyme, Julián González, la decisión de paralizar el proyecto de ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de La Laguna es sensata, ya que "es evidente que en este momento las preocupaciones deben ser otras". "Lo que se había planteado era fruto de la improvisación", valora, ya que considera que contenía aspectos que no se habían analizado lo suficiente.

Por eso, ahora insiste en que se podría retomar más adelante teniendo en cuentas otros aspectos que puedan generar más consenso. Además, apunta que en este momento lo que deberían potenciarse son mejoras en las otras vías de comunicación con el aeropuerto como las guaguas o los taxis.

Por su parte, el presidente de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, asegura que la decisión tomada por el Cabildo era "esperada" teniendo en cuenta los acontecimientos que se han sucedido después del pasado 14 de marzo.

Sin embargo, puntualiza que no les hará "bajar la guardia", ya que valora que el proyecto "es un desastre para La Laguna, no solo desde el punto de vista económico sino también medioambiental". Aún así, Guanche reconoce que es necesario buscar alternativas para mejorar la conectividad del aeropuerto. "Nosotros apostamos por impulsar un carril Bus-Vao que llegue hasta Santa Cruz", propone.