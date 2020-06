Leo Rodríguez: "Nuestro museo albergará una alfombra de homenaje a las víctimas del Covid"

Los más de 350 alfombristas de La Orotava se preparan para celebrar, este jueves, un día de la Infraoctava del Corpus sin pétalos ni brezo sobre los adoquines. Una suspensión que ya se produjo por una pandemia de viruela en 1891 y que no se repetía desde 1897, cuando se anularon por obras en La Concepción.

¿Cómo afronta un alfombrista unas fiestas de La Orotava sin alfombras en la calle?

En realidad ha sido un proceso complicado, que percibimos que se ha ido convirtiendo en realidad según se acercaba la semana grande. Desde que en el mes de abril se comenzaron a suspender las diferentes fiestas de la isla, incluso algunas con fechas posteriores a las nuestras, nos íbamos haciendo la idea de que en este 2020 no tendríamos Jueves de Corpus. Lógicamente, y con la cantidad de fallecidos que a día de hoy ha causado el coronavirus, creemos que no sería lógico celebrar unas fiestas de este tipo, pero también es verdad que según se acercan los días señalados, somos cada vez más conscientes de todo lo que no vamos a vivir y, por decirlo de alguna manera, se nos encoge el corazón y se nos ponen los ojos vidriosos.

¿Cómo definiría el estado de ánimo general del colectivo?

En realidad nos hemos llevado una grata sorpresa. El colectivo está formado por personas cabales, coherentes y conscientes de todo esto, que han sabido adaptarse a las circunstancias y aceptarlas. En realidad ya lo demostramos hace unos años con la lluvia que nos cayó el mismo día de Corpus, y aún así se lograron confeccionar las alfombras. Hemos adaptado todo lo que conlleva la fiesta para que, aunque sea en casa, podamos vivir nuestra tradición y realizar nuestro homenaje al Santísimo Sacramento. Y la respuesta ha sido increíble. Una vez más no tenemos más que palabras de agradecimiento y halagos hacia los alfombristas, que han puesto su pétalo de flor y se han sumado a cada una de las iniciativas.

¿Cuántos integrantes tiene en la actualidad la asociación que preside?

Pues ahora mismo tenemos censados alrededor de 350 alfombristas, de todas las edades. Pero en realidad, son muchas más aquellas personas que realizan el jueves las alfombras en la calle y en la plaza del ayuntamiento. No podemos poner un número exacto, pero sí podemos decir que cada año nos sentimos más orgullos de la implicación de los responsables e integrantes de las 35 alfombras de flores y la alfombra de arenas. Emociona saber que respaldan y apoyan cualquier proyecto más allá de egos personales, simplemente porque las alfombras y el arte efímero villero estén en el lugar que merecen.

¿De qué manera organizarán la elaboración de las alfombras en casas y espacios privados?

En realidad, y créanme cuando lo digo, este año hemos tenido más trabajo que en años anteriores. Desde el minuto cero planteamos un programa de actos centrado en la parte formativa y de difusión de nuestra fiesta: una serie de charlas formativas en las que dar a conocer distintos aspectos de nuestra tradición, charlas con alfombristas mexicanos, entrevistas a historiadores... pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer historia con unas alfombras únicas. Es más, creo que este año nos hemos emocionado más al ver que todos y cada uno de los alfombristas se han buscado la vida para conseguir algo de flor. Desde la asociación le hemos proporcionado también algo de brezo, y con esos materiales, ya se han preparado verdaderas maravillas en los patios, en fincas, azoteas...

¿Compartirán el resultado de ese trabajo?

Claro que sí. Esa es nuestra idea. Nuestro homenaje al Corpus quedará plasmado de dos maneras: los bocetos que estaban preparados para este año se incluirán en un mapa interactivo del recorrido tradicional y, además, las alfombras que se realicen en casa se proyectarán en el momento de la procesión claustral de la parroquia, el mismo jueves de Corpus, y también se compartirá en nuestras redes un vídeo con todos los grupos que han elaborado la alfombra en casa en este año 2020, como medida excepcional debido a la pandemia.

¿Participarán todos los alfombristas que hubieran estado en la calle el 18 de junio?

La gran mayoría de los alfombristas nos han apoyado desde el primer momento en todas las acciones que hemos llevado a cabo, pero es complicado para unos pocos el realizar la alfombra en casa. Hay que tener en cuenta que hay muchas familia que viven fuera de La Orotava y les es complicado desplazarse. También por un simple problemas de espacio, aunque la asociación ha cedido el patio del museo para que los que lo necesiten, puedan realizarla allí.

¿Serán diseños adaptados al material disponible?

Sí. Siempre tenemos en cuenta que el material que tenemos debe llegar a la mayor cantidad de grupos que sea posible. Por ello pedimos que las alfombras que se confeccionen tengan las medidas adaptadas al material. También es verdad que cada grupo por su cuenta ha conseguido algo de flor y están preparando auténticas maravillas.

¿Les ha costado mucho conseguir las flores y el brezo?

Como en años anteriores, sólo tenemos palabras de agradecimiento para los invernaderos y cosecheros que nos regalan la flor para el día grande. Incluso este año atípico nos han cedido la flor que buenamente han podido, teniendo en cuenta que la cosecha ha estado parada desde el pasado mes de marzo. La colaboración de la recogida de los materiales, así como el brezo, siempre se ha hecho en colaboración con el Ayuntamiento de La Orotava, al que agradecemos el apoyo.

¿Se tostó algo de brezo o tuvieron que recurrir a existencias de años anteriores?

No. Este año la Villa se quedará con las ganas de oler el tostado del brezo. Pero se ha aprovechado parte del excedente de las fiestas de 2019.

¿Con qué porcentaje de material contarán en estas fiestas en comparación con las de 2019?

En realidad es complicado decir un porcentaje exacto. La Asociación de Alfombristas de La Orotava ha proporcionado quizás un 10% del material que se prepara habitualmente cada año, pero cada grupo se ha movido para buscar el resto de flores.

¿La Villa tendrá algo de olor a brezo este jueves?

Claro que sí, eso no puede faltar. Elaboraremos una alfombra de arenas y flores en la parroquia para el mismo jueves 18. Además, el patio de nuestro museo, el Centro de Arte Efímero Alfombras de La Orotava, albergará su propia alfombra homenaje a todas la víctimas de la pandemia del Covid-19 y a nuestros alfombristas y colaboradores fallecidos en el periodo de 2019-2020. Somos conscientes que es un año especial, y por ello nos hemos vuelto más solidarios que nunca con quienes más lo necesitan, y aunque sea humilde, les rendiremos nuestro homenaje.

¿Animan a personas ajenas al colectivo a que elaboren sus propias alfombras en casa?

Si, siempre y cuando usen los pétalos de flor que tengan a mano, para intentar que la tradición no se desvirtúe. Nuestra asociación desde el principio ha velado porque la alfombras sean lo más puras posibles, y sabemos que son homenaje al santísimo para que sea pisado por el cortejo procesional. Pero este año no tenemos mejor homenaje que sacrificarnos cada uno de nosotros en hacer nuestro día grande desde casa, cuidarnos y respetar las normas para que en 2021 podamos celebrar las fiestas de nuevo todos juntos.

¿Tienen alguna sorpresa prevista para estas fiestas?

Pues sí. Además de todo lo que hemos elaborado previo al día grande y que se ha ido publicando en estos días, entre mañana y el jueves acercaremos a todos los seguidores de nuestras redes sociales aún más a nuestras fiestas. No se puede desvelar nada aún, pero sí les pedimos que estén pendientes a nuestras redes para poder vivir unas fiestas diferentes y especiales.

¿Ya hay planes para 2021?

Pues en principio seguir con el mismo entusiasmo que en años anteriores para que la fiesta del Jueves de Corpus vaya mejorando año tras año. Tenemos el proyecto de volver a invitar a los alfombristas mexicanos a nuestras calles, cuyo viaje se tuvo que suspender por el coronavirus, e intentar que la solidaridad invada el 2021. Son muchas las ideas, pero lo prioritario es que nos podamos abrazar todos el próximo año.