Martín reclama al Estado controlar las tarifas de los vuelos desde la Península

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, reclamó ayer al Estado fórmulas para controlar el precio de los vuelos entre la Península y la Isla, para favorecer así la llegada de turistas a Tenerife desde uno de sus principales mercados emisores. El mandatario recalcó que "el precio de los billetes no puede ser un problema que impida la recuperación del destino tras la crisis del Covid-19" y consideró que el momento actual puede representar una oportunidad para abordar este problema que puede lastrar la reactivación de este sector en la Isla. Así se lo trasladó ayer el presidente insular a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una reunión telemática para debatir la estrategia turística de la Isla en los próximos meses.

Tras el encuentro, Martín reconoció la dificultad de que se les pueda realizar test a los turistas que vengan a la Isla a pasar sus vacaciones. El mandatario insular asumió que la Unión Europea "no es receptiva a la posibilidad de hacer controles en origen", por lo que consideró que llevar a cabo esta medida para garantizar la seguridad del destino frente al Covid-19 "va a ser complicado". De hecho, insistió Martín, ni siquiera se podría imponer a los viajeros la realización de estas pruebas para entrar en ningún país.

Por este motivo, abogó por que se establezcan otros protocolos de seguridad en Tenerife a la llegada de los turistas, unas medidas que deberán estar en consonancia con las que se realicen en el resto del país. De esta manera, entre las que se barajan se encuentra el control de temperatura, así como un seguimiento exhaustivo de los turistas para conocer dónde se alojarán, por qué lugares se van a mover y si tienen pensado viajar entre islas.

Además, entre los protocolos estará también la realización de cuestionarios para conocer cuál es el estado de salud de los visitantes y declaraciones responsables que acrediten que no tienen síntomas de la enfermedad. Una medida que para Martín no es baladí ya que "cuando alguien firma una declaración está asumiendo una responsabilidad", que puede acarrear incluso consecuencias penales si no se dice la verdad.

Martín calificó como "una especulación" el plan que quiere poner en marcha el Gobierno de Canarias para realizar test a los turistas en el destino. El presidente afirmó que el Ejecutivo regional "ha planteado esta posibilidad y de que podamos contribuir todos" en esta iniciativa que tendría un coste que rondaría los 40 millones de euros. Sin embargo, para Martín todo dependerá de los protocolos que se establezcan para toda España, que pueden no incluir la realización de estas pruebas. "No se puede imponer a nadie un test obligatorio", reiteró, por lo que aseguró que el Estado está valorando otras propuestas.

En cuanto al modelo iniciado ayer por Baleares, a través del que unos 11.000 alemanes comenzaron a llegar a la isla para disfrutar de sus vacaciones, Martín precisó que "en un asunto tan importante como este no debemos precipitarnos", por lo que consideró que el Gobierno de Canarias ha tomado una buena decisión en no lanzarse "a la carrera para abrir las fronteras" y esperar a tener claros los protocolos de actuación.

Los protocolos de seguridad sanitaria fue otro de los temas que tanto Martín como el consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, José Gregorio Martín Plata, y el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, debatieron ayer con la ministra Reyes Maroto. España abrirá sus fronteras el próximo 21 y entre los elementos que juegan en contra de la reactivación turística de Tenerife se encuentra la desincentivación a viajar que están haciendo los gobiernos de dos de sus principales mercados emisores, Alemania y Reino Unido. "Lo que están planteando es que no se van a hacer responsables del traslado de personas que enfermen fuera de sus países, que en el fondo no es otra cosa sino una llamada a que hagan turismo dentro del país y eviten salir", argumentó Martín.

En este sentido, el presidente tinerfeño descartó que la Isla pudiera hacer frente al coste para trasladar a aquellos turistas "que pasen de ser clientes a pacientes" y confía en que las compañías de seguro poco a poco comiencen a implementar la posibilidad de cubrir el traslado en caso de enfermar de coronavirus. Aún así, insistió en que "nosotros tendremos que buscar alternativas y protocolos de cómo actuar con esas personas que puedan dar positivo".

Otro elemento que no juega a favor de la reactivación de la Isla es el elevado número de turistas de más de 50 años que la visitan cada año. "Estas personas son ahora las que están más preocupadas por viajar a otro país y esto también va a limitar la posibilidad de que en el corto plazo podamos conseguir el número de turistas que esperábamos", detalló.

Asimismo, Martín también trasladó a la ministra la necesidad de ampliar los ERTE a las empresas del sector turístico, teniendo en cuenta no solo a los hoteles sino "a todos aquellos que estén vinculados a este sector servicios, como pueden ser el transporte de turistas o actividades de ocio vinculadas a él". Esto significaría "tener una visión bastante más realista de lo que ha significado el impacto de esta crisis en la economía turística de las Islas, que ha llegado mucho más allá del propio sector hotelero", concretó.



Resultados de una encuesta



El Cabildo también dio a conocer ayer los resultados de la encuesta que ha realizado a turistas de los tres principales mercados de la Isla, británico, peninsular y alemán. El consejero insular, José Gregorio Martín Plata, detalló que la mitad de los encuestados afirmó que actualmente no viajaría a ningún destino o tendría dudas de hacerlo, debido a la gran incertidumbre que existe en estos momentos. "La mayor parte sitúa la primavera de 2021 como el horizonte para retomar los viajes", puntualizó. El responsable insular aclaró que esta encuesta se realizó hace dos semanas y por lo tanto todavía no se conocía la apertura de fronteras de este domingo y la desaparición de la cuarentena.