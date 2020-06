Fidela Velázquez: "Ya hemos empezado a negociar con AIS-CC su incorporación al gobierno"

La dirigente socialista ramblera intenta, desde el inicio del mandato, sumar a los nacionalistas al pacto municipal que otorga la mayoría para gobernar al PSOE y Asamblea Unificada del Pueblo-Sí se Puede (AUP-SSP). La negociación coincide con la inminente salida de la corporación de la edil Claudia Padilla.

¿Cómo se ha vivido el estado de alarma en su municipio?

Nos cogió relativamente preparados porque, al menos, habíamos hecho acopio de material de protección individual unos 15 días antes de que se declarara el estado de alarma. Había desempolvado un viejo manual de Educación de 2009, referido a la gripe A, que empezamos a implementar. Teníamos el material de protección y enseguida nos pusimos a trabajar en la atención a las personas. Para eso recuperamos proyectos que no habíamos desarrollado aún, como Comida sobre ruedas, y empezamos con el proyecto de La Colmena y otros como Ahora más escuela. Reubicamos al personal para reforzar los servicios sociales y, pese a las dificultades, creo que hemos logrado dar una atención integral.

¿A cuántas personas atienden con 'Comida sobre ruedas'?

Son unas 65 personas, con especiales dificultades, que reciben en sus casas las dos principales comidas del día.

¿Se ha incrementado mucho la demanda de servicios sociales en estos meses?

Se ha incrementado algo, pero las ayudas a los autónomos y los Ertes han amortiguado algo el impacto. Gracias a esas ayudas estatales el golpe no ha sido tan dramático como en la crisis anterior.

¿Cómo organizarán el campus infantil para cumplir con la nueva normalidad?

Con 'Campus en el campo' creo que vamos a ejercer de avanzadilla antes de la llegada del próximo curso escolar. Tenemos a 13 monitores que trabajarán con grupos reducidos de entre 5 y 6 niños y niñas. Serán grupos cerrados, que no interactuarán con otros, y que desarrollarán sus actividades repartidos por diferentes localizaciones en el municipio, más del 80% al aire libre. Todos realizarán el mismo programa de actividades pero en turnos diferentes. Hemos elaborado un protocolo de seguridad e higiene muy ajustado, que se evaluará a diario, y nos hemos basado en un proyecto educativo sueco que se llama La escuela es el bosque, que se adapta bien a nuestra realidad rural.

¿Qué ha sido lo más complicado en este periodo?

Al principio lo más complicado fue manejar tanta legislación nueva. Nos costó, pero lo logramos con un trabajo diario y colectivo para procesar toda la información, adaptarnos y transmitirla a los vecinos para generar tranquilidad. La disciplina y el buen comportamiento de los ciudadanos nos ayudó mucho.

¿San Juan de la Rambla podrá afrontar económicamente la crisis que se avecina?

Ahora gozamos de una buena salud económica. Nuestro presupuesto no llega a los cinco millones de euros y tenemos un superávit de 900.000 euros y un remanente de 1,3 millones de euros. Si el Estado nos deja usar ese ahorro, podremos salir adelante, pero no somos un ayuntamiento rico. Con esos fondos propios podríamos compensar la caída de ingresos estatales, que se estima en nuestro caso en unos 700.000 euros, y afrontar este año y 2021. Quizás tendríamos que sacrificar las inversiones, pero podríamos resistir siempre que nos permitan disponer de esos recursos económicos actualmente bloqueados.

¿Hay riesgo de impago de las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento?

En nuestro caso, hoy por hoy, no contemplamos ese riesgo.

¿Han impuesto muchas sanciones a vecinos?

Han sido pocas y la mayoría a personas llegadas de otros municipios, como el caso de un señor que vivía a 50 kilómetros y le dijo a la Policía Local que estaba calentando el coche. En general, estamos muy satisfechos del comportamiento de los vecinos. Creo que en este tiempo hemos aprendido a cuidar unos de otros.

¿Se incorporará AIS-CC al gobierno PSOE-AUP-SSP?

Ya hemos empezado a reunirnos para negociar con AIS-CC su incorporación al grupo de gobierno. Hemos celebrado una primera reunión y estamos pendientes de la segunda. Creo que en esta situación se nos exige altura de miras y que breguemos todos en la misma dirección. No es momento de intereses partidarios, sino de aquella frase de un expresidente que decía "primero España, luego los partidos y por último los intereses individuales". En este caso, lo primero es San Juan de la Rambla.

¿Sus socios de AUP-SSP han recibido bien la apertura de esta negociación?

Sí, han aceptado participar y lo están haciendo con buena sintonía. Este pueblo necesita un respiro y que en una situación como la actual pensemos en el bien común y dejemos atrás las luchas partidarias. AUP-SSP está en la mesa y es la primera vez que tres partidos se sientan a hablar del futuro de San Juan de la Rambla. Sólo eso ya es un gran éxito para nosotros. Yo soy optimista y creo que ahora sí ha llegado el momento de cerrar un pacto que permita acabar así el mandato.

¿Qué porcentaje de posibilidades diría que hay de que esa negociación acabe en acuerdo?

Creo que vamos por el buen camino. Estoy contenta. Empezamos con algunas reticencias pero ahora veo más confianza y me atrevería a decir que tenemos un 70% de posibilidades de cerrar este acuerdo tan positivo para San Juan de la Rambla.

¿Tienen algún problema con el pacto con AUP-SSP?

No, no, en absoluto. El acuerdo entre PSOE y AUP-SSP goza de buena salud. No hay ningún problema y espero no tenerlo. Sí es verdad que ahora ya se puede decir que la concejala Claudia Padilla (AUP-SSP) dejará en breve la corporación porque quiere prepararse su futuro profesional.

¿Teme movimientos para articular otra mayoría alternativa sin el PSOE?

No, no lo creo. Si no se ha invitado a los otros dos partidos de la corporación, Partido Popular y SJR Somos Todos, a esta mesa es porque con ellos no hay diálogo. Y sin diálogo no veo posible que se articule ninguna otra mayoría alternativa para gobernar en San Juan de la Rambla.