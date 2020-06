Ganaderos piden un aumento del cupo del REA para la importación de forrajes

La presidenta de la Sociedad Cooperativa del campo La Candelaria, María Candelaria Rodríguez ratifica que abonar el sobrecoste del forraje será este año "un esfuerzo todavía mayor para los ganaderos" e insiste en que si algunos se ven obligados a pagarlo "no van a poder subsistir". Asimismo, explica que el sector ha sido duramente golpeado por la crisis actual y afirma que a pesar de que la actividad está comenzando a reactivarse, la demanda no es suficiente para cubrir toda la producción, lo que provoca que muchos productores tengan que vender a precio de coste o incluso asumiendo pérdidas. Rodríguez reconoce que "volver al punto donde nos encontrábamos antes nos costará un tiempo", ya que evidencia que buena parte de la producción del sector servía a locales de restauración que aunque están abriendo poco a poco sus puertas, todavía no han recuperado el nivel de clientela que tenían antes de esta crisis. D. G.

Los ganaderos de Tenerife solicitarán al Gobierno de Canarias un aumento del 20% en los cupos del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la importación de diferentes tipos de forraje. Una medida que consideran podría ayudar a paliar la situación que atraviesa en estos momentos el sector en la Isla, que dificulta mucho que los productores puedan hacer frente al sobrecoste que provoca el acaparamiento que grandes operadores hacen de estos productos a medida que avanza el año.

Así lo explica la presidenta de la Sociedad Cooperativa del campo La Candelaria, María Candelaria Rodríguez, quien asegura que el agotamiento de los cupos para la importación de paja, alfalfa, raigrás y cereales no es nuevo, pero afirma que este año la situación puede resultar más problemática debido a la crisis provocada por la crisis sanitaria que también está afectando al sector.

Los cupos del REA, un instrumento que reduce los costes de la importación de algunos productos como el alimento para los animales, están fijados para garantizar que la importación sea más económica y estable a lo largo del año. Sin embargo, estos cupos, -que se sitúan en 245.000 toneladas en el caso del cereal, de 37.000 toneladas de paja y 63.000 de alfalfa y raigrás-, se agotan mucho antes de tiempo, lo que origina que llegado un momento del año, los ganaderos ya no puedan importar el alimento con subvenciones.

"En teoría los balances deberían llegar hasta final de año, pero algunos operadores acaparan y almacenan, lo que genera para ellos un gasto que acaban repercutiendo en los ganaderos", apunta Rodríguez.

En 2017, el agotamiento de los balances para la importación de estos productos se produjo en el mes de agosto, mientras que en 2018 lo hizo tres meses antes, en mayo. A partir de ese momento los ganaderos tuvieron que pagar más caros los alimentos básicos para el ganado. El año pasado, el Gobierno regional ya autorizó un incremento de 4.000 toneladas en el cupo de forraje y de 5.000 en el de los cereales para la elaboración de pienso.

"Este año la cosa va por el mismo camino", lamenta Rodríguez, ya que señala que en el caso de cereal ya se ha consumido un 43%, un porcentaje adecuado para la actual época del año y que permitiría finalizarlo "siempre y cuando no acaparen". La situación no es igual para la paja y la alfalfa y raigrás, puesto que ya se ha consumido un 60,5% de su cupo en el primer caso y un 62% en el segundo "a pesar de que todavía no hemos llegado a mitad del año".

Una situación a partir de la Rodríguez prevé que "van a faltar entorno a un 20% del cupo establecido", por lo que los ganaderos tinerfeños ya están ultimando una batería de medidas. "Pediremos la ampliación del balance del forraje y que se obtengan los fondos de partidas que no lo agotan", sostiene, ya que asegura que "hay partidas que han consumido solo 11% como la de carne de bovino y porcino, que tienen niveles por debajo del consumo habitual por el Covid".