Una libertad de horario que llega a destiempo

La mayoría de municipios de menos de 10.000 habitantes no esperan con ansia la flexibilización de los horarios porque, en la práctica, nadie impone un cumplimiento estricto de la norma allí donde no se producen aglomeraciones importantes de vecinos, como es el caso de El Sauzal, en el norte de Tenerife

La mayoría de municipios de menos de 10.000 habitantes no esperan con ansia la flexibilización de los horarios porque, en la práctica, nadie impone un cumplimiento estricto de la norma allí donde no se producen aglomeraciones importantes de vecinos, como es el caso de El Sauzal, en el norte de Tenerife Andrés Gutiérrez

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comunicó a los presidentes autonómicos el domingo pasado la intención del Ejecutivo de eliminar las franjas horarias para realizar determinadas actividades en los núcleos de población de hasta 10.000 habitantes, como viene ocurriendo en los que tienen 5.000 o menos. En los nueve casos que suman Tenerife y La Palma (La Gomera y El Hierro ya están en la fase 2), sus poblaciones siguen esperando a que se aplique la medida anunciada, pero lo hacen sin mucho entusiasmo, conscientes de que el cambio que esto supone respecto a su estado actual será más notable a partir del lunes 25, con la fase 2. La clave está en el buen comportamiento de la ciudadanía y en la situación "muy favorable" que viven estos municipios, en consonancia con lo argumentado para ello por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El Sauzal. El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez (CC), valora que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan beneficiarse en breve de una movilidad sin restricción de horarios, pese a que reconoce que en el caso de su localidad, con 8.934 vecinos, "sólo se va a notar un poquito". Entiende que el principal beneficio será que los ciudadanos "no tendrán que salir a caminar o a hacer deporte en la franja de 6:00 a 9:00 y de 20:00 a 23:00 horas, por lo que se evitará cualquier posibilidad de aglomeración".

"La gente podrá salir a hacer ejercicio durante casi todo el día y esa flexibilidad será un desahogo, aunque la verdad es que el pueblo está bastante tranquilo estos días y el cambio no será muy grande, al menos en nuestro caso", explica Pérez.

Lo que sí preocupa al alcalde sauzalero es el futuro más cercano, "allá por los meses de septiembre y octubre", cuando se empiecen a notar, aún más, los efectos de la crisis del coronavirus en el empleo: "Tenemos 76 empresas y 330 trabajadores en Ertes en un municipio que hasta ahora tenía 150 desempleados, y lamentablemente no todos los trabajadores que están en Ertes van a recuperar su empleo. Y eso es lo que nos inquieta. Ya hemos entregado 250 ayudas de alimentos y un centenar de ayudas a familias".

La Matanza. Ignacio Rodríguez (PSOE) ve positivo para los 9.061 habitantes de su localidad que se relajen los requisitos horarios: "Aquí no tenemos el peligro que se da en las grandes ciudades y eliminar esos horarios no añadirá ninguna complicación. La gente se ha comportado estupendamente en el estado de alarma". Ampliar los horarios para pasear o hacer deporte permitirá a La Matanza "descongestionar la carretera general, que en algunos momentos se ha visto más transitada que nunca por vecinos de La Matanza y también de La Victoria porque, sinceramente, ahora se está saliendo a caminar más que nunca", añade Rodríguez.

Pese a que La Matanza cuenta con varias zonas para pasear, como Los Nateros, la carretera general o el sendero de la costa, el Ayuntamiento ha decidido abrir el parque de El Montillo para que los vecinos cuenten con más alternativas aparte de las citadas, la carretera de San Antonio, la calle Real o Los Codezales. Rodríguez resalta el civismo de los matanceros y la adopción de medidas como el reparto gratuito de mascarillas a vecinos que están en la vía pública sin la protección recomendada.

La Victoria. La Victoria de Acentejo cuenta con 9.185 vecinos, así que en cuanto se publique en el BOE, podrá beneficiarse de la relajación de los horarios impuestos a municipios con menos de 10.000 habitantes. Su alcalde, Juan Antonio García Abreu, (PSOE), cree que esta medida puede animar a los victorieros a incrementar su actividad en la calle, "ya que por ahora se sigue notando una cierta prudencia a la hora de salir". El mandatario socialista cree que "liberarse de los horarios podría ayudar a reactivar la economía y el comercio locales".

"En municipios como los nuestros se notará poco –avanza Abreu–, ya que hay bastante conciencia y ya ha pasado el 'boom' de los primeros días de la desescalada. La verdad es que fue sorprendente ver la cantidad de gente que salió a caminar o a hacer ejercicio en esos primeros días, donde se concentraron bastantes personas en la carretera general y la vía de servicio de la TF-5. Al principio la gente se lanzó más a la calle, pero todo se ha ido relajando y ya no es lo mismo que los primeros días". El alcalde victoriero augura que la eliminación de las restricciones horarias no supondrá un cambio radical en las costumbres de los vecinos: "En los pueblos pequeños se va a notar poco".

La Guancha. El alcalde guanchero, Antonio Hernández (PP), insiste en la idea de que en un pueblo con 5.520 vecinos "el peligro es mucho menor que el que puede existir en una gran ciudad. Según los últimos datos de Sanidad, aquí solo tenemos un caso de coronavirus activo, así que relajar los horarios no tiene que suponer ningún riesgo". Su municipio sufrió, por 521 habitantes, el inconveniente de quedarse fuera de la primera medida de flexibilización horaria para los pueblos con menos de 5.000 residentes: "Lo razonable es que estuviéramos en la misma situación que nuestros vecinos de San Juan de la Rambla. Vivimos pegados y no tenía sentido que siendo municipios hermanos, que compartimos tantas cosas, no tuviéramos la misma libertad de horarios".

Hernández compara la situación de los municipios pequeños con las islas menores: "Aquí el riesgo es muy bajo y el peligro llegará cuando se vuelvan a abrir las fronteras. En nuestro caso, ahora con el problema del corte de la TF-5, encima tenemos otro factor más de aislamiento".

Breña Alta. "Si la gente va a salir más y tiene más capacidad de movimiento, queremos que lo haga con la protección adecuada para ellos y para los demás", asegura el regidor Jonathan Felipe. En todo caso, la Administración local mantiene la misma línea de trabajo continuando con el reparto de mascarillas "a todos los vecinos, porque entendemos que ahora lo más importante son las medidas de seguridad y salud". El alcalde se muestra preocupado porque "en este tiempo no nos damos cuenta de que tenemos más responsabilidad que nunca en nuestros hombros. Es como si tuviéramos una metralleta en las manos. Estamos armados con seres vivos microscópicos que son unos auténticos depredadores".

Ante la relajación del horario autorizado para la movilidad, se muestra muy cauto porque "no hay nada oficial. Tengo una nota informativa que pedimos a la Delegación del Gobierno que habla de caza, pesca, comercio y cementerios, pero no dice aún nada respeto a este cambio. No conocemos ninguna norma que regule este cambio. Ahora mismo hay que ser más escrupulosos que nunca".

Jonathan Felipe reflexiona sobre el momento que vive la sociedad en el camino hacia "la nueva normalidad" y sostiene que "forma parte de nuestra responsabilidad saber convivir con el virus de forma tal que no colapsemos la sanidad, generando efectos de imposible reparación". El regidor de Breña Alta incide en ser precavidos para que "luego no vayamos en contra del necesario equilibrio social y económico, porque cualquier otra vuelta al confinamiento puede hacer que autonómicamente quiebre nuestro estado social y económico, aparte del sanitario".

El Paso. Sergio Rodríguez se posiciona en una línea similar: "Entramos en el cupo de menos de 10.000 habitantes, pero no tenemos ni notificación formal ni orden publicada que nos haga tener en cuenta estas cuestiones. Formalmente, no hemos recibido nada". En todo caso, "estamos preparándonos", pero con muchas dudas, porque "la gente viene y te pregunta y no sabemos qué contestar. Supuestamente, sí, pero no lo puedo confirmar". Y, mientras tanto, ¿qué hace la Policía Local y la Guardia Civil? ¿Sanciona o no? Esa es una de das incertidumbres. "De momento, entienden la situación y no lo están haciendo".

El alcalde de El Paso pone sobre la mesa lo que otros piensan respecto a este y a otros anuncios: "Como todos los lunes, pasa lo mismo. Anuncian cosas sin poder formalizarlas. Están dando la posibilidad de sancionar algo que han anunciado que se va a hacer, pero no han formalizado nada".

En El Paso, a través de un decreto municipal "hemos permitido la ampliación de las terrazas al aire libre de los establecimientos de restauración". Asimismo, se han concedido licencias a aquellos que no la tenían "para, a través de esta fórmula, aminorar las pérdidas económicas surgidas en esta época. Igual que hemos sido responsables con el confinamiento, tenemos que seguir haciéndolo durante la desescalada". Sergio Rodríguez sostiene que el respeto a la norma ha hecho que no siga la propagación. "Tenemos que aprovechar que nos liberan para poder salir a la calle, pero tenemos que seguir con el distanciamiento social que nos va a permitir que no haya un repunte", propone a los pasenses.

Breña Baja. Una de las lecturas más positivas de la todavía presunta libertad horaria la transmite el primer teniente de alcalde de Breña Baja, Juan Manuel Pérez. "Para nosotros es favorable que las franjas horarias se amplíen, por ejemplo, en deportes". El concejal defiende que esa situación "dinamizará un poco más el municipio y le deja a todos los vecinos la posibilidad de salir". Consciente de que "también tiene su parte mala", expone la complicación que supone para controlar la mayor presencia de vecinos en la calle. "Quieras o no, con las actuales franjas horarias no coinciden mayores y niños con otros colectivos". La realidad es que "todos los días nos llegan circulares desde la Delegación del Gobierno, pero sobre ese tema aún no sabemos nada".

Juan Manuel Pérez defiende la cercanía al vecino y pone en valor "la gran labor de todo el personal intentando llegar a la gente de franja de edad más sensible, facilitando las medicaciones y las compras a quienes no pueden ir a las farmacias o supermercados".

Arico. Todavía hay un ariquero hospitalizado aquejado del Covid-19, si bien durante este periodo han sido seis los casos registrados de vecinos de este municipio tinerfeño cuyo alcalde, Sebastián Martín, presidió ayer una reunión del centro de coordinación. "Policía Local y Protección Civil ya están preparados, al igual que para la entrada en la fase 2 el lunes próximo". La Administración municipal ya dispone del plan de comunicación a la población y los servicios públicos dispuestos para afrontar ese cambio, "incluido el servicio de playa, para las que hemos ultimado el protocolo a seguir". La libertad horaria es un aspecto que no preocupa en gran medida ni a las autoridades locales ni a la propia población beneficiaria, ya que "hay cierta costumbre de confinamiento y, desde hace una semana, de disfrutar de ratos de disfrute con los vecinos". El regidor ariquero pone en valor el comportamiento de la población desde el pasado 14 de marzo "y su escrupuloso respeto a las normas establecidas".

Arafo. "Ejemplar, consciente y consecuente" son los términos con los que Juan Ramón Martín define el comportamiento de los vecinos de Arafo. El municipio tuvo hasta siete casos de afectados por coronavirus, si bien ninguno requirió de ingreso hospitalario. "Los araferos cumplen las normas y hacen la vida social que les permite cada fase con mucha responsabilidad y seguridad, conscientes de lo que tenemos entre manos". El regidor recuerda que la medida que esperan "fue pedida al principio, pero hoy ya la gente está saliendo, haciendo lo que tiene y puede hacer, pero sin prisa. Prima el aspecto sanitario".