El CEST espera las medidas de apoyo de la Administración local

Transcurridos más de 60 días desde que el Gobierno central decretara el estado de alarma, empresarios y profesionales siguen a la espera de una batería de medidas del Cabildo y los Ayuntamientos del Sur en apoyo a los profesionales, autónomos y el tejido empresarial "en el objetivo compartido de afrontar las crecientes dificultades que se viven en los distintos municipios". Medidas tales como "aplazamientos y exenciones en un marco tributario que genere confianza y certidumbres, para contrarrestar de forma efectiva las incógnitas que ha traído la crisis provocada por el Covid-19".

Desde el CEST se considera que solo promoviendo políticas que frenen "de forma efectiva" el impacto de la crisis sanitaria en la economía "se podrá amortiguar la pandemia laboral, económica y financiera que está castigando, con especial virulencia, al sector turístico", considerado el motor económico del sur y de la Isla, directa e indirectamente.

El Círculo de Empresarios y Profesionales entiende que las corporaciones locales deben complementar lo que aporten los gobiernos de España y Canarias, "dado el importante nivel de dinero depositado en cuentas", para lo que plantea "promover subvenciones y ayudas directas para autónomos, micropymes, pymes y grandes empresas".

La dependencia de la conectividad aérea, el cierre de fronteras de otros países emisores de clientes turísticos y, entre otras incertidumbres, la posibilidad de que los turoperadores no puedan trabajar con normalidad en el transcurso de los próximos meses "son causas suficientes para impulsar, desde los ayuntamientos y desde el Cabildo, medidas como las ayudas al alquiler de los locales y para las cuotas hipotecarias".

La vivienda. También solicita ayuda para vivienda habitual para autónomos afectados laboralmente cuando el conjunto de ingresos de la unidad familiar no alcance los 537,84 euros y la renta arrendaticia -más los gastos y suministros básicos- resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de dicha unidad familiar. En el objetivo de ayudar a quienes se encuentren en la situación descrita, se propone que caso de no llegar a un acuerdo respecto al aplazamiento o moratoria del pago, el inquilino pueda tener acceso a financiación bancaria para cubrir hasta seis meses de alquiler, pudiéndose devolver en hasta 10 años sin gastos ni intereses. Asimismo, se pide que para quienes no estén en el supuesto descrito se articulen ayudas directas de hasta 900 euros.

El CEST incluye, en la batería de medidas que ha traslado al Cabildo Insular para su estudio y análisis, la ampliación de estas medidas para pymes y empresas que atraviesen dificultades para afrontar sus gastos hipotecarios y arrendamiento de locales. En este orden de cosas, se proponen subvenciones y ayudas directas para cubrir gastos hipotecarios, de alquileres de negocio u otros gastos generados por la actividad empresarial, ayudas que se solicitan para lo que resta de 2020 y mientras no se restablezca la actividad económica. Entre otras medidas, el Círculo del Sur plantea aplazamientos y bonificaciones de impuestos, tributos y tasas a empresas, autónomos y pymes "mientras dure el frenazo económico sufren las comarcas del Sur".

Desde el Círculo se considera "fundamental" de cara a la reactivación del mercado turístico que se ponga en marcha el plan de viaje seguro, según los criterios europeos en zona Schengen y con Gran Bretaña, objetivo que "pasa por coordinar con AENA y la Autoridad Portuaria -entre otras entidades y asociaciones- la instalación de máquinas térmicas, certificados -pasaporte o certificado sanitario- y códigos QR para tener registrados a los turistas, tanto desde el origen, en el transporte, en la llegada, en los establecimientos alojativos y en el resto de la cadena de valor turística".

Aplazamientos. Empresarios y profesionales han trasladado también a los ayuntamientos algunas propuestas que completan las planteadas al Cabildo para generar liquidez indirecta. Entre otras, el CEST solicita a las corporaciones municipales del Sur "el aplazamiento y las bonificaciones a empresas y profesionales del IBI urbano y rústico, el Impuesto de Actividades Económicas, agua, luz, tasas de basura, tasas de ocupación pública, tasas de ocupación marítimo terrestre, vados, rodaje y resto de tributos municipales" que agravan las actividades empresariales, "para las que se solicita una reducción del 75% del importe de 2020 y el aplazamiento del 25% del mismo importe del 2020".

Los empresarios solicitan la suspensión de la vía ejecutiva durante 12 meses para dichos impuestos que ya estuviera en curso el pasado 14 de marzo y la bonificación en licencias de obra mayor o menor para productos presentados desde el 14 de marzo hasta final de 2020, siendo, a juicio del CEST, esencial que se agilicen y simplifiquen los trámites administrativos en licencias y gestiones urbanísticas para obra mayor y menor".

Puerto de la Cruz. Empleo, Recursos Humanos y Desarrollo Democrático ultima la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito del empleo para afrontar la situación de crisis social y económica. El objetivo es promover la recuperación de la actividad económica local tan pronto como sea posible, incentivando la creación de empleo en el municipio. La concejala de Empleo, Recursos Humanos y Desarrollo Democrático, María Jesús Hernández, expone que el plan extraordinario de apoyo al empleo y la emprendeduría se estructura en tres grandes bloques: el primero engloba medidas de reactivación económica y de apoyo al emprendimiento, el segundo incluye acciones de apoyo a la búsqueda de empleo y la cualificación de personas desempleadas y el tercero comprende proyectos concretos de empleo y de formación en alternancia con el empleo. Hernández también destaca el trabajo y la implicación del personal del área municipal de Empleo y del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE).