'Sabotaje al montaje' realiza un irónico homenaje en Tenerife al doctor Simón

Matías Mata, conocido en el mundo artístico como Sabotaje al Montaje, ha vuelto a decorar un rincón de Tenerife, pero esta vez de una manera totalmente distinta a la que nos tiene acostumbrados. En esta ocasión ha rendido un irónico homenaje al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.



Mata ha publicado en su cuenta de Instagram una publicación en la que se le puede ver pintando en una valla publicitaria y con un rodillo con mango extensible, bien grande y en letras amarillas: DOCTOR SIMÓN. "Esta mañana fui a hacer deporte, aquí el homenaje al DOCTOR SIMÓN , intervenciones en cuarentena", ha escrito en dicha publicación.



Las reacciones a la nueva "obra" del artista no se han hecho esperar. En el momento de escribir este texto, tan solo 3 horas después de haber subido la grabación a su cuenta en la red social, ésta acumula ya más de 2.500 reproducciones. En respuesta ha obtenido aplausos, corazones o medallas a modo de icono. Por lo que parece, sus seguidores están muy a favor de su último trabajo.





No es la única publicación que ha realizado el artista canario durante el estado de alarma por el coronavirus. El pasado 28 de abril subió una instantánea con otro cartel en el que se podía leer: "APLAUSOS PRECARIOS". Un homenaje que Mata quiso realizar a todos los sanitarios y en general a la sanidad pública "por el estado de precariedad laboral que viven y no ahora si no desde hace tiempo". En esta ocasión la imagen recibió 1.500 'me gusta'