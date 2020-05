Un voluntario afirma que el Ayuntamiento portuense complica su labor solidaria

Aday Amorín, socorrista y presidente de la Asociación de Salvamento y Rescate, afirma que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz pone trabas a la labor solidaria que desarrolla desde el inicio del estado de alarma al exigirle "un permiso" para continuar llevando compras y medicinas a "vecinos que lo necesitan".

"He recibido un apoyo gratificante por parte de policías locales y nacionales, guardias civiles y miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, he decidido romper mi silencio por las desagradables y repetidas advertencias de representantes del Consistorio del Puerto de la Cruz, a quienes parece que molesta mi actitud. El propio alcalde me comentó que en un estado de alarma tenía que estar sujeto a un amparo legal, pero soy presidente de dos asociaciones".

"Tampoco colaboró en poner a mi disposición un permiso temporal para que pudiera atender a la ciudadanía en este periodo. En 50 días ningún otro ayuntamiento del Valle me ha exigido nada parecido. Al revés, me apoyaron y me abrieron puertas. Algo que en mi municipio no pasa", lamenta.

"Ahora me han vuelto a pedir el permiso, me han amenazado con una multa y me han pedido que estuviera confinado en casa, después de 50 días ayudando a mis vecinos. ¿Tanto le costaba al alcalde permitirme seguir con esta obra social para el pueblo?", se pregunta Amorín, quien en mayo de 2019 fue el número dos de la candidatura electoral de Ciudadanos de Puerto de la Cruz.

"Les molesta que deambule por las calles para ayudar a las personas; les molesta que lo haga respetando las recomendaciones de Sanidad, y les molesta aún más que tenga apoyo ciudadano, pues tan sólo he recibido quejas de este gobierno", concluye.

Fuentes del Consistorio portuense aseguran que "no existe ningún tipo de animadversión hacia Amorín, pero no hemos dado autorizaciones individuales a nadie para ejercer este tipo de labor, que ya la desempeñan colectivos y fundaciones autorizadas".