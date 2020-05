La doctora tinerfeña que desafió a la presidenta de Madrid

Una doctora tinerfeña de 46 años, Carmen Yolanda Fuentes, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, ha desafiado a toda una presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha recibido un aplauso unánime de la familia sanitaria de la capital nacional por ello. Todo por dimitir de su cargo de directora de Salud Pública porque la Consejería de Sanidad madrileña elevó el informe para pedir la entrada en la fase 1 de desescalada pese a que la propia Fuentes había mostrado su rechazo a esta medida. Y su voz era esencial en la documentación remitida por Madrid, que finalmente no ha servido para nada, pues el Ministerio ha rechazado esta propuesta y deja a Madrid en la fase 0 al seguir acumulando contagios y no estar aún preparada.

La ya exdirectora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid trasladó en su carta de dimisión el pasado jueves su desacuerdo con la decisión de solicitar pasar a la fase 1 pues, a su juicio, "no ha estado basada en criterios de salud". En su carta de dimisión remitida al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la canaria explicita que deja su cargo por "responsabilidad" y subraya su desacuerdo con la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno y en contra del criterio de la Dirección General de Salud Pública, basado en "indicadores tanto epidemiológicos como asistenciales". Según la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, Fuentes recalca que su compromiso con la administración madrileña, a la que ha dedicado "su vida profesional", y el que mantiene con la población de la región le "impiden" estar "de acuerdo con la toma de decisiones que no han estado basadas en los criterios de salud".

Por ello, comunicó que no le quedaba "otra opción" que presentar su dimisión con "el gran dolor" que le supone "abandonar" una responsabilidad por la que siente "alto grado compromiso". La renuncia de Fuentes se produjo el jueves tras el largo debate en el Ejecutivo autonómico sobre si Madrid debía pedir o no al Ministerio de Sanidad entrar en dicha fase, que suaviza medidas de confinamiento. En este sentido, fuentes próximas a la doctora tinerfeña explicaron a Europa Press que ella no compartía esta postura de entrar en la fase 1 y prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero. Al no prosperar su criterio, decidió presentar su renuncia.

Su marcha coincide con la reorganización de la Consejería de Sanidad anunciada por la presidenta de Madrid, que ha nombrado al exdirector del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero, al frente de una nueva viceconsejería de Salud Pública y Plan Covid-19, que coordinará la gestión de la pandemia. La Comunidad de Madrid presentó a última formalmente la documentación técnica de su propuesta para entrar la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno central ante el Covid-19, que se sustenta en una caída del 84% de hospitalizados y del 64% de los ingresados en UCI durante el pico de incidencia de la pandemia. Según informó el Ejecutivo regional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como autoridad sanitaria del Gobierno regional, aportó el Informe de Madrid sobre las Capacidades Estratégicas Sanitarias dentro del Plan de Transición hacia una nueva normalidad. Ruiz Escudero tuvo palabras de agradecimiento, eso sí, para Yolanda Fuentes. Isabel Díaz Ayuso admitió que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs cambió de decisión.

Yolanda Fuentes ya había pasado anteriormente por la dirección general de Salud Pública de Madrid, pero fue destituida en enero de 2017 -durante la época de Cristina Cifuentes, también del PP como Ayuso- y volvió a su plaza en el hospital Clínico San Carlos, donde previsiblemente aterrizará de nuevo. Su decisión del jueves de marcharse demuestra "la dignidad" de una profesional muy admirada en el ámbito sanitario madrileño y nacional. No es de extrañar los halagos que recibió ayer a través de las redes sociales. "Orgullosos de ti", "su profesionalidad y dignidad son admirables", "gracias Yolanda", "no hay nada más loable que la fidelidad a tus principios". Estas son solo algunas de las frases que le dedicaron sus compañeros.

Su trayectoria la avala. Curtida en la lucha contra otra enfermedad infecciosa, el ébola, la tinerfeña Carmen Yolanda Fuentes ha desarrollado su actividad profesional en diferentes hospitales de la capital nacional como el 12 de Octubre e Infanta Cristina. Ha sido directora Médico del Hospital Carlos III durante cuatro años y subdirectora Médico del Hospital La Paz durante más de tres años, dos de los mayores centros hospitalarios de España. Además, fue el cargo de la Consejería de Sanidad que emitió las primeras resoluciones de cese de actividad en centro de mayores y actividad docente presencial.

Fuentes tiene el Máster en Salud Pública (Oficial Sanitario) por la Escuela Nacional de Sanidad, Máster en Calidad Asistencial y Atención al Paciente por la Universidad Rey Juan Carlos, Máster en Administración Sanitaria Ejecutivo por la Escuela Nacional de Sanidad y el Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias por la IESE Business School de Navarra.