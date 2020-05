Canarias debe conseguir más de 2.600 camas de agudos si hay un nuevo brote

Canarias tendría que sumar unas 2.651 camas de agudos a su infraestructura sanitaria en tan solo cinco días si se diera un nuevo brote de Covid-19. Se trata de una de las exigencias impuestas por Ministerio de Sanidad para poder pasar de fase en la desescalada y que, como confirmó la Consejería autonómica, el Archipiélago ya cumple gracias a los recursos hoteleros y a la posibilidad de establecer hospitales de campaña en espacios como el Recinto Ferial.

Añadir esas más de 2.600 camas sería suficiente para que el Archipiélago cuente con las 37 camas de agudos por cada 10.000 habitantes que exige el Ministerio. En el escenario actual y con los recursos presentes, esto significa un incremento del 50% en relación a las que se disponen actualmente tan solo en la Sanidad canaria, tanto pública como privada. La Consejería de Sanidad afirmó que el Ministerio puso como ejemplo durante el Consejo Interterritorial el caso del recinto hotelero de Adeje que se transformó durante 15 días en un hotel medicalizado.

El Archipiélago dispone de unas 5.318 camas de agudos, según los datos aportados por la Administración sanitaria. Sin embargo, según las exigencias del Estado, no son suficientes, y tienen que incrementarse hasta alcanzar al menos las 7.989 si hubiera un nuevo brote en tan solo cinco días. Es decir, Canarias debe ser capaz de ampliar esta oferta de camas en un tiempo récord si volviera a ocurrir. En este sentido, se contabilizará el total de camas autonómicas, y no por islas. De modo que se apele a la solidaridad entre el territorio cuando una situación de este calibre ocurra.

La otra condición indispensable para la desescalada, publicada este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone contar con 2 camas de críticos por cada 10.000 habitantes. Algo en lo que Canarias sí aprueba con nota.

Las UCI están listas. Las unidades de críticos sí están preparadas para afrontar el paso hacia una nueva fase de la desescalada. Desde que comenzó la crisis sanitaria, las camas dedicadas a la UCI se han incrementado un 45% para cubrir la demanda y para poder atajar un pico asistencial tan grande que pudiera paralizar el servicio. Así, aunque en marzo el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmaba que se disponía de unas 409 camas en estas unidades el Archipiélago, a día de hoy ya se trabaja sabiendo que se puede atender a 596 personas críticas al mismo tiempo. La baja incidencia de casos graves por la patología en Canarias -solo el 8% de los casos diagnosticados han sido críticos- ha permitido que no se hayan tenido que usar todos los recursos asistenciales en esta primera ola epidémica, pero no existe ninguna certeza que avale que no se tengan que utilizar más adelante. El Ministerio lo sabe, y también la Consejería de Sanidad, que, del total de camas con las que cuenta para dar asistencia a personas que se debaten entre la vida y la muerte, 489 (el 82%) cuentan con un respirador.

Reconversión de camas. La mayor parte de ese incremento se ha llevado a cabo con una reconversión de las camas ya existentes -muchas de ellas quirúrgicas- para atender a los pacientes que pudieran estar afectados por la Covid-19. El Archipiélago cuenta, gracias al aumento de este recurso asistencial, con 2,76 camas de UCI por cada 10.000 habitantes, una proporción ligeramente superior al máximo solicitado por el Ministerio para pasar de fase. Unas 98 camas de críticos aún no cuentan con respirador, pero a tenor de la evolución de esta patología en el sistema respiratorio, la Administración ya tiene previsto adquirir más respiradores que permitan responder a una posible demanda asistencial desmesurada.

Otros requisitos para pasar de fase. Para la siguiente fase de la desescalada, Canarias deberá también seguir cumpliendo de manera "efectiva, puntual y con la debida calidad" sus obligaciones de remisión de información al Ministerio de Sanidad. Esto quiere decir que deberá seguir informando sobre número de casos, altas, ingresos, defunciones, test realizados, efectivos de los que dispone y material de seguridad que tiene en sus almacenes. Asimismo, debería seguir informando sobre las medidas de contención adoptadas respecto a las limitaciones de libertad de circulación de personas, sobre establecimientos, equipamientos y actividades cuya apertura al público se hubiera suspendido o condicionado y sobre cómo se está asegurando el abastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.

Tendencia: menos de 10 casos nuevos. Canarias sumó ayer 6 casos nuevos de Covid-19 a su registro, alcanzándose los 2.231 casos diagnosticados por coronavirus en las Islas desde que empezó el brote. De ellos, continúan activos 902 después de que ayer se incrementaran en 24 las altas. Concretamente, Sanidad ha declarado como personas curadas a un total de 1.190 personas en el Archipiélago. De esta manera, la curva epidémica ha vuelto a reanudar su descenso aunque aún lo hace a un ritmo inferior que las semanas previas.

Tenerife, la isla más afectada. Por islas, la que más casos continua acumulando es Tenerife, que ha diagnosticado 1.419 casos, es decir, siete de cada diez casos del Archipiéago. Le sigue Gran Canaria con 576 casos; La Palma, 89 casos; Lanzarote, 84 casos; Fuerteventura, 44 casos; La Gomera, 10 casos y El Hierro, 3 casos.

Un fallecimiento más. El número de fallecidos por Covid-19 en el Archipiélago ha crecido hasta 142 con la confirmación de una nueva defunción en el día de ayer. El 48% corresponde a personas mayores de 80 años. En las unidades de cuidados intensivos del Archipiélago solo quedan, a día de hoy, 36 pacientes. En los últimos días han sido dos los pacientes que han abandonado estas unidades, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria. Tres más han sido dados de alta de planta -dos en Tenerife y uno en Gran Canaria- , y otros 11 que se encontraban guardando la cuarentena en sus domicilios han sido dados de alta. En total, desde que comenzó la pandemia, se ha hospitalizado a 919 personas de las que 176 han ingresado en las UCI. Hace ya cinco días que no se registran nuevos ingresos de pacientes críticos.

PCR por encima de la media. En total, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha realizado hasta hoy 70.915 pruebas PCR para el diagnóstico del Covid-19, a 58.273 personas. El SCS ha realizado un gran esfuerzo en la realización de pruebas diagnósticas en las últimas semanas. Canarias es la comunidad autónoma que ha registrado el mayor incremento porcentual de su actividad diagnóstica en la última semana (tomando como referencia el 30 de abril), con un 47%, frente a la media nacional establecida en un 27%. En total, según refleja la estadística, hasta el día 30 se había realizado 66.015 test, de los cuales en la última semana habían sido 20.963; con una tasa de PCR por mil habitantes de 29,7; por encima de la media de España que se sitúa en 28,6.

21.000 test rápidos. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, en Canarias se han realizado hasta el momento 21.737 test rápidos. Gran parte de ellos se han realizado en residencias de mayores, a sanitarios y durante el estudio de seroprevalencia que comenzó el pasado lunes. En sanitarios, la realización de test rápidos para la detección de anticuerpos constató 125 resultados positivos a la inmunoglobulina IgG -que ya pasaron la enfermedad- y otros 47 a la inmunoglobulina IgM -que la están pasando actualmente-. En residencias de ancianos se realizaron test rápidos pero todos ellos se complementaron con PCR, que, hasta ahora, es el método más fiable para constatar casos contagiosos de Covid-19. El resto se han utilizado en el estudio de seroprevalencia.

El 26% de contagiados eran sanitarios. El número de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus es de 579, uno más que el día anterior. Esto signicia que, del total de personas contagiadas en las Islas, el 26% era personal sanitario. No obstante, el SCS cuenta con 31.000 trabajadores, por lo que este número supone el 1,86% del total. Según los últimos datos proporcionados por Sanidad, dieron positivo en coronavirus 179 facultativos, 191 enfermeros, 121 auxiliares, 33 en otras categorías sanitarias y 37 en personal no sanitario. El resto son personas de otros centros no pertenecientes al SCS pero que se incluyen a la estadística oficial. Hasta el momento se ha cribado al 42% del personal.