Óliver Tacoronte: "El PSOE gobierna con un cuarto de la población con derecho a voto"

Llegó a la Portavocía municipal en 2015 desde el quinto lugar de la candidatura y sustituyó a un histórico como Alfredo Goñi. Adejero de Tijoco-La Hoya y, ahora, de Las Torres, vive de su profesión como gerente comercial en el sector asegurador. En política prefiere tender la mano.

¿Está Adeje a la altura de las circunstancias?

El municipio de Adeje y su gente siempre estarán a la altura. Es un pueblo generoso, solidario, creativo, capaz y unido y lo acabo de comprobar y confirmar estas semanas en primera persona.

¿Es Adeje uno de los lugares con el futuro más incierto?

Es obvio y normal que exista incertidumbre y preocupación. No sabemos si esta crisis reorganizará el orden mundial de los destinos turísticos. Es difícil recuperar las cifras récord de turistas recibidos hasta ahora, pero somos un destino turístico que se adaptará a las nuevas circunstancias y que recuperaremos nuestro lugar. Tenemos muchas fortalezas y somos una oportunidad para el mundo.

En la situación actual, ¿este Ayuntamiento es una corporación o sigue la división gobierno-oposición?

Eso es lo que hemos pedido desde el 13 de marzo al grupo de gobierno y yo, personalmente, al alcalde desde el 18 de marzo, que seamos una corporación y que demos ejemplo a nuestros vecinos de unidad mostrándole nuestro apoyo y disposición absoluta.

¿Qué echa en falta en su municipio? ¿Qué es lo que más le preocupa de Adeje?

Participación, transparencia, oportunidades para todos, cercanía, una concejalía dedicada al sector primario, la potenciación y dinamización de nuestras medianías, cultura, folclore, tradiciones y patrimonio. Adeje no solo debe ser turismo. Me preocupan las personas que sobrevivían recurriendo a la economía sumergida y que ahora no perciben ingresos y tampoco tienen derecho a una prestación por desempleo.

¿Qué ofrece este gobierno a los adejeros?

Un sistema y lo contrario a lo que echo en falta y que mencioné anteriormente. Son tiempos que requieren de nuevas formas en política y en nuestro municipio.

¿Cumple el Cabildo los compromisos heredados con Adeje?

No tengo conocimiento de ello y no puedo contestar.

Tender la mano es consustancial a usted, pero hay momentos en los que no puede callarse. Como cuando una Junta de Gobierno está vacía de contenido.

Han celebrado seis en un mes y, que tenga conocimiento, cuatro solo con acta y el seguimiento de las medidas por el Covid-19 para justificarlas y que el alcalde cobre 700 euros por cada una de ellas. El alcalde puede abocar las competencias, firmarlo todo y luego dar cuenta a la junta cuando se celebren con normalidad.

¿Partidario de que se autorice al ayuntamiento a utilizar todo el remanente de tesorería?

Gran parte de ese ahorro es necesario para afrontar tiempos como los actuales. El presupuesto del Ayuntamiento se contraerá e irá absorbiendo el remanente de años anteriores al ritmo que aumentará el gasto social y se verán comprometidas las transferencias recibidas de otros organismos.

Alude usted constantemente a las facturas del área de Alcaldía. ¿Cuál es el objetivo?

No se trata de objetivos, se trata de cambiar las formas. Se trata de transparencia, se trata de que los ciudadanos sepan en qué se gasta o se invierte el dinero. No es normal que en Alcaldía haya facturas de ferretería, vigas de pino, chapa marina, un Iphone, almuerzos y viajes sin especificar la motivación que originó ese gasto y pagadas con dinero público.

¿Ha presentado CC alguna denuncia ante la Fiscalía por la gestión del gobierno de Adeje?

Sí, una en agosto de 2018, sobre reconocimientos extrajudiciales de crédito en facturas que ascienden a más de 970.000 euros, por presuntas irregularidades en los procedimientos, y otra en noviembre del mismo año, por presunta financiación ilegal del POSE adejero y falsedad documental en las cuentas públicas.

¿Están resueltas?

Después de aportar más de 500 documentos, están resueltas desde el Juzgado de Arona, en dos decretos de seis folios. La primera, con cuatro folios, después de haber desacuerdos en la forma de actuar, formulándose reparos por escrito y reconociéndose contratos verbales o irregulares y servicios prestados que no justificaban los costes, se dice que no se encuentra ningún reparo. La segunda, con dos folios, no se mencionan los 60.480 euros del PSOE como cliente de dudoso cobro que aparece en el balance de una sociedad que fue de capital mixto, primero, y luego, público. Por los decretos de resolución, da la sensación de que no hubo mucho interés en investigar.

¿En qué ha quedado la propuesta, aprobada, de reubicar el campo municipal de tiro?

En nada. El 29 de marzo de 2019 se aprobó nuestra propuesta y que no se aplicara la moción demuestra que no hay mucho interés por parte del grupo de gobierno en este deporte olímpico, así como en potenciar el turismo activo en actividades de vuelo libre, como es el parapente y que presentamos en enero de 2018.

¿Ahora, más que nunca, la inversión debe dirigirse a la construcción de vivienda social?

En mayo de 2017 propusimos la cesión de suelo y empezar con los trámites oportunos, ya que los alquileres y los precios de la vivienda subían considerablemente y era una medida necesaria por el empleo que generaba Adeje. Aunque nos alegramos, hay que resaltar que si hubieran aceptado inicialmente nuestra propuesta, ahora estaríamos celebrando posiblemente la entrega de llaves.

¿Se justifica que solo haya 18 plazas para mayores?

Por supuesto que no, es insuficiente y me consta que en el mandato anterior desde el IASS se propuso incrementar las plazas. En 2016 solicitamos la cesión de un solar municipal para construir una residencia con un número significativo de plazas para adejeros. Debemos adelantarnos y pensar que la pirámide poblacional se está invirtiendo.

¿Es satisfactorio el servicio de basura y de limpieza?

En líneas generales, sí. Aplaudo y reconozco el gran esfuerzo que están realizando los trabajadores, no solo en la recogida de residuos, sino en la desinfección y limpieza de nuestras calles, parques e infraestructuras sociosanitarias, educativas y deportivas. También es verdad que no han llegado a todos los rincones del municipio, según denuncian los vecinos.

¿Percibe que rechazan iniciativas suyas por ser de CC?

No sé si por el hecho de ser de CC o no, pero creo que en política no hay que mirar de donde vienen las iniciativas, sino si lo que aportan suma, complementan o son buenas para nuestro municipio y nuestros vecinos.

¿Tiene Coalición sede social en el municipio?

Actualmente, no. En noviembre de 2019 registramos una petición, amparada en el artículo 27 del ROF, que establece que los distintos grupos políticos dispondrán de un local en el Ayuntamiento para celebrar reuniones y recibir visitas de ciudadanos. Otros municipios lo han facilitado y favorece la comunicación y la transparencia municipal. El alcalde nos contestó en su día que, de momento, no.

¿Entiende que, en los ocho meses transcurridos del mandato, el Sur no se haya reunido ni una sola vez para analizar la situación de la comarca?

El Sur es el motor económico actual de nuestra Isla y se le debe dar la importancia que requiere. Escuchar a los agentes sociales y el diálogo permanente, no solo ahora, sino siempre; es fundamental para que, desde la administración, se puedan facilitar las herramientas necesarias para poder materializar las propuestas y, si no es así, hay que decirlo, para buscar otras alternativas.

Ya no está CC ni en el Gobierno canario ni en el Cabildo. ¿Ha cambiado algo respecto a aquella desatención a la comarca de la que se acusaba a Coalición?

Cuando algo se repite y se dice muchas veces, parece que es verdad. Ni antes eran tan malos ni ahora son tan buenos. Vamos a dar tiempo y valoraremos la gestión actual más adelante.

¿Habrá que esperar a que José Miguel Rodríguez Fraga se jubile para ver unas elecciones locales más disputadas?

Ya está jubilado. Adeje es de los municipios de Canarias con mayor porcentaje de abstención en las elecciones locales de 2019, con casi un 60%. De 25.000 adejeros, votaron solo 10.000. El PSOE gobierna con un cuarto de la población que tenía derecho a voto. Debemos reflexionar todos.

¿Se siente ninguneado por el alcalde y su gobierno?

De nuevo voy a las formas. No todo el monte es orégano. A mí me educaron desde el respeto a los demás y a no subestimar. Un ejemplo actual es que el 18 de marzo envíe un whatssap al alcalde del que aún espero respuesta.