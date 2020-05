Choque político en El Rosario por la apertura de la zona de arena de las playas

Nuevo choque entre partidos en El Rosario. La apertura de las zonas de arena de las playas del municipio como lugar de esparcimiento infantil, una vez autorizados los paseos de los menores, ha llevado a otro encontronazo entre el gobierno y una de las formaciones políticas la oposición, en este caso Coalición Canaria (CC).

Concretamente, el alcalde, Escolástico Gil (IR-Verdes), ordenó la apertura de las zonas de arena de las playas "para favorecer el esparcimiento de los niños que vivan en sus cercanías". El anuncio, realizado en las redes sociales, añadía: "No está permitido el baño, sí paseos de la población infantil".

Hubo respuesta por parte de CC. "El mago va a meter la gamba. Y no sé si se pasa de frenada. Habría que ver el decreto", escribió en Twitter, y posteriormente borró, el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Fregel. Sin embargo, y en el escenario de continuas diferencias, el gobierno aprovechó la coyuntura: captura y respuesta.

"El portavoz de Coalición viene a columpiarse y no se da cuenta de que nos menciona antes de eliminar su tuit. José Miguel Fregel, supongo que lo de mago va por Escolástico Gil; más que un insulto, seguro que una honra", le contestó la portavoz de IR-Verdes, Sara Cabello. "Ayer, alguien de la oposición creía que me insultaba en las redes llamándome mago. Si quiso ofenderme, se equivocó; nunca he negado mi procedencia de esperancero pegado a la tierra, hijo de agricultor y ganadero", indicó el alcalde junto a un reportaje sobre el agro local, al tiempo que lanzaba una invitación a volver a este.