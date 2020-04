El Cabildo aporta 148 millones de euros para paliar la crisis del Covid

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), anunció ayer la aprobación de un plan de choque dotado con 148,7 millones de euros para afrontar la crisis social y económica generada por la pandemia del coronavirus y reactivar la economía insular en los próximos meses. Este Plan para Activar Tenerife cuenta con cinco grandes bloques de gasto: el bloque social, dotado con 18.895.000 euros; el apartado de desarrollo socioeconómico, con 32.626.000 euros; el del sector primario, con 4.919.000 euros; el de simplificación administrativa y mejora de los servicios públicos, con 4.589.000 euros, y el bloque más cuantioso, destinado a inversiones públicas, con 87.700.000 euros de presupuesto.

Pedro Martín abrió la rueda de prensa en la que anunció esta gran inyección económica con un recuerdo a las familias de las víctimas y afectados por la pandemia, y un reconocimiento al trabajo de los servicios públicos, especialmente del Cabildo de Tenerife. A su juicio, "se ha hecho un trabajo tremendo durante estos días, con el objetivo de que Tenerife siguiera funcionando pese al confinamiento, y de que no hubiera un parón en cuestiones básicas como el abastecimiento de agua, el saneamiento, el transporte público, el mantenimiento de carreteras, la atención a los más desfavorecidos o la tramitación de expedientes". Y todo esto con más del 90% de los trabajadores del Cabildo cumpliendo con sus obligaciones laborales desde sus casas.

Pago a proveedores. Martín recordó que para tratar de evitar que las empresas se empobrezcan aún más en este periodo de confinamiento, el Cabildo ha puesto en marcha un nuevo sistema de pago a proveedores que ha permitido "abonar más de 62 millones de euros a los suministradores insulares". Además, a través del Consorcio de Tributos, "que llega a la mayor parte de municipios de la isla", se ha facilitado el retraso en el pago de tributos, pero también el adelanto de parte de la recaudación futura para inyectar liquidez a los ayuntamientos que lo requieren.

Martín detalló otras medidas ya aplicadas, como el transporte gratuito a través de Titsa y Metropolitano; las líneas de información a empresas y autónomos; la facilitación de trámites a la ciudadanía; el fortalecimiento del ámbito de Tenerife Solidario, o la atención a los más vulnerables, especialmente a través del IASS y los centros sociosanitarios y residencias, "donde no ha existido ningún problema de desabastecimiento de medidas de protección debido a la buena previsión realizada".

El gobierno insular da por finiquitado el presupuesto de 2020, que tendrá que adaptarse a la situación actual, "que no tiene nada que ver con lo que planificamos a finales de 2019", y anuncia que esta modificación es solo la primera fase de unos cambios en el gasto insular que aún están abiertos a las propuestas de los partidos de la oposición.

Un pacto más amplio. Pedro Martín espera que "este impulso que se quiere dar a Tenerife se convierta al final en un pacto más allá de colores políticos, que tenga que ver con la preocupación que nos llevó un día a presentarnos en una lista electoral: la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos". A las reuniones de semanas y días anteriores con los partidos que no gobiernan, el presidente insular añadirá nuevos contactos en los próximos días para tratar de alcanzar "el mayor acuerdo posible" en una situación extraordinaria para la isla y, a su vez, para el resto del mundo.

"Este grupo de gobierno no tiene certezas absolutas; no tenemos la razón siempre, y no somos los únicos que tenemos buenas ideas para mejorar esta isla, para activar Tenerife. Por lo tanto, el esfuerzo de intentar incorporar a todos los grupos políticos sigue vivo", remarcó Martín antes de agradecer las aportaciones de Sí Podemos Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular. El presidente insular aclaró que la presencia de la portavoz de la formación morada en el Cabildo, María José Belda, en la rueda de prensa se debió a que el gobierno ha incorporado sus propuestas en materia de agricultura ecológica, empleo, colectivos en exclusión social o Pymes.

Guiño a CC y PP. "No hay un acuerdo cerrado con CC y el PP, pero eso no quiere decir que de aquí a la semana que viene, que es cuando está previsto el pleno insular, no podamos llegar a acuerdos", insistió Pedro Martín, antes de subrayar que cree "sinceramente" que "hay ideas valiosas en las propuestas tanto de CC como del PP" y que es voluntad de su gobierno "incorporarlas a una propuesta común".

Sin improvisación. Este Plan para Activar Tenerife "no es fruto de la improvisación", aseguró Martín, "sino de un trabajo de semanas de las áreas y trabajadores del Cabildo para determinar que partes del presupuesto podíamos salvar para poner en marcha una propuesta contundente, un plan de choque de 148,7 millones de euros, que supone un esfuerzo máximo". Sus objetivos son "apuntalar los elementos básicos que dan estructura al estado de bienestar en la isla", "superar la crisis", "solucionar problemas" y "pensar en las personas".

Gasto social. Este plan se divide en cinco grandes bloques entre los que destacan el capítulo de inversiones y desarrollo socioeconómico, con 87,7 y 32,6 millones de euros respectivamente. Pero su estructura aún puede cambiar para incluir aportaciones de los partidos de la oposición. El área social será otro de los elementos claves, con un aumento del gasto que ronda los 19 millones de euros y el mantenimiento de todas las aportaciones comprometidas anteriormente. Con esa cantidad se pretende financiar un plan de acción con los municipios para atender a personas y colectivos más vulnerables, dotado con 4,5 millones de euros, que servirán para financiar ayudas de emergencia social, la ayuda a domicilio, la atención a personas sin hogar o la contratación de trabajadores sociales. Se añadirán 6 millones de euros a la partida de becas, y otros 6,8 millones para el anillo insular de políticas sociales y el apoyo a las ONG's, a las que se anticipará el pago de las subvenciones.

Comedores escolares. El Cabildo insular también reserva 500.000 euros más para un programa de complemento alimentario para las familias con "cuota cero o cuotas mínimas" en los comedores escolares; 192.000 euros para la reducción de la brecha digital; 215.000 euros para políticas de diversidad y contra la violencia de género, y otros 532.000 euros para apoyar al tejido asociativo, la participación y la colaboración ciudadana.

Tras escuchar a colectivos, asociaciones, empresarios, ayuntamientos y a la propia Fecam, Pedro Martín apostó por poner en marcha un plan de atención a personas vulnerables, en el que se incluye la financiación de ayudas urgentes, ya que "los ayuntamientos no podrán asumir solos la demanda actual y futura de ayudas de emergencia social. Haremos una aportación que rondará los 3,8 millones de euros y que aún podría aumentar".

Desarrollo socioeconómico. El bloque de desarrollo socioeconómico prevé el apoyo a inversiones y gastos estructurales de los autónomos y microempresas más vulnerables, con ayudas directas y complementarias para negocios con un máximo de 5 trabajadores (un límite que podría ampliarse a diez), dotado con 5,8 millones de euros. Para apoyo al mantenimiento del empleo habrá 13,3 millones de euros, de los que 9 serán para un Plan Extraordinario de Empleo; otros 2 millones para formación remunerada en el sector servicios y en el turismo; 5,1 millones de euros más para apoyar al sector cultural, y otros 3,1 millones para el ámbito deportivo. El comercio, la artesanía y la moda se repartirán 874.000 euros. El Cabildo tinerfeño reservará otros dos millones para avalar a empresas que necesiten créditos para continuar su actividad.

Sector primario. El sector primario también tendrá ayudas "específicas, efectivas y rápidas", según recalcó Martín, con líneas de subvenciones para Cofradías de Pescadores, los ganaderos y los agricultores. La dotación reservada supera los cinco millones de euros, que se repartirán entre el sector pesquero y las diez cofradías de la isla (202.000 euros) y el apoyo al sector ganadero (2.066.000 euros), con ayudas para la alimentación del ganado, la apicultura, las queserías, el mantenimiento del ganado vacuno basto o la reducción de tasas en la Casa de la Miel y la inseminación artificial de cerdos y conejos para promover el incremento de la cabaña ganadera. El sector agrícola y de las plantas ornamentales recibirá 2.651.325 euros para ayudas a los productores de aguacates, papas y productos hortícolas afectados por el temporal de finales de febrero; apoyo a los consejos reguladores de las D.O. de vinos de la isla, o subvenciones para la comercialización vitivinícola y de productos ecológicos, entre otras.

Inversión pública. Las inversiones se utilizarán también para reactivar la economía insular, con 14 millones de euros para movilidad y mantenimiento de carreteras, o más de 35 millones de euros para actuaciones en medio ambiente y desarrollo sostenible, como las redes de saneamiento y las infraestructuras hidráulicas, el complejo ambiental de Arico o las obras en el medio natural. Para investigación y desarrollo se habilitan 3,5 millones de euros más. Además, habrá 19,8 millones para acciones en vivienda, como las ayudas a los afectados por los incendios en Santa Úrsula; los proyectos de recuperación del litoral; la restauración del patrimonio cultural, o la rehabilitación de instalaciones culturales y deportivas. Las inversiones en sectores productivos rondarán los 12 millones de euros, a los que se suman otros 2,5 millones para las infraestructuras sociosanitarias.

Modernización y mejora. La simplificación y modernización administrativa y la mejora de los servicios públicos es el último bloque del plan de choque insular, que pretende "poner al Cabildo en el siglo XXI"; colaborar con los municipios en la mejora de trámites y atención ciudadana; mejorar la red de telecomunicaciones (2 millones), y apoyar el teletrabajo y la administración electrónica (1,9 millones). En total se invertirán 4.589.000 euros en este bloque.

Un nuevo escenario. Pedro Martín y Enrique Arriaga (Cs) insistieron en que el presupuesto del año 2020 "ya no existe" y que ha llegado el momento de consensuar con el resto de fuerzas políticas la manera de afrontar la crisis que se cierne sobre la isla. La próxima semana habrá nuevas reuniones con CC y PP para tratar de negociar el apoyo institucional a este plan que "tanto necesita Tenerife".

Arriaga añadió que ha sido necesario "reconsiderarlo todo" ante esta nueva situación. Para el vicepresidente insular, se trata de "un plan serio, riguroso, realista y complementario a las ayudas que ya existen tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma y de algunos Ayuntamientos", para el que pidió apoyo y "altura de miras" a la oposición.

La portavoz de Sí Podemos, María José Belda, dijo que la prioridad de su formación política ha sido "la creación de un escudo social que proteja a las personas", así como avanzar hacia "una renta básica que permita vivir con dignidad a todos".