Los alfombristas villeros se preparan para un Corpus inédito

La Asociación de Alfombristas de La Orotava se prepara para celebrar unas fiestas del Corpus inéditas, marcadas por las limitaciones que impone la pandemia del coronavirus. La suspensión de las principales fiestas villeras se da por hecha, pero este colectivo busca alternativas para que las alfombras estén presentes el próximo 18 de junio de forma limitada o, al menos, virtual.

El presidente de este colectivo, Leo Rodríguez, se niega a que el jueves de la semana grande de los festejos de La Orotava "no huela al menos un poquito a brezo", por lo que ya trabajan en diferentes propuestas para que el arte efímero esté presente "de alguna manera".

Mientras esperan que el Ayuntamiento de La Orotava confirme la suspensión de las fiestas y que se aclaren cuáles serán las restricciones vigentes a mediados de junio, los alfombristas villeros trabajan en varios proyectos.

La primera propuesta que la Asociación de Alfombristas planteará al Consistorio y a la iglesia es la posibilidad de hacer "una pequeña muestra de las alfombras" en el interior de la Parroquia de la Concepción en el día de la Infraoctava del Corpus. "La idea sería hacer allí, en el suelo del templo, varias alfombras tanto de tierra como de flores para que ese día no se quede sin nada", explica Rodríguez. Sin embargo, no está claro si habrá procesión o no, o si todo se limitará al interior de la parroquia.

Además, se trabaja en la campaña 'Yo soy alfombrista', que a través de las redes sociales, pretende hacer visible la tradición en el Día de las Alfombras. "Hablamos de mostrar imágenes o vídeos, pero también de la posibilidad de hacer alfombras virtuales e, incluso, de repartir algo de material para que los alfombristas que tengan espacio y deseen hacerlo puedan elaborar su alfombra en casa".

"Queremos favorecer al máximo que la gente pueda hacer algo en casa -insiste Rodríguez-, pero también tenemos claro que vamos a organizar las primeras alfombras virtuales de la historia del alfombrismo debido a esta situación. Pediremos los bocetos y las ideas que cada familia o grupo tiene preparado para nosotros poder editarlo".

La intención de la Asociación de Alfombristas de La Orotava es, por el momento, "mantener todos los actos que organizamos cada año en las fiestas, pero de una forma virtual o a través de internet. Si es que no se levantan las restricciones antes", explica Rodríguez.

En 2018, esta asociación realizó, con ayuda de la empresa de Tommaso Ferrari (TommLab), un recorrido virtual y una grabación en 360 grados de aquel día de las alfombras. Rodríguez espera que ese material ayude a sobrellevar mejor un día que será duro para los alfombristas: "Ahora vamos a trabajar para que el 18 de junio esa posibilidad esté disponible y la gente pueda utilizar su ordenador, su tableta o su dispositivo móvil para pasear por las calles de La Orotava y contemplar un día de las alfombras, aunque sea el de 2018".

El Día del Niño Alfombrista se desarrollará a través de las redes sociales, donde se plantearán actividades para hacer sin salir de casa. Como la tradicional reunión de los alfombristas en la casa del cura, que se trasladará a internet, donde se proyectarán las fotos de las alfombras del año anterior y los comentarios de los autores.

Lo que no se podrá disfrutar será el arte de los alfombristas mexicanos, que estaban invitados a la edición 2020 del Corpus, "pero sí esperamos poder organizar charlas virtuales con expertos en ornamentación floral o cocina con flores, o emitir un pequeño documental sobre el deshoje y el trabajo de la asociación".

Uno de los proyectos más ambiciosos y complicados que se plantea la asociación es conseguir proyectar una alfombra en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava, con la tecnología del vídeo mapping. Esta idea aún "está en pañales", pero abriría la puerta a la primera alfombra 100% digital. Incluso se han planteado la posibilidad de repartir brezo entre los vecinos que lo soliciten para que La Orotava "huela a fiestas".