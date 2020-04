Las protectoras advierten de que la crisis disparará el abandono de animales

Protectoras de animales de la Isla advierten de que la crisis económica disparará las cifras de abandono de animales. Una tendencia que están notando ya entidades como la Asociación de Defensa y Protección de Animales de Canarias (Adepac). Así lo evidencia su presidenta, Yahaira Tovar, quien apunta que están recibiendo muchas llamadas de personas que no pueden mantener a sus animales debido a su difícil situación. "Había gente que estaba al límite y esto ha agravado su situación", recalca.

La asociación ha rescatado durante el estado de alarma más de "56 perros y un gato atropellado, estamos desbordados". Por eso, para evitar que se produzcan nuevos abandonos en las próximas semanas, la entidad está repartiendo comida para mascotas a aquellas familias que no la pueden pagar. "Antes de la alerta hicimos una recogida masiva, que es lo que ahora estamos distribuyendo", detalla.

Sin embargo, en estos momentos es imposible realizar nuevas campañas de recogida, una circunstancia que está poniendo al límite la supervivencia de este albergue. "La preocupación es extrema, vivimos de una subvención que llega al final de año y que complementamos con las donaciones, pero en este momento solo se pueden realizar de forma online y han disminuido mucho", aclara.

Tovar lamenta que en las circunstancias actuales "tengo para seguir diez días" y apunta que no tiene ingresos para pagar a los empleados. Además, evidencia que no puede apoyarse en el trabajo de las personas voluntarias que colaboran con el centro. "Tampoco contamos con el material de protección necesario no podemos correr riesgos y no dejamos que entre gente de la calle", puntualiza.

Por eso, lanza un llamamiento para que quien quiera "realice donaciones para poder mantener el albergue y a los 450 animales que hay en él". Debido a la actual situación, estas donaciones solo pueden realizarse de manera online a través de la cuenta bancaria de la entidad que puede consultarse en su página web y redes sociales.

Por otro lado, Adriana Naranjo, presidenta de la Federación Canaria de Asociaciones de Animales y Plantas (Fecapap), entidad que gestiona el albergue de animales Valle Colino, afirma que el centro no ha tenido constancia de que hayan aumentado los abandonos durante las últimas semanas, pero sí evidencia que tras la finalización del estado de alarma "puede haber un repunte porque hay muchas personas esperando a que se acabe la cuarentena para entregar a su perro debido a las difícil circunstancias económicas que tienen ahora muchas familias".

Las adopciones han quedado paralizadas desde que se declaró el estado de alarma por motivos sanitarios y por responsabilidad con los animales. Ambas protectoras reconocen que han recibido multitud de llamadas de personas interesadas en adoptar un perro después de que se diera a conocer que se permitiría salir a la calle para pasearlos.

"Sí, hay gente que ha llamado con esa intención, hay mucha picaresca, pero ellos lo quieren para usarlo y nosotros entendemos que cuando entregamos un animal en adopción forma parte de la familia", asume Naranjo.

Por su parte, la presidenta de Adepac afirma que "hay muchos que se han interesado en adoptar o en convertirse en casa de acogida, pero apunta que "no podemos entregarle un perro a alguien que lo quiere para tener una excusa para salir a la calle, no es responsable".