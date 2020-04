"Necesitamos que se permita al poder local ayudar a sus vecinos"

¿Cómo está viviendo estos días de estado de alarma?

Pues como todo el mundo. No puedo ocultarlo. Soy persona, tengo familia y estos momentos se viven con limitaciones y con cierta angustia. Pero sigo comprometido y realizando todos los esfuerzos necesarios para poder ayudar a la ciudadanía, que es lo que corresponde y toca. Hay que sobreponerse y lo estoy llevando de la mejor manera posible. Estamos mañana, tarde y noche al pie del cañón para cumplir con nuestro compromiso de servicio público, especialmente en estos momentos tan complicados para toda la sociedad.

¿Qué ha sido para usted lo más complicado de estos días?

Intentar ayudar a la gente y, en ocasiones, no poder hacerlo. Me refiero a la angustia que genera querer ponerse a disposición de la gente que está confinada en su casa y que son casos positivos, pero que por una cuestión de protección de datos muchas veces no podemos llegar hasta ellos. Hemos activado la Junta Local de Seguridad, a la que se ha invitado al director del centro de salud, con el objetivo de que al menos los trabajadores sociales de la Zona Básica de Salud de Icod de los Vinos puedan contactar con esas personas para recordarles que estamos a su disposición. Sin datos es difícil ayudar. Es una queja de todos los alcaldes. No nos llega toda la información y no podemos dar por buena una información que, en varias ocasiones, se ha revelado inexacta. De resto, hemos logrado tirar adelante con el personal municipal y la estructura de voluntariado y de Protección Civil. Así estamos actuando para acabar, por ejemplo, con la brecha digital que afecta a algunos alumnos. Pero la verdad es que me ha quitado el sueño no poder tener el control de la situación para poder ayudar, cumplir los protocolos y ponernos a disposición de los vecinos afectados. En algunos casos lo hemos logrado, gracias a que las familias se han abierto. Nos hubiera gustado que se nos facilitar llegar a estas familias, ya que así también contribuiríamos a evitar nuevos contagios.

¿Esta situación que vivimos provocará cambios a largo plazo en los ayuntamientos?

Esta crisis sanitaria, esta emergencia, es un antes y un después, en mi opinión, en la vida de todo el mundo. Y no hablo a escala local, me refiero a todo el planeta. El cambio será brutal. Tendremos que adaptarnos y que convivir con muchos de esos cambios. Y en el caso de que aprendamos la lección, nos va a exigir un cambio de prioridades en todos los sentidos. En el teletrabajo, el funcionamiento de las administraciones públicas, nuestro comportamiento social y, en general, cambios en nuestra vida. Vendrán limitaciones y tendremos que adaptarnos a la nueva realidad que estamos sufriendo, al menos un tiempo.

¿En qué situación económica afronta el municipio esta crisis?

Esperamos, reivindicamos y reclamamos que el estado responda. Ahora al menos se ve la luz y empezamos a creer que se va a ser responsable con los ayuntamientos. Si al principio parecía que el estado estaba dispuesto a confiscar el dinero que tenemos en los bancos, ahora parece, por las últimas noticias y declaraciones, que no lo van a hacer y que van a permitir a los ayuntamientos usar ese dinero que tenemos depositado. Ahora falta leer la letra pequeña. El Estado debe entender que necesitamos un poder local preparado para afrontar la crisis que se nos viene encima. El poder local ha estado a la altura de las circunstancias y ha sido capaz de llegar incluso antes que otras administraciones. Pero ahora para salir de ésta necesitamos que se permita al poder local ayudar a sus vecinos. Y eso requiere que se quiten las amarras, las intromisiones y las intervenciones del Estado sobre el poder local. En el caso de Icod de los Vinos, estamos haciendo una modificación presupuestaria y una liquidación para ver cuál es la situación económica real a día de hoy para poder adoptar medidas. Todo dependerá también de ese marco de ayuda al poder local que definan el Estado y la Comunidad Autónoma, y de que nos permitan usar ese dinero que tenemos en los bancos

¿Cuánto dinero tiene Icod de los Vinos en los bancos?

En torno a 20 millones de euros, con un superávit de unos 17 millones de euros. Lo que pedimos es que no se creen ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta, sino que las medidas sirvan para ayudar a todos los ayuntamientos, también a los que no tienen superávit. El Estado debe contribuir al desarrollo de una política de acción social y de recuperación de las economías locales. Eso es fundamental. A los que tengan superávit, que se lo dejen utilizar, y a los que no, que les ayuden para que no haya ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta. Nosotros ya hemos enviado una carta a los empresarios autónomos porque queremos escucharlos. Recibimos sus planteamientos y propuestas, y queremos avanzar, pero para eso necesitamos concluir esa liquidación del presupuesto y conocer el contexto de ayudas de otras administraciones.

¿Cuánto prevé que caerán los ingresos municipales este año?

Estamos precisamente en ese estudio para determinar en qué medida caerán. Esos datos los tendremos próximamente. Se está haciendo ese trabajo, y a la vez nos centramos en la acción social inmediata para ayudar a los vecinos. Necesitamos esos datos y cuando los tengamos, podremos establecer una estrategia de forma inmediata.

¿A qué le gustaría destinar esos 20 millones de euros que están ahora bloqueados?

Primero a la acción social necesaria para que a nadie le falte de nada. Debemos cubrir necesidades básicas en materia de alimentos o alquileres, por ejemplo, y lograr igualdad en todos los sentidos, también en el ámbito educativo, donde nos preocupa la brecha digital. Ya hemos intervenido para recibir y trasladar las tareas de las familias que carecían de conexión a internet, para no dejar a esos niños al margen del sistema. También nos preocupa el futuro del deporte y no queremos que ningún menor deje de practicarlo por cuestiones económicas. Queremos usarlo para medidas de acción social, pero también para acciones que permitan que nuestro entramado socioeconómico salga adelante. Y estoy pensando en el comercio y en el sector primario, especialmente. La inversión será otra manera de producir economía. El 20% del PIB en España tiene que ver con la contratación pública y nos tienen que permitir dotarnos de personal suficiente para sacar adelante esas acciones que generarán economía. Está claro que hay que permitir la inversión pública. Luego habrá que ver cómo afectarán las nuevas limitaciones a la vida social a nuestra actividad económica y, en especial, a nuestras fiestas y actos culturales, que también producen economía.

¿Su consistorio impulsará ayudas a autónomos y pymes?

Claro, sé que hay algunos ayuntamientos que ya las han anunciado, pero tenemos que esperar a que se aclare el escenario general. Necesitamos información del Estado y de la Comunidad Autónoma para poder concretarlas. Con la idea de ir avanzando propuestas, estamos en contacto con el empresariado local.

¿Se han planteado ya la suspensión de algunas fiestas?

La declaración del estado de alarma prevé un mando único, pero todo depende de las instrucción del Gobierno de España. Hoy nos tocaba celebrar San Marcos ye estaba todo preparado. El pronunciamiento del Estado impide, obviamente, la celebración de estas fiestas. Y a día de hoy, seguimos esperando a que se aclare en Canarias el proceso de normalización. De esas decisiones dependerá cómo se organizará nuestra vida en el futuro. Ojalá en agosto pueda hacerse algo en la festividad de la Virgen del Amparo, que es la alcaldesa perpetua de Icod, y que en septiembre también sea posible organizar algo para las fiestas del Cristo. Somos el municipio de Canarias que más tradiciones vivas conserva y, tras Los Realejos, uno de los pueblos de España con más fiestas. Obviamente, todo eso está parado, pero vamos a ver qué posibilidades hay a partir de agosto. Aún es muy aventurado.

¿Cuáles son los proyectos prioritarios para el futuro?

Esperamos que en mayo termine la primera fase de la playa de San Marcos y que pronto tengamos, tras el proceso de participación, algo respecto a la arena y el talud antirreflexión propuesto bajo la carretera. También estamos inmersos en las obras en los colegios y en las infraestructuras deportivas. Todo eso hay que sacarlo adelante y esperamos que, en torno a finales de verano, podamos tener ya la aprobación definitiva del PGO. Con ese documento aprobado, podremos seguir planificando el futuro. Pero insisto en que necesitamos que nos aclaren hasta dónde vamos a poder llegar con nuestro dinero.

¿Qué mensaje mandaría a los icodenses en este día de San Marcos?

Pues que tengan mucha salud, que no podemos celebrar nuestra festividad como hubiéramos deseado, pero sí habrá una función religiosa que se retransmitirá por distintos medios y algunas sorpresas y actuaciones a través de las redes sociales. Ahora lo importante es cuidarse, tener mucho ánimo, mucha ilusión y mucha fe. Y es un mensaje para toda la sociedad canaria en general, pero especialmente para la sociedad icodense, que ha demostrado que es un pueblo capaz de sobreponerse a las dificultades. Hay que tener mucha ilusión y fe en nuestro futuro, que lo tenemos.