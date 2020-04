El Covid-19 fomenta la formación en casa

La Victoria de Acentejo y El Sauzal son los dos últimos municipios que han puesto en marcha sus propias escuelas 'on line' para ofrecer numerosos cursos gratuitos a sus vecinos. En Los Realejos y La Orotava, miles de personas han tramitado ya sus matrículas para aprovechar mejor los días de cuarentena.

Con las universidades, los institutos y los colegios cerrados, estos días de confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus han animado a ayuntamientos y ciudadanos a reforzar la apuesta por la formación gratuita a distancia. En estas jornadas de encierro y cuarentena por el Covid-19, casi 1.800 vecinos de La Orotava y otros 600 en Los Realejos se han inscrito en los cursos de las plataformas formativas municipales en línea. Los Ayuntamientos de La Victoria de Acentejo y El Sauzal son los dos últimos en subirse al carro de la formación en casa con más de 120 cursos gratuitos.

La plataforma formativa en línea que ofrece el Ayuntamiento villero es una de las más exitosas del norte de Tenerife: comenzó a funcionar en abril y en menos de un mes acumula ya 1.792 solicitudes de matrícula.

Los idiomas son la formación más demandada por los villeros, con un 26% de inscripciones, seguidos por los cursos sobre comercio (19%), hostelería (16,68%) y administración (13,68%).

Desde el Ayuntamiento de La Orotava, que apostó por reactivar esta formación on line durante el estado de alarma para ofrecer a los vecinos la oportunidad de continuar formándose en este periodo, se valora "la activa respuesta y el interés de la ciudadanía en esta aula virtual".

En esta plataforma, a la que se puede acceder desde la web municipal (laorotava.es), se ofrecen un centenar cursos totalmente gratuitos para los orotavenses. El único requisito es estar empadronado en el municipio. Esta iniciativa se lleva a cabo gracias a un convenio con la entidad Tria Formación, homologada por el Servicio Canario de Empleo (SCE). La plataforma contiene ocho temáticas generales: idiomas, tecnología, ofimática, diseño gráfico, administración, oficios, hostelería y comercio.

Para matricularse inicialmente solo se debe acceder y rellenar los datos que se indican en una ficha. Y una vez que se coteje con el censo municipal, el interesado recibirá un correo electrónico con el usuario y contraseña necesarios para acceder a la plataforma. Los vecinos podrán realizar varios cursos, pero deberán acabar el primero para poder acceder a otros.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), valora el buen resultado de una iniciativa que "favorece la preparación de los orotavenses para acceder al mundo laboral o para mejorar sus habilidades y conocimientos en diversas materias, así como complementar su curriculum o solo enriquecerse personalmente".

Más de 600 personas se han inscrito ya en la escuela virtual del Ayuntamiento de Los Realejos, donde se han impartido más de 1.100 cursos, con solo un 1,2% de abandonos. La mayoría de las alumnas son mujeres (63,7%) y jóvenes con menos de 35 años de edad (58%).

La Escuela Virtual de Formación de Los Realejos (accesible a través de formacionayuntamiento.es/losrealejos/) incrementó este año su abanico formativo en 12 nuevas propuestas. Su catálogo incluye 119 alternativas.

Según el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP), "ofrecer a los vecinos la posibilidad de formarse para aspirar a mejores puestos de trabajo es, a su juicio, una forma útil de luchar contra el paro, pero además en estas semanas de confinamiento, esta herramienta sirve para que muchos vecinos y vecinas tengan la posibilidad de realizar ese curso que querían hacer desde hace mucho y, por falta de tiempo, no habían podido".

El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo también acaba de poner en marcha la Escuela Virtual de Formación, una iniciativa que ofrece a las vecinas y los vecinos del municipio un total de 119 cursos de carácter gratuito, para cuyo acceso solo se requiere contar con un equipo informático y una conexión a internet.

El alcalde de La Victoria, Juan Antonio García Abreu (PSOE), explica que esta iniciativa nace "con el objetivo de acercarnos a nuestros vecinos y vecinas; de adaptarnos a las nuevas realidades, y de ofrecer la posibilidad de estudiar de una manera flexible, moderna y gratuita con la que llegamos a todos los domicilios".

Otros ayuntamientos, como El Sauzal o Puerto de la Cruz, inician su oferta formativa en línea de una manera más limitada. El Ayuntamiento de El Sauzal, a través de la Asociación Canaria Atacayte, comenzará esta semana con su plan de formación on line '+Forma2' con cursos de acompañamiento en transporte escolar (22 de abril); contabilidad e inglés para la hostelería (23 de abril); community manager y manipulación de alimentos (24 de abril); trámites on line con la administración y merchandising y animación en el punto de venta (27 de abril); 'Crea tu tienda on line' y Microsoft Word (28 de abril); seguridad de la información y Google y sus aplicaciones (29 de abril), e introducción a la protección de datos (30 de abril).

La inscripción se realiza en el caso sauzalero a través de un formulario de contacto alojado en la web del Ayuntamiento y su posterior envío al correo formacionyempleo@elsauzal.es. También se puede obtener información llamando al teléfono 922 570 000 (extensiones 130, 157 y 200).

Puerto de la Cruz cuenta con 30 alumnos que participan en los primeros tres cursos virtuales que imparte la Universidad Popular Municipal Francisco Afonso: educar desde la cocina, creatividad en familia y la importancia del juego. Las inscripciones deben realizarse en oal@puertodelacruz.es o través del teléfono 922 383 461.