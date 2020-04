Parte de los curados por Covid-19 sigue contagiando días después

Verónica Pavés

santa cruz de tenerife

Las altas médicas que se están dando en todo el mundo pueden no ser del todo correctas. No porque los pacientes no estén recuperados clínicamente, sino porque aún pueden ser contagiosos varios días después de haber dado un doble negativo en sus test de PCR. Durante estas semans, las autoridades sanitarias coreanas se han percatado de que algunos pacientes que habían marcado la casilla de "curado" volvían a dar positivo unos días después. Lo mismo ocurrió cuando el foco se encontraba únicamente en China y los investigadores que han estudiado este fenómeno aseguran que está directamente relacionado con la dinámica viral, es decir, hacia donde viaja el patógeno en nuestro cuerpo hasta que lo elimina totalmente.

En un estudio realizado en China y publicado en el Chinese Medical Journal, se comprobó que el 16,7% de los pacientes con PCR negativa en muestras de mucosa seguían dando positivo muchos días después en sus muestras de heces. Esta persistencia durante tanto tiempo tan solo ocurría en una pequeña parte de la muestra. En otra gran parte de los pacientes estudiados este fenómeno ocurría también, pero durante menos tiempo. Concretamente, el virus continuaba rondando el cuerpo una media de dos días después de haber dado negativo en el test tradicional. Solo en los organismos del 21,8% de los pacientes convalecientes estudiados -un total de 66- se halló que el virus había desaparecido al mismo tiempo de su mucosa y sus heces.

Y esas personas, como explican los investigadores, pueden seguir contagiando. Así al menos se ha comprobado que ocurre en los más pequeños, los neonatos. Aún es un misterio por qué los niños no sufren las consecuencias de la Covid-19, pero lo que se ha comprobado es que lo eliminan rápidamente y al hacerlo, el virus se deposita en sus heces, pudiendo favorecer el contagio por ruta fecal-oral. También, los autores del estudio alertan sobre posible transmisión vertical, madre-hijo, del virus durante el embarazo. De ahí que el estudio ponga en duda la forma actual en la que se conceden las altas en todo el planeta. También en España y en Canarias, donde el cierre epidemiológico del caso se produce cuando se cumple criterio de recuperación que en este caso es tener una PCR negativa (mejor si es dos veces) o habiendo pasado 14 días tras inicio de síntomas. Los investigadores consideran que "la detección del virus en las heces debe ser aplicado de forma regular en pacientes con Covid-19, incluso en el periodo de recuperación".

A raíz de estos estudios, el virólogo de la Universidad de la Laguna (ULL) insiste en la necesidad de "determinar fehacientemente que una persona infectada está curada del todo" para tener garantías de que "no posee el virus y no los puede transmitir". En este sentido, argumenta que es necesario conocer "si una persona ha generado anticuerpos que neutralizan el virus y a sus variantes emergentes". Toda esta información será necesaria para establecer el cuándo y el cómo levantar los confinamientos actuales y deberá ir acompañada de un estudio exhaustivo de a quién nos estamos enfrentando. "Es propio de los virus ARN que muten para adaptarse a la especie en sus formas menos agresivas, aunque a veces emerjan cepas más virulentas", insiste Valenzuela que señala que "es necesario estudiar cómo varía la secuencia del virus, a medida que evolucione la pandemia, para poder adaptar rápidamente las vacunas que se obtengan, y predecir resistencia a los antivirales para generar fármacos más eficaces".