La crisis golpea los negocios de jóvenes empresarios por su falta de consolidación

La falta de consolidación de los negocios regentados por los jóvenes empresarios de la Isla se ha convertido en su principal hándicap para hacer frente a la crisis derivada por la irrupción del Covid-19, que ha obligado a muchos de ellos a parar su actividad o reinventarse para poder seguir trabajando. Así lo explica el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (JET), Agoney Melián, quien recalca que "la menor consistencia de muchas de las compañías del colectivo hace que nos estemos encontrando en una peor situación".

Melián asegura que tal y como le ha ocurrido al conjunto de la actividad económica en la Isla "el parón ha sido brutal", también en el caso de los jóvenes empresarios. "Nos ha pillado descolocados, al igual que al resto de sectores, pero somos más vulnerables porque en su mayoría no somos los más consolidados". Este joven empresario expone que "muchos de nuestros asociados habían hecho inversiones, porque las previsiones eran buenas, nadie esperaba esto".

El representante del colectivo mantiene que esta situación "nos ha obligado a madurar como empresarios y a ponernos a trabajar en un plan común para tratar de reconducir la situación".

Para ello, se han unido a las solicitudes que ya se han lanzado desde otros sectores empresariales como la agilización del pago a los proveedores por parte de las administraciones públicas, la creación de puntos de información para asesorar acerca de los ceses de actividad o la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte), así como la exoneración de la cuota de autónomo. En este último punto, la asociación ha solicitado un mayor apoyo por parte de las administraciones públicas. "Necesitamos que las instituciones protejan a aquellos empresarios o autónomos que hayan tenido un porcentaje de pérdidas cercano al 75%", indica.

Para Melián esta crisis supondrá la desaparición de muchas empresas del tejido económico de la Isla. "No va a sobrevivir todo el tejido productivo porque hay gente que no tiene cabida", valora, ya que apunta que esta emergencia sanitaria dejará un escenario económico y social que no se parecerá al anterior. "Muchos tendremos que modificar o reconvertir nuestro modelo de negocio", afirma, ya que asegura que los tinerfeños como los ciudadanos de otras partes del mundo "vamos a cambiar nuestros hábitos de vida" y que aunque se volverá a la normalidad "habrá que hacer adaptaciones", al menos hasta que exista una vacuna contra esta enfermedad.

El presidente de esta asociación considera que "tendremos que ser adaptativos porque vamos a empezar a vivir en otro modelo de sociedad y el modelo empresarial tendrá que cambiar, no solo en el producto que se vende sino en el modelo organizativo". Bajo su punto de vista, las compañías deberán tener "una serie de valores y dejar de pensar solo en la parte económica, ya que siempre he pensado que una compañía cuyo único objetivo sea la cuenta de resultados no sobrevive a los cambios", por lo que "funcionará mientras el modelo le acompañe, pero cuando éste no se adapte, ya hay ejemplos de muchas empresas que se han quedado en el camino".

Por lo que, pronostica que aquellas compañías que sean incapaces de realizar esta adaptación estarán más cerca de desaparecer, mientras que a otras no les quedará otro remedio con la destrucción de su actividad. Melián pone el foco en el turismo y considera que para este sector "este año está perdido". Por eso, considera que "empresas subsidiarias de este sector no tienen capacidad de supervivencia", por lo que muy difícil que sigan adelante a pesar de la financiación. Sin embargo, la situación no es igual en todos los sectores, ya que "algunos han incrementado su volumen de negocio".

La asociación también está llevando a cabo una serie de actividades para planificar las actuaciones "en el día después del Covid". En estos cafés virtuales "proponemos líneas de trabajo y vemos cómo podemos colaborar, al mismo tiempo que debatimos sobre nuevos modelos de negocio". El objetivo es crear después "un manual de innovación para que todo el mundo pueda acceder a él".

Al mismo tiempo la asociación está en contacto con colectivos de jóvenes empresarios de varias partes del planeta. "Tratamos de crear un equipo para conocer buenas prácticas y ver cómo están afrontando el Covid y qué medidas podemos compartir", explica.