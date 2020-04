Más de 2.600 empresas cierran en la Isla en el primer trimestre del año

La paralización de la actividad como consecuencia del avance del Covid-19 ya está comenzando a notarse en los datos que evalúan el tejido económico de Tenerife. Si recientemente se conocía que la Isla había sumado en solo un mes algo más de 9.900 personas a las listas del paro, parece que tampoco les ha ido mejor a las empresas tinerfeñas. Según los datos aportados por el Instituto de Canario de Estadística (Istac) en los primeros tres meses del año han desaparecido en Tenerife 2.638 empresas.

De esta manera, en la Isla permanecen activas un total de 25.194 compañías. Para encontrar una cifra similar en esta misma estadística hay que retroceder hasta el año 2013, en plena crisis económica. La caída en el número de empresas ha sido además la más acusada en un solo trimestre desde al menos 2012, según las cifras del Istac.

El sector servicios, el que aglutina la mayor parte del tejido empresarial tinerfeño, es en el que más empresas han bajado la persiana de forma definitiva. En la Isla en el primer trimestre del año han cerrado 2.277 de estas compañías. Dentro de él, el comercio y la hostelería son los que han registrado un mayor número de cierres. En el primer caso, un total de 650 empresas han cesado su actividad, mientras que en el sector de la hostelería han sido 623, solo en Tenerife.



Nadie se libra

Sin embargo, ningún subsector se libra de la reducción, así que han cerrado también empresas de transporte (309), relacionadas con actividades administrativas (112) o artísticas (117), pero además ha bajado el número de empresas inmobiliarias, educativas y aquellas que se dedican a actividades financieras.

El sector de la construcción también ha experimentado una caída en el primer trimestre del año respecto a las empresas que operan en la Isla. En apenas tres meses 294 compañías han cerrado, dejando el número total de estos negocios en 2.288.

Según los datos aportados por el Istac, el único sector económico que resiste la bajada del número de empresas es el agrícola, que en estos días se está evidenciando como una actividad estratégica, que no ha dejado de trabajar para garantizar el abastecimiento de productos básicos a los ciudadanos. Este sector en la Isla no solo no reduce el número de empresas, sino que lo incrementa ligeramente, sumando seis nuevos negocios en el primer trimestre de 2020.



Paralización total

Empresas de todos los tamaños se han visto afectadas por el cierre debido a los factores económicos que se han experimentado en los tres primeros meses del año, que incluyen los que se han producido sobre todo en la segunda quincena de marzo, cuando se decretó el estado de alarma motivado por la emergencia sanitaria, que paralizó un gran porcentaje de la actividad económica del país.

Sin embargo, son las pequeñas y medianas empresas (pymes) las que aportan un mayor número de cierres al computo total, ya que son estas las que representan la mayor parte del tejido económico insular. Un total de 2.251 compañías que cuentan con entre uno y nueve trabajadores han desaparecido. La cifra desciende hasta las 414 si se tienen en cuenta los datos de las empresas con hasta 49 trabajadores, mientras que 58 de entre 50 y 259 empleados también han cerrado. Además, una quincena de empresas con una plantilla de más de 250 personas también han cesado su actividad.

Ningún municipio de la Isla se libra de ver reducido el número de sus empresas. La caída de compañías es generalizada en todas las comarcas y en todas las localidades de Tenerife. Sin embargo, hay zonas que están notando de manera más acusada este descenso. Municipios turísticos como Adeje o Arona han reducido en varios centenares su tejido económico en los últimos tres meses, al igual que los principales municipios del área metropolitana.

En el caso de las dos localidades del Sur, de forma conjunta han perdido 751 negocios, 314 de ellos en Adeje y 437 en Arona. Una cifra similar han registrado Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, que han visto como en el primer trimestre del año bajaban la persiana de forma definitiva 794 empresas.



Especial incidencia en el Sur

En el Sur, la caída en algunos de los municipios supera el centenar de compañías. Esto es lo que ha sucedido por ejemplo en San Miguel de Abona, que pierde en los últimos tres meses 101 empresas, mientras que en Granadilla de Abona la cifra asciende hasta las 167. Santiago del Teide y Guía de Isora registran una descenso más moderado de 50 y 54 negocios.

En el norte de la Isla tampoco escapan de esta tendencia a la baja. Las caídas más acusadas las experimentan municipios como Puerto de la Cruz, con 141 empresas menos, La Orotava, donde descienden los números en 126, o Los Realejos que pierde 76 compañías. También han registrado el cierre de más de medio centenar de sus empresas Icod de los Vinos (53), Santa Úrsula (58), y se quedan cerca de esta cifra localidades como Tacoronte (48), El Rosario (45), Candelaria (39) , Güímar (36) o El Sauzal (32).

Los ya de por si escasos tejidos económicos de los municipios con menos habitantes tampoco han resistido esta tendencia. Arafo y Arico pierden 14 y ocho de sus empresas, 16 pierde Buenavista y tres Fasnia. Garachico reduce en cinco sus negocios y en La Guancha cerraron 18. La Matanza pierde 16, otras diez San Juan de la Rambla, 14 Los Silos y 24 Tegueste. Tampoco escapan de la bajada La Victoria con 16 empresas menos, Vilaflor que baja 12 o El Tanque, aunque solo reduce dos.