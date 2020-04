Pedro Martín: "Los presupuestos del Cabildo serán de estado de guerra"

Pedro Martín trabaja para dar respuesta desde el Cabildo a la crisis económica y social que dejará la emergencia sanitaria producida por el Covid-19. Una gestión que deberá basarse en reformar por completo unos presupuestos que tendrán que pasar a ser casi de estado de guerra para centrarse en la atención social, en reducir la sangría del desempleo y en aportar ayudas para pymes y autónomos.

¿Por qué cree que Tenerife es la isla como más casos?

No he encontrado a ningún especialista capaz de dar una respuesta a esta pregunta. Lo que sí creo que influye es que se hacen más diagnóstico de coronavirus en Tenerife que en ninguna otra isla. Aquí no solo se hacen más pruebas, sino que el Cabildo ha reforzado con personal y equipamiento de su equipo de genómica el diagnóstico de coronavirus. Ese material y el equipo humano que está trabajando en coordinación con el Servicio Canario de Salud (SCS) está ayudando a que aumente el número de diagnósticos.

¿Cree que son suficientes los test que se están realizando?

Todos nos quejamos de que querríamos que se hicieran más pruebas porque es fundamental. Esta misma semana llegaba nuevo material de diagnóstico y esto va a permitir al Gobierno de Canarias ampliar el número de personas a los que se les van a hacer. La prioridad para nosotros ahora mismo, y así se lo hemos transmitido al Gobierno, es hacer pruebas en las residencias de mayores que son los más vulnerables y a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, que en algunos casos están en sus casas porque el centro se cerró cuando se inició la crisis, pero consideramos que como es frecuente que junto a discapacidad vaya aparejado algún tipo de enfermedad crónica, es importante que se puedan hacer estas pruebas. Esto lo hemos comentado con el consejero de Sanidad y compartimos el criterio. Ahora que han podido llegar más pruebas es decisivo que nos centremos en estos dos colectivos.

¿Cuándo podrán comenzar a realizarse esas pruebas?

Se están haciendo en aquellos casos en los que se detecta un positivo en una residencia. Lo que ocurre es que ahora tenemos que ampliarlo a todas los centros, incluso creo yo que debería ampliarse a aquellas residencias en las que no se ha detectado ningún caso, para garantizar que no se complica la situación. Lo ideal sería que dispusiéramos del número suficiente de test para poder hacer pruebas a todas las personas que conviven en las residencias, es decir tanto a los mayores como al personal que presta sus servicios en el lugar. Todos los antecedentes nos dicen que cuando hay un positivo en una residencia de ancianos es muy probable que se pueda extender a un grupo numeroso de ingresados.

¿Se ha detectado algún nuevo foco en residencias?

Estas semanas se han detectado positivos. Hacemos un seguimiento a todas las residencias de mayores. Es verdad que tenemos mayor control en aquellas que son titularidad del Cabildo, pero hay otras privadas es más difícil hacer el seguimiento y en las que hemos pedido la ayuda de Salud Pública para saber qué ocurriendo en cada una de ellas. Me consta que ya se están realizando visitas a estas residencias y además la UME está realizando servicios de desinfección.

¿Se ha pensado establecer un mayor control a los trabajadores de estos centros? Se ha constatado que a algunos les han indicado que vuelvan al trabajo sin guardar la cuarentena?

Nos ha llegado una información y en este momento estamos contrastándola con el Gobierno porque nos preocupa si eso fuese así. Hemos solicitado la información al Gobierno de Canarias por si tuviéramos que tomar alguna medida.

¿Cuánto ha invertido el Cabildo en la compra de material de protección y cuándo podría llegar esa remesa?

Nosotros hemos empezado ya un reparto de material con los ayuntamientos. Nosotros durante todo el periodo de la cuarentena hemos estado manteniendo los suministros necesarios para las residencias dependientes del Cabildo y no ha faltado material. Incluso para otras residencias que sin ser del Cabildo nos parecía esencial ayudarlas, aunque fueran privadas o de otra institución. Hemos podido llegar a estas fechas con material porque teníamos material que habíamos pedido desde el momento que vimos que el coronavirus empezaba a extenderse. También estamos repartiendo material que pudimos recoger de los hoteles que cerraron y el que nos suministra el Gobierno de Canarias. Hemos invertido una cantidad próxima al millón de euros en mascarillas, detectores de temperatura, EPIS, entre otros materiales. Es un pedido que lleva tramitándose bastante días, pero que no sabemos cuándo nos pueden llegar. Las peticiones son tantas de tantos países y de grandes cantidades que nadie nos da una fecha. Es posible que pudiera llegar la próxima semana. En cualquier caso, si el Gobierno nos sigue suministrando material saldremos adelante, pero mantenemos el pedido porque no sabemos si las cosas se podrán complicar en las próximas semanas y si el Gobierno decidirá ampliar la cuarentena más tiempo.

¿Están en riesgo algunos servicios que prestan los ayuntamientos debido a la falta de equipos de protección?

Hemos empezado esta semana a repartir material y nuestra intención es seguir suministrándoles. Todo dependerá de dos factores, que el Gobierno de Canarias pueda seguir aportando material para nosotros distribuirlo y que nos llegue el que hemos solicitado en el exterior. Con eso, estaría garantizado el reparto. Para nosotros el principal objetivo en este momento son las residencias de mayores, las personas con discapacidad y colaborar con los ayuntamientos que tienen un problema especialmente con la ayuda a domicilio y que en algunos casos también tienen residencias.

Pero, ¿están preocupados por que puedan estar en riesgo estos servicios?

Hay una evidente preocupación en los ayuntamientos por las carencias que tienen de material. Es absolutamente comprensible. Desde que hemos tenido material para poder repartirlo hemos empezado y nuestra intención es continuar suministrándoles durante todo el periodo que dure la cuarentena.

¿Hay ayuntamientos en los que la situación sea más grave por esta carencia de material?

Las dificultades son generalizadas, porque no hay material a disposición. Nosotros hemos de agradecer al Colegio de Farmacéuticos que nos ha suministrado lo que han podido conseguir. Nosotros hemos buscado en hoteles, hemos buscado en el Colegio, hemos hablado con grandes almacenes que están cerrados. Hemos hecho una búsqueda donde hemos podido. El objetivo es hacer llegar todo el material de reparto y poder mantenerlo en las próximas fechas.

¿Qué nuevas medidas económicas se están barajando para mitigar los efectos de esta crisis?

Nuestro criterio es anunciar medidas que ya hayamos puesto en marcha., no cosas que queremos hacer y se pueden quedar en nada. En este momento, todos podemos tener buenas ideas con respecto a qué sectores hay que ayudar o dónde potenciar la economía. Pero lo responsable es hacerlo sabiendo de qué dinero dispones. La economía ha caído por completo y eso significa que el dinero que el Gobierno de Canarias nos ingresaba a los cabildos no será el mismo. Tenemos que saber con qué dinero contamos y decidir dónde vamos a emplear el poco que nos va a quedar. Por eso, más que hacer anuncios de medidas económicas, nuestro equipo económico está trabajando intensamente con todas las áreas del Cabildo priorizando dónde hay que invertir el dinero y analizando de donde hay que quitarlo porque no va a quedar más remedio. El presupuesto actual del Cabildo ya no vale. El presupuesto del Cabildo va a ser un presupuesto casi de guerra. Vamos a tener que asumir que algunos cientos de millones de euros que pensábamos ingresar ya no van a llegar. Eso, nos llena de responsabilidad para no hacer anuncios que se conviertan en papel mojado. En este momento, tan duro para la sociedad lo que no podemos es generar falsas expectativas y engañar a la gente. Hemos empezado a decir de los presupuestos de dónde empezamos a quitar dinero. Vamos a priorizar en tres grandes áreas. El apoyo a los trabajadores del IASS y a todos los sectores vinculados al área social, que están haciendo un magnífico trabajo. En segundo lugar la promoción del empleo y en tercer lugar en cómo podemos complementar al Gobierno de Canarias y de España en el apoyo a pequeñas empresas y a los autónomos. Esas son las tres grandes áreas en las que nos vamos a centrar porque vamos a tener que hacer muchos recortes.

¿Cómo será ahora el proceso para transformar los presupuestos del Cabildo?

Cuando cualquier Cabildo aprobó unos presupuestos para 2020 sabía qué ingresos le iban a llegar para poder afrontar los gastos, en este momento no lo sabemos. Sabemos que va a haber un recorte y además importante, pero no sabemos la cuantía. No sabemos el margen que vamos a tener para poder utilizar no solo nuestro remanente sino los fondos que tenemos en los bancos. Esa parte es importante y desgraciadamente no depende ni del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España, tiene mucho que ver con las decisiones que se toman Europa. Especialmente, con el cambio de criterio que pueda tomar Alemania y Holanda en este asunto que son los más reaccionarios a la posibilidad de flexibilizar el déficit y los criterios de gasto que nos están aplicando.

¿Qué opina de la actitud que está teniendo Europa ante esta crisis?

En este momento durísimo, en esta situación en la que tenemos que poner en valor el ser europeo, si no encontramos la solidaridad necesaria en todos los países de la Unión, para entender que no es un problema de España y de Italia sino de todos. Se sigue funcionado con criterios de la crisis de 2008 y estamos en situación completamente distinta. O empezamos a solidarizarnos en la Unión Europea y cambiamos los criterios de déficit o lo que se va a generar es una desafección respecto al proyecto europeo, porque Europa tiene que estar para esta situación, para momentos de crisis como la actual y la que se prevé que vamos a tener en los próximos meses.

¿Cree que la recuperación turística será rápida una vez termine la crisis sanitaria?

Tenemos elementos a favor. Tenerife es un destino muy consolidado y eso un elemento importante. Somos un destino que genera confianza, si surge un problema sabemos resolverlo, pero tenemos varios problemas. Tardará meses en reactivarse nuevamente el sector y volver a tener velocidad de crucero. Para ello, es necesario volver a disponer de nuevo de compañías aéreas que en este momento han sido duramente tocadas, volver a reactivar turoperadores, volver a poner el destino en funcionamiento va a tardar meses. Lo que más me preocupa es cuál será la situación económica de los países que son nuestros principales proveedores de clientes. En el caso de Tenerife es Reino Unido y allí están empezando ahora con el problema. Si la situación económica de esos ciudadanos queda tocada a nosotros nos va a afectar. Tendremos que empezar a planificar y redefinir las campañas de promoción en función de cómo estarán nuestros principales clientes y ver si reorientamos las políticas hacia otros destinos. Pero en este momento, es todo una incertidumbre, porque no sabemos cómo va a evolucionar ni en nuestro país ni en el exterior.

El Cabildo llevaba trabajando meses para mejorar la conectividad, ¿habrá que empezar de cero?

Antes el problema era si aumentábamos el número de frecuencia. Ahora el problema va a ser cómo van a reestructurar globalmente las compañías su estrategia comercial. Habíamos conseguido aumentar el número de plazas con muchas compañías, pero todo eso ahora está en una situación de absoluto suspenso. Creo que superado el problema, Tenerife es un destino atractivo y rentable y estoy convencido de que las empresas volverán. Pero todo dependerá de la recuperación de la crisis, porque de eso dependerá el músculo económico que tengan las compañías para volver a ponerse al día. Eso en el caso de que la situación no sea tan grave que se produzcan alteraciones en el mercado y nos veamos abocados a nuevas fusiones de empresas. No sabemos cómo nos va a afectar. Esas incertidumbres hacen que las previsiones en el corto plazo no sean buenas. Si el 34% de nuestro PIB es el turismo da buena idea del impacto que va a tener sobre las cuentas.

En paro en la Isla ha aumentado en algo más de 9.900 personas en solo un mes. ¿Qué tiene pensado hacer el Cabildo para tratar de mitigar esta situación?

Nosotros estamos trabajando en distintas líneas. Estamos preparando un número importante de programas de empleo, solo estamos a la espera de aclarar el escenario económico. Tenemos que saber qué transferencias nos hará la comunidad autónoma para poder lanzar con garantías estos programas de empleo. Ese es el asunto que más nos preocupa. Ya se han puesto en marcha líneas de asesoramiento a empresarios y autónomos, pero no basta con eso. Queremos sacar también algunas líneas de apoyo económico. Pero, insistimos en la necesidad de saber finalmente cual va a ser la disponibilidad económica que vamos a tener. Tenemos otros proyectos como cursos de formación que podamos retribuir, para que haya personas que se puedan formar y les podamos dar un ingreso. Además de líneas de apoyo complementarias a las del Gobierno de España para las pequeñas empresas. Pero el área de Hacienda necesita tener alguna certeza del dinero con el que podemos contar. Es decir, si van a llegar las transferencias de la comunidad autónoma, si vamos a poder hacer uso del remanente de tesorería, si podremos utilizar el dinero de los bancos? Esa es la incertidumbre que más no atenaza porque queremos actuar ya pero queremos hacerlo con responsabilidad.

¿Qué otras medidas piensa tomar?

Vamos a continuar poco a poco introduciendo medidas, pero no vamos a lanzar una batería porque sería temerario. Qué hemos hecho, a través del Consorcio de Tributos se ha retrasado el pago de impuestos y estamos dándole la posibilidad a los ayuntamientos de adelantarle los impuestos que le vamos a cobrar. Ya hemos superado los 40 millones de euros en pago a proveedores y vamos a seguir en esa línea. Para que todo aquel que haya prestado un servicio pagarle de manera inmediata y darle liquidez. Ahora estamos estudiando líneas de apoyo económico a empresarios y autónomos. Las tenemos prácticamente elaboradas ya, pero necesitamos alguna certeza por parte de las autoridades económicas porque no nos preocupa que al Cabildo se le recorte 10 o 20 millones, eso nos preocupaba antes, en esta situación es que probablemente nos pueden recortar más de 100 millones de euros. Estamos siendo cautelosos y vamos lanzando medidas poco a poco en función de que sepamos que disponemos de dinero y en qué podamos ayudar a la gente.