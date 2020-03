Frenazo al aumento de casos en Tenerife aun haciendo más test

El número de casos de Covid-19 sigue creciendo en las Islas -ayer ya se alcanzaron los 1.262 positivos-, pero el diagnóstico de positivos en la isla de Tenerife está empezando a frenarse. En los últimos días, el incremento de casos positivos en la isla se ha ralentizado, pasando de un 15,5% de incremento medio diario durante la semana pasada a un aumento de tan solo el 1,3% en el último día de estadística. De esta manera, Tenerife lleva tres días de descenso de casos, y es la causa principal de que el cómputo global en el Archipiélago lleve los mismos días descendiendo, pasando de un aumento del 16,7% el viernes a uno del 4,8% ayer.

La isla ha obtenido estas cifras incluso con el aumento del número de pruebas realizadas en los últimos días y de ser la isla que más test ha realizado. Concretamente, según la Consejería de Sanidad, los hospitales de la isla han realizado 7.500 pruebas de las 9.000 en todo el Archipiélago. Esto significa que ocho de cada diez test de PCR se han llevado a cabo en estos centros.

Los datos disgregados por islas señalan que del total de casos acumulados en el Archipiélago, Tenerife cuenta con 721 (9 más que el día anterior), Gran Canaria, 341; La Palma, 52; Lanzarote, 48; Fuerteventura, 31; La Gomera, 8; y El Hierro, 3. Las estadísticas recabadas hasta el momento sí que muestran una reducción paulatina del número de casos positivos nuevos que cada día se diagnostican en las Islas. Porque, mientras en la primera semana desde que se decretara el estado de alarma estos crecían a un ritmo del 22,4% en todo el Archipiélago, este porcentaje ha descendido en más de siete puntos porcentuales hasta situarse en el 15,4% durante esta última semana.

Menor tasa de contagio. El confinamiento ha reducido la tasa de contagio del virus en Canarias. Así lo afirmó el científico Lluis Serra, tras una reunión del Comité de Expertos en Canarias. En esta se establecieron varias conclusiones acerca del estado epidemiológico de la región. Lluis Serra explicó que antes de estas medidas un canario contagiaba a otros cuatro y en la actualidad hemos llegado a un índice de contagio un poco mayor a uno.

El pico, la semana que viene. En este sentido, alertó de que el pico máximo en Canarias podría darse esta semana y que los ingresos podrían empezar a bajar la siguiente, aunque siempre con los datos hay cierta "incertidumbre". Asimismo, señaló que con la predicción de camas que se van a ocupar no se considera que se sature la asistencia sanitaria, aunque insistió en la necesidad de prepararse para una "segunda oleada" que será más grave. Para ello, los expertos piden reforzar el servicio sanitario con más test diagnósticos y más protección física e individual. El reto actual es poder salir de forma progresiva del confinamiento sin que se den nuevos brotes.

Mayor ritmo de curaciones que de fallecimientos. Al cierre del día de ayer se constataron 1.262 casos acumulados en el Archipiélago, 58 más, y 55 defunciones, 15 más que el día anterior. Según la Consejería de Sanidad, no todas se produjeron ayer, sino que este aumento se puede deber, por una parte, a la tardanza en la certificación de algunas muertes. Además, se ha producido un retraso en la notificación de algún hospital. Hasta el momento 444 personas han requerido ingreso hospitalario, de los cuales 84 lo han tenido que hacer en UCI. En este sentido, en los últimos días se ha constatado un incremento del número de casos curados por día, lo que parece marcar un cambio de tendencia en las Islas, que en las últimas semanas venían registrando muchas más defunciones que altas. Ejemplo es el del pasado día 23, cuando las defunciones duplicaron el número de curados. Pero la situación empieza a cambiar y en Canarias ahora hay 32 curados y 40 defunciones. Así, la letalidad general por el Covid-19 en Canarias es del 0,41%. Un porcentaje que aumenta hasta el 3,36% en la población entre 65 y 74 años y que crece a partir de los 75 años, situándose en el 16,50%.

Una situación privilegiada en las Islas. Con los datos actuales se determina que cinco de cada diez mil habitantes en las Islas tienen ya una infección por Covid-19, lo que para el miembro del comité de expertos Lluis Serra es una situación "privilegiada". Una tasa ligeramente superior a la que se ha estado dando los últimos días, pero que tiene relación con la cantidad de nuevos casos diagnosticados, con lo que posiblemente pueda crecer. No obstante, el Archipiélago sigue gozando de tener la incidencia más baja en relación al resto de comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía y Murcia es de 5,7 por cada diez mil habitantes y en Baleares de ocho. Otras comunidades están mucho más afectadas, como Madrid o La Rioja, que arrastran una incidencia de 30 y 45 casos por cada diez mil habitantes, respectivamente.

Más contagios entre sanitarias. Mientras en toda España el número de casos notificados entre los sanitarios es del 15,5%, en Canarias este dato alcanza el 19,1%. En total ayer eran 231 los trabajadores de la sanidad canaria contagiados por este coronavirus, once más que en la última estadística. Tanto a nivel nacional como en Canarias existe una diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres sanitarias son las más afectadas -suponen siete de cada diez sanitarios contagiados en las Islas- y, concretamente, las que tienen entre 30 y 49 años. En este sentido, Serra afirmó que el porcentaje de sanitarios contagiados es "preocupante" y admitió que es consecuencia de un fallo en las medidas de protección. No obstante, remarcó que la cifra de contagios entre estos profesionales "no es más alta que en Madrid o Barcelona".

Críticas al nuevo equipo de Sanidad. La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) ha criticado duramente al nuevo equipo directivo seleccionado para dirigir la Consejería de Sanidad tras el cese de Teresa Cruz Oval como responsable del área. En un comunicado de prensa, la asociación ha afirmado que el Gobierno de Canarias "se equivoca por completo" al nombrar para dirigir el área a "la directiva de la patronal sanitaria privada".

Cita previa para donar sangre. Con el objetivo de evitar aglomeraciones, desplazamientos innecesarios y tiempos de espera, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) dará cita a los donantes que residan cerca de los puntos de extracción. Aquellas personas que quieran donar sangre, residan cerca de los puntos de extracción de sangre habilitados y no hayan sido contactados por el ICHH podrán solicitar su cita a través del formulario de contacto situado en la portada del sitio web efectodonacion.com.