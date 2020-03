La falta de comercialización obliga a los ganaderos a tirar su producción de leche

Los ganaderos de la Isla se enfrentan a una situación muy complicada debido a las consecuencias que la crisis del coronavirus está ocasionando en el tejido económico y social. Algunos de ellos están comenzando a tirar parte de la producción de leche debido a la imposibilidad de comercializarla a través de los canales habituales. Así lo evidencia el ganadero Heraclio del Castillo, que asegura que desde el inicio del estado de alarma vierte 2.500 litros de leche diarios. Este productor, que cuenta con la mayor explotación de ganado vacuno de la Isla, ve cómo las dificultades para vender lo que producen sus 170 vacas lecheras lo está llevando irremediablemente a la ruina.

Del Castillo vendía la totalidad de su producción a pequeñas queserías artesanales, que surtían sobre todo al sector hostelero y turístico. Tras su cierre, no encuentra a quien vender una buena parte de su producción. "Tres veces a la semana se la lleva la Quesería de Benijos, que gestiona la Sociedad Cooperativa del Campo La Candelaria, pero no pueden asumirla toda", explica. De esta manera, asegura que pierde cada día "alrededor de 3.000 euros", ya que tiene que seguir ordeñando y alimentando a su ganado.

Del Castillo ya había alertado recientemente de los problemas por los que atravesaba el sector ganadero en la Isla, pero la irrupción de esta crisis sanitaria y sus consecuencias "han terminado de hundirnos" y manifiesta que a este ritmo solo podrá aguantar "unos pocos días más". Por eso, lanza una petición a las administraciones para que ayuden a encontrar una solución a este problema. "Con la mayor parte de las queserías cerradas la única vía es que las grandes centrales de leche dejen de traerla en polvo para envasar nuestra producción", asume, porque bajo su punto de vista "no puede ser que se esté elaborando leche en polvo y yo tenga que tirar la fresca".



Una actividad inexistente

Desde la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Santiago Cacho expone que el envasado de leche fresca en la Isla es una actividad casi inexistente. Las dos únicas grandes centrales lecheras traen el producto "en polvo o congelado", por lo que "sí tendrían capacidad para recoger la leche de los productores tinerfeños". Sin embargo, apunta que envasarla en UHT "no sería sencillo porque se necesitan medios". Por eso, bajo su punto de vista se debe canalizar la producción a la elaboración de queso, una salida que tampoco está exenta de dificultades en estos momentos.

"Las queserías que vendían principalmente a hostelería están tratando de darle salida a su producción a través de otros canales", afirma y aunque la de Benijos "ha aumentado su producción en unos 20.000 litros diarios", reconoce que ya no puede asumir más excedente y además la mayor parte de los quesos se quedan en cámaras que tienen una capacidad limitada. Los ganaderos denunciaron la semana pasada que algunos supermercados habían retirado de sus lineales el queso fresco, imposibilitando que los consumidores pudieran adquirirlo. Aunque Cacho expone que este problema parece haberse solucionado, afirma que el queso fresco producido en la Isla no forma parte de las cestas de alimentos que se están distribuyendo entre las familias más vulnerables. "Pedimos una apuesta decidida para que llegue también a estas personas porque es una pena que les entreguen otros tipo de quesos, pero no los canarios", recalca.

Aunque las administraciones públicas ya han adelantado que la empresa pública GMR se encargará de canalizar las compras de los productos del sector primario del Archipiélago, los ganaderos esperan que no se haga demasiado tarde. Por eso, Cacho pide "un esfuerzo a todos los lineales y charcuterías" para que "pongan quesos frescos de la Isla, porque es imprescindible sacar la producción en estos momentos".