El sector del taxi en Tenerife, abocado a la ruina casi absoluta por el coronavirus

Si ya en algunos municipios costaba que cuadraran los números, ahora más que nunca el sector de taxi de la Isla está abocado a la ruina casi absoluta como consecuencia de la crisis del coronavirus. La pérdida de turistas y el confinamiento de los locales han reducido de tal forma los servicios que para algunos profesionales no merece la pena, siquiera, salir a la calle. Y eso que gran parte de los ayuntamientos tomaron hace unos días la decisión de reducir la flota de vehículos en sus calles, permitiendo que opere solo la mitad de las licencias: un día las pares y otro las impares.

Santa Cruz. En Santa Cruz de Tenerife, según Miguel Ojeda, presidente de Élite Taxi Tenerife, apenas está saliendo a la calle un centenar de taxis, cuando podrían hacerlo unos 360. "Y aún así, la caja diaria está siendo de 20 euros en diez horas de trabajo, lo que quiere decir que es la ruina total", indica. Ojeda recalca que el sector necesita "urgentemente" que la Administración "ponga su mano sobre nosotros" porque la situación es "crítica".

"Un sector del que comían, aproximadamente, mil familias, entre propietarios y asalariados, está casi en la ruina", insiste. "Pensamos, por lo que estamos viendo, que no vamos a poder levantar cabeza pronto, porque sabemos que no va a haber colegios, ni turismo, ni cruceros. Creemos que hasta septiembre no hay nada que hacer, y eso son cinco meses", añade.

Víctor Melián, presidente de Tele Taxi Isla de Tenerife, concreta que el trabajo ha bajado "un 90%", al tiempo que critica la decisión del Cabildo de Tenerife de poner gratis, desde este lunes, el servicio de guaguas interurbanas y el tranvía. "Echo de menos unas declaraciones del consejero de Transporte o del presidente del Cabildo con ayudas al sector", indica. "Con dos millones de euros, por lo menos podemos ir 3.000 taxistas a hacer la compra o bonos para el mismo fin", sostiene. "El taxi, si no recauda, no come", sentencia Melián.

La Laguna. La situación lagunera no es muy diferente a la de la capital. El presidente de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, explicó que solo están trabajando diariamente el 50% de las licencias a las que les correspondería en esa jornada y, pese a ello, "casi el 80% de la recaudación se ha perdido". Otra cifra que aportó es que la media de 2.000 servicios diarios que realizaba el sector ha caído hasta unos 400. Tal es el panorama que, incluso, barajan una consulta para reducir la actividad del 50% al 25%.

"Es una situación crítica, bastante compleja", lamentó, y se refirió a los casos de compañeros que están pagando las licencias de taxi, sus casas o los vehículos. Aguardan a un Consejo de Ministros, previsto para hoy, para valorar otro tipo de medidas, y precisó que han pedido darse de baja de la actividad, pero necesitan la autorización del Ayuntamiento. "Ahora mismo hay una prestación que, si acreditas que has perdido el 75% de la recaudación, recibes 700 euros", apuntó el líder de Radio Taxi Laguna, que es el colectivo mayoritario en el municipio.

Guanche destacó la implicación del alcalde, y se refirió a la reducción a la mitad de las tasas de basura, contribución y rodaje del vehículo de la que se podrán beneficiar al ser autónomos. También informó de que solo pueden subir a una persona al coche, salvo que haya un segundo que sea un menor, un mayor o una persona dependiente.

Puerto de la Cruz. La Cooperativa de Taxis San Telmo cuenta con 155 licencias en la ciudad turística, que dan sustento a las familias de unos 230 taxistas. En el municipio hay 200 licencias activas, de las que estos días salen a trabajar menos del 25%. El presidente de este colectivo, Francisco Pérez, reconoce que la situación "no es nada fácil" y que se está trabajando "bajo mínimos". Los taxistas afrontan esperas de hasta tres horas en una parada para recibir un cliente. "Se da servicio para compras y traslados al médico o al trabajo, pero ya no hay turistas, y lo que se saca da apenas para comprar la comida del día", detalla. Para protegerse, los taxistas ubican a los pasajeros en el asiento posterior y limitan el traslado a una o dos personas, solo en casos justificados. "Pero cuesta mucho conseguir guantes, mascarillas y geles desinfectantes. No los consiguen los sanitarios, así que imagínate los taxistas", lamenta Pérez.



Incertidumbre, miedo y confusión en el Sur

Los taxistas de la comarca Sur emplean tres palabras para definir la situación en la que los coloca el Covid-19: incertidumbre, miedo y confusión. El caso de las 128 licencias que operan en el Aeropuerto Tenerife Sur refleja la gravedad del estado de este servicio. En los próximos días solo estarán operativas ocho unidades en esta parada de Granadilla de Abona, "el resto tendrá que atender al municipio" en una época en la que la cifra de usuarios del taxi "ha bajado espectacularmente", porque nosotros "entendemos que la prioridad es quédate en casa", señala el presidente de los taxistas granadilleros, Víctor Ramos.

Desde su perspectiva, el término miedo hay que emplearlo en el sector "por la cantidad de focos del coronavirus que hay y porque todos hemos visto cómo funcionó el aeropuerto. Hasta el día 19 era pasajero tras pasajero, entre 4 y 6 por taxi, hasta que se restringió a uno por coche. Nuestra exposición fue mucha". Incertidumbre la aplica a los cambios habidos en las medidas y mirando al futuro de un colectivo del que actualmente trabaja el 67% y "en breve" lo harán solo las ocho citadas y "con carácter voluntario, porque los servicios mínimos se cumplen". Lo bueno es que "no hay nadie afectado", al igual que en Arona, donde opera el 50% de las 251 licencias, que el viernes pasarán a ser solo 20 en dos turnos de 10 (de 6:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 23:00), con cinco del primer turno desde las 23:00 a las 6:00 (descansando dos días). "Esto está parado completamente. En las horas que recibíamos 600 llamadas pasamos a 60. La tarde y las noches son aterradoras", afirma el presidente de la asociación, Pedro Luis, para quien "los decretos están generando confusión". A su juicio, "lo peor que lleva el colectivo es la falta de ayudas. No se nos ha proporcionado ningún material".