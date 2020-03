La policía hará controles en las guaguas gratuitas para evitar repuntes de viajeros

La policía podrá realizar controles en las guaguas de la Isla para velar que se cumplen las restricciones de movimiento impuestas debido al decreto de estado de alarma motivado por la crisis del coronavirus. De esta manera, se trata de evitar un efecto llamada después de que ayer comenzaran a ser gratuitos los desplazamientos en líneas interurbanas y metropolitanas que dependen del Cabildo. Así lo confirmó el consejero insular de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, quien recordó que "la libertad de movimiento sigue restringida", por lo que solo pueden utilizar este servicio las personas que realicen alguna de las actividades que sí están autorizadas.

Arriaga recalcó que a pesar de que el trayecto sea gratis, todos los usuarios deben disponer de un bono y validarlo, para hacer efectivo el seguro de viajeros. El Cabildo también ha anunciado que se compensará a los ciudadanos que hayan adquirido un abono mensual para este mes de marzo, sumando la recarga de otro abono, cuando finalice el estado de alarma.

Asimismo, el también vicepresidente insular subrayó que por el momento no se cobrará en las guaguas que realicen rutas interurbanas, que son las que dependen directamente del Cabildo. En el caso de aquellas rutas que operan dentro de un mismo término municipal y que dependen de los ayuntamientos los viajeros deberán seguir abonando sus viajes, ya que son estas administraciones locales las que tienen que poner en marcha esta medida. Hasta ayer las corporaciones de Santa Cruz y de La Laguna no habían tomado ninguna decisión al respecto. Sin embargo, el servicio de transporte público en guagua que presta en El Rosario la empresa Transportes La Esperanza SL también será gratuito mientras dure el estado de alarma.

Por su parte, el sindicato USO del Comité de Titsa aseguró ayer que tras la puesta en marcha de la medida de las guaguas gratuitas "se ha producido un efecto llamada" aumentando el número de pasajeros, así como un sobrecoste en el servicio y tensiones entre los pasajeros y conductores, por lo que solicitaron al Cabildo que dé marcha atrás.

En este sentido, Arriaga quiso evidenciar que a pesar de que algunos han criticado la medida alegando que puede producir un efecto llamada "la afluencia ha sido la misma que en la semana anterior", por lo que el transporte público de la Isla registró una demanda del 10% respecto a lo que es habitual en un día laborable.

Los transportes públicos de la Isla también se han acogido a la medida dictada por el Estado y han reducido hasta un tercio de su capacidad el número de viajeros que puede trasladarse en cada vehículo. Además, Arriaga aseguró que se han reforzado aquellas frecuencias en las que se había detectado una mayor demanda, principalmente, en la zona sur de la Isla. Una situación que prevé que se modifique una vez deban cerrar todos los hoteles esta misma semana.

Carreteras. En cuanto al transporte por carretera, el responsable insular afirmó que la movilidad se ha reducido un 40%. Una bajada que no ha sido tan acusada como la que se ha producido en el transporte público, algo que achaca al uso del vehículo particular para trasladarse al trabajo, pero también al transporte de mercancías, que no se ha reducido en la Isla para garantizar el abastecimiento.

Mantenimiento. En cuanto a las críticas que ha recibido el área de Carreteras por parte de las organizaciones sindicales con representación en el Cabildo –al que acusan de querer mantener una organización similar a la ordinaria y de realizar trabajos que no son esenciales–, Arriaga afirmó que las tareas "se mantendrán como hasta ahora". El responsable insular explica que el servicio de mantenimiento de carreteras es esencial, sobre todo en estos días en los que la lluvia y el viento pueden ocasionar problemas. Además, añadió que el Cabildo ha dado la posibilidad a los trabajadores con menores a cargo o que estén en grupos de riesgo que soliciten quedarse en casa. "Más del 50% de la plantilla está en sus domicilios, pero recalcó que el resto "debe seguir haciendo el mantenimiento de las carreteras porque es un trabajo preventivo".

Coalición Canaria. El grupo nacionalista en el Cabildo ha presentado un documento con 16 iniciativas destinara al sector primario con el objeto de garantizar su supervivencia durante la pandemia por coronavirus.