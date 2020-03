Las líneas urbanas de Titsa en Santa Cruz y La Laguna seguirán siendo de pago

A pesar del anuncio de que el transporte público de Tenerife pasaría a ser gratuito desde este lunes 23 de marzo para aquellos que en estado de alarma deben de seguir desplazándose, las líneas urbanas en Santa Cruz y La Laguna seguirán cobrándose. Así lo han informado desde Titsa, quienes han querido matizar el anuncio realizado recientemente desde la Corporación insular después de que a varios usuarios de las líneas metropolitanas se les reclamara el pago del viaje, generando confusión entre ellos.

La aclaración se ha realizado después de que una vecina de Santa Cruz de Tenerife, trabajadora del Hospital Universitario de Canarias, denunciara a este medio haber recibido una llamada de atención por parte del conductor de una línea de guagua metropolitana por no pagar su viaje hoy. Cuando la mujer le ha explicado que había sido informada a través de los medios de comunicación de la decisión adoptada por el Cabildo tinerfeño, éste lo negó e insistió en el cobro del desplazamiento. No obstante, y según han recalcado desde Titsa, el pago de los viajes en las líneas urbanas, en principio, se seguirá realizando mientras los respectivos ayuntamientos no anuncien lo contrario.

El presidente de la Corporación insultar, Pedro Martín, y el consejero de Movilidad, Enrique Arriaga, anunciaron recientemente que las guaguas interurbanas y metropolitanas y las líneas 1 y 2 del tranvía pasarían a ser gratuitas a partir del lunes 23 de marzo. Durante el anuncio, ambos explicaron que con esta medida, el Cabildo de Tenerife quiere reconocer y ayudar a las personas que en este estado de alarma "deben seguir trabajando para garantizar los servicios públicos y aquellas actividades que están permitidas". No obstante, cabe recalcar que las líneas urbanas de Santa Cruz y La Laguna aún no están sujetas a esta gratuidad.

Así, e independientemente de que no se descuente ninguna cantidad, el presidente explica que es necesario validar toda tarjeta, título o abono con el objeto de controlar el aforo para que no se supere el máximo de un pasajero por metro. Así, de detectarse un incremento del pasaje se modificarían las frecuencias para salvaguardar la seguridad de los pasajeros y conductores.

Igualmente, la validación garantiza la cobertura del seguro de viajeros. De acuerdo con la póliza, quedan cubiertos todos los usuarios y usuarias que validen el viaje. La validación implica el registro del vehículo, fecha y hora, lo cual es importante de cara a posibles indemnizaciones o reclamaciones en caso de alguna incidencia.