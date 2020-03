Varios alcaldes exigen más pruebas para detectar los contagios a tiempo

Los alcaldes de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP); La Guancha, Antonio Hernández (PP), y Garachico, José Heriberto González (CC), reclaman a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que realice más pruebas para detectar los casos de coronavirus "lo antes posible" para poder mejorar así la prevención y contribuir a reducir la expansión de la pandemia. Estos tres alcaldes tienen al menos un caso confirmado en sus municipios y varias personas en situación de cuarentena por haber estado en contacto con algún enfermo.

Domínguez explica que "hay un señor mayor ingresado en el hospital por coronavirus, que se sintió mal después de regresar de un viaje a Galicia, en el que participaron otras 59 personas de Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, La Guancha y San Juan de la Rambla. Hay familiares de este señor y participantes en el viaje en cuarentena domiciliaria, algunos de ellos con síntomas compatibles con Covid-19, pero no les hacen las pruebas y eso preocupa".

"Las pruebas no curan a nadie pero ayudan en la prevención", señala Domínguez, quien subraya que "mantener la duda no ayuda". A su juicio, "es necesario que Sanidad cumpla sus anuncios y acelere e intensifique el número de pruebas para frenar la curva". El alcalde guanchero, Antonio Hernández, también comparte la opinión de Domínguez y confirma que en su municipio hay un caso confirmado: "Tenemos a una vecina en el hospital y a su marido, su hija y su nieto confinados en casa, aunque nadie les ha pasado aún la prueba".

José Heriberto González, alcalde de Garachico, comparte esta misma preocupación y recuerda que en su municipio hay un caso confirmado que estuvo en contacto estrecho con al menos un policía local y un médico del centro de salud del municipio, "profesionales a los que hasta la mañana de ayer no les habían realizado las pruebas para descartar el contagio. Y hace una semana que están esperando".

A juicio de González, "hay que hacer más pruebas, eso generará más positivos, pero nos permitirá descartar casos que están en duda y eso aportará tranquilidad en los municipios".

Los Realejos. El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, también ha firmado un decreto en el que se dictan una serie de medidas en relación con el traslado de ganado por el término municipal, con motivo de la situación ocasionada por el Covid-19, entre las que destacan "la suspensión de todo tipo de desplazamiento de ganado bovino, ovino, caprino y caballar por todo el municipio y especialmente por las vías públicas", salvo para acudir al veterinario o al matadero. El ganado deberá mantenerse confinado.

San Juan de la Rambla. El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla está desarrollando un plan de choque contra la propagación del Covid-19 que incluye un amplio programa de limpieza y desinfección tanto de las instalaciones municipales como de los lugares de uso comunitario, según anunció el edil encargado del servicio Jesús Ezequiel Domínguez. Desde hace unos días los operarios de la Mancomunidad San Juan de la Rambla -La Guancha se encuentran higienizando y desinfectando calles, mobiliario e instalaciones de uso común. Los trabajos iniciaron en San Juan y Las Aguas y en los próximos días se actuará en el resto de núcleos poblacionales.

Tacoronte. El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz Armas, y los ediles de Seguridad, Julio Navarro, y Sanidad, José Antonio Gil, entregaron al presidente de la Agrupación de Taxis del municipio, Lázaro Fernández, mascarillas y guantes con el fin de garantizar que pueden realizar su trabajo sin el riesgo de infectarse por el conoravirus. Además, operarios de la empresa concesionaria del servicio de limpieza municipal, Urbaser, emprendieron ayer un zafarrancho de limpieza a fondo de espacios e instalaciones públicas.

Candelaria. La Fundación En Pié es la sétima entidad de Candelaria que entrega guantes (5.000, en esta ocasión) a la Policía Local. En dicho municipio, los vecinos de Barranco Hondo e Igueste se igualan al resto del municipio porque pueden utilizar la Tarjeta de Transporte Ten+ implantada por el Cabildo, al entrar en funcionamiento los lectores en las líneas 1 y 2 del (Igueste) de Transportes La Esperanza S.L., adjudicataria del servicio urbano. Además, la empresa pública Epelcan devolverá "de oficio" las cuotas de marzo al alumnado matriculado en la Escuela Infantil Los Menceyes.

Arona. Una veintena de vehículos y una quincena de trabajadores realizan la limpieza y desinfección de espacios públicos de Arona. Divididos en tres equipos, se turnan cada siete horas, desde hace tres semanas, para limpiar infraestructuras y espacios públicos y su desinfección en todos los núcleos. Los trabajos se realizan en colegios, plazas, parques infantiles, vías y paseos, paradas de taxi y guaguas, así como en zonas en las que hay supermercados, farmacias y/o centros de salud.

Adeje. El Ayuntamiento, en colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), recuerda a la población que la campaña de donación de sangre sigue operativa, dado que se necesita incrementar el banco de reserva de los hospitales. El punto habilitado es la Escuela de Seguridad y Convivencia de Adeje, en la calle Beneharo de Las Nieves, pudiendo donar de lunes a viernes de la semana próxima en horario de 9:30 a 13:00 horas y de 16:30 horas a 20.00 horas.

Montaña Roja. Entre las intervenciones realizadas por la Policía Local de Granadilla de Abona se encuentra el desalojo de varias caravanas que se encontraban en el entorno de Montaña Roja. Las caravanas estaban ocupadas no solo por extranjeros, sino por nacionales, especifica el comunicado.



Un socorrista solidario

Aday Amorín es socorrista en el Puerto de la Cruz y desde que se inició el estado de alarma comenzó a colaborar con algunos de sus vecinos, con movilidad reducida, discapacidad o problemas de salud, para hacerles la compra o adquirir sus medicamentos. "Empecé a mover la información por las redes sociales y empezaron a llamarme de Los Realejos, La Orotava y Puerto de la Cruz, que es mi ciudad", subraya. Amorín, que también preside la Asociación de Socorrismo y Rescate, ha ayudado estos días a casi una treintena de personas. "Me encargan sobre todo compras, también que les traiga comida elaborada o que me acerque a alguna farmacia. Utilizo una moto para desplazarme y me protejo con mascarilla y guantes. Espero que en los próximos días se puedan sumar otros dos voluntarios de Puerto de la Cruz para llegar aún a más gente", explica. Amorín se pone "a disposición de todos en estos momentos tan duros que estamos pasando. Debemos ayudarnos y estar más unidos que nunca. Que estén tranquilos y tengan paciencia. Quédense en sus casas que ya yo estoy por fuera". Su teléfono de contacto es el 682 732 888.