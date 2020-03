Solo 9 de los 31 ayuntamientos de Tenerife están abiertos

La crisis causada por el coronavirus y el estado de alarma decretado por el Gobierno de España han obligado a los 31 ayuntamientos de los municipios de Tenerife a establecer cambios muy importantes en la atención a sus vecinos. Solo 9 de los 31 consistorios de la isla mantienen sus puertas abiertas y algún tipo de atención presencial. El resto ofrece una imagen inusual: Casas Consistoriales con las puertas cerradas, donde se continúa trabajando de forma presencial o telemática, y solo se atiende a los vecinos por teléfono, correo electrónico o las sedes virtuales para contribuir a reducir la expansión del Covid-19.

Los municipios que aún mantienen sus ayuntamientos abiertos al público, aunque con estrictas medidas de control y de higiene, son Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, La Orotava, Los Realejos, Icod de los Vinos, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona. El resto ha optado por trabajar a puerta cerrada.

Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de la capital tinerfeña se mantiene abierto, pero ha suspendido la atención presencial, aunque la mantiene para casos de extrema necesidad, "siempre con cita previa". Los ciudadanos podrán contactar con el consistorio a través del 922 606 010 o el 010; acceder a la sede electrónica (sede.santacruzdetenerife.es), o trasladar consultas o quejas a través de las cuentas oficiales de las redes sociales municipales y la web www.santacruzdetenerife.es. La plantilla se ha organizado a través de turnos flexibles y teletrabajo.

La Laguna. El Consistorio permanece abierto, pero con un estricto control de acceso. La atención presencial se ha suspendido, "salvo la necesaria para presentar recursos con límite de plazo legal" y mediante cita previa. El resto de gestiones y consultas se deben canalizar a través del teléfono 922 601 100, el correo recaudacion@lalaguna.es y la sede electrónica (www.aytolalaguna.es) Cerca del 50% de la plantilla ya realiza sus funciones mediante teletrabajo.

Tegueste. El Ayuntamiento permanece cerrado y sin atención al público, salvo en el caso de la Policía Local. Se atiende por vía telefónica (922 316 100) y a través de la sede electrónica (sede.tegueste.es). Un alto porcentaje de la plantilla trabaja desde fuera del consistorio.

El Rosario. El Consistorio ha cerrado sus puertas, pero mantiene la atención telefónica (922 010 160) y telemática (elrosario.sedeelectronica.es). El 98% del personal administrativo ya trabaja desde su domicilio.

Tacoronte. El Ayuntamiento permanece cerrado y sin atención presencial. Los trámites se atienden por vía telemática (www.tacoronte.es) y telefónica (922 561 350). Entre un 35 y un 45% de la plantilla ejerce sus funciones desde sus viviendas.

El Sauzal. El Consistorio ha cerrado sus puertas y sólo se atienden de forma presencial "urgencias justificadas", previa solicitud de cita. El teléfono 922 570 000 está operativo de 8:00 a 14:00 horas. La sede electrónica (www.elsauzal.es) funciona las 24 horas del día.

La Matanza de Acentejo. El Ayuntamiento matancero también trabaja a puerta cerrada. Sólo se atiende de forma presencial con cita previa y por cuestiones de "verdadera urgencia". Se mantiene operativa la atención telefónica (922 577 120) y telemática (www.matanceros.es). También se ofrece información a través del correo registro@matanceros.es. De momento, ningún empleado trabaja desde su domicilio.

La Victoria de Acentejo. El Ayuntamiento victoriero permanece cerrado al público y sólo ofrece atención telefónica (922 580 031), vía WhatsApp (608 781 481) y a través de correo electrónico (info@lavictoriadeacentejo.es) y la web (www.lavictoriadeacentejo.es). Una parte de la plantilla ya trabaja desde sus casas.

Santa Úrsula. El Consistorio trabaja a puerta cerrada, y por turnos, desde el lunes. Se atiende a la ciudadanía a través de los teléfonos 922 301 640 y 619 874 089 (WhatsApp); el correo electrónico servicios@aytosantaursula.com, y la web corporativa municipal: www.santaursula.es.

La Orotava. El Consistorio ha suspendido la atención presencial, pero se mantiene físicamente abierto de 8:00 a 13:00 horas, con un agente de la Policía Local y al menos un ordenanza, que se limitan a orientar y redirigir al ciudadano a la atención telefónica (922 324 444) y telemática (www.laorotava.es). El objetivo es atender a personas que puedan acercarse al consistorio, donde apenas trabajan de forma presencial un 20% de la plantilla, de forma rotatoria.

Los Realejos. El Ayuntamiento se mantiene abierto, pero con un control de acceso. Se prioriza la atención telefónica (010) y telemática (www.losrealejos.es). La atención presencial se ha limitado y es obligado pedir cita previa en el 010.

Puerto de la Cruz. Las Casas Consistoriales están cerradas y sólo se atenderán presencialmente casos de "extrema urgencia o fuerza mayor". Se mantiene la atención telefónica (922 378 400) y por vía telemática (www.puertodelacruz.es), así como a través de correos electrónicos como alcaldia@puertodelacruz.es.

San Juan de la Rambla. El Consistorio ramblero permanece cerrado y solo se ofrece atención telefónica (922 360 003) y telemática (sede.sanjuandelarambla.es). La atención presencial se limita a casos muy especiales y previa autorización. Alrededor de la mitad de la plantilla trabaja desde sus domicilios.

La Guancha. Se trabaja a puerta cerrada, pero en casos de fuerza mayor se permite la atención presencial previa cita y con un máximo de 15 personas en el interior del edificio. Se prioriza la atención telefónica (922 828 653) y telemática (www.laguancha.es).

Icod de los Vinos. El Ayuntamiento sigue abierto, aunque con control de acceso. En los servicios de atención al público se prioriza la atención telefónica o mediante la sede electrónica. Para el caso de atención presencial, se establece un sistema de cita previa, con un número limitado de ciudadanos en cada franja horaria. Los teléfonos de contacto son el 922 869 600 y el 660 089 226 (WhatsApp). También está disponible un correo electrónico (atencionciudadana@icod.es) y la web www.icoddelosvinos.es. la plantilla trabaja por turnos rotatorios.

Garachico. El Consistorio garachiquense está cerrado y no ofrece de momento atención presencial. Todo se debe canalizar a través del teléfono (922 830 000) y la web (www.garachico.es). Una pequeña parte del personal trabaja desde su casa.

El Tanque. El Ayuntamiento está cerrado y sólo se atiende a través del teléfono (922 136 715) y de la web (www.eltanque.es).

Los Silos. El personal municipal trabaja con el Consistorio cerrado y todas las gestiones se canalizan a través del 922 840 004 o de la web: www.lossilos.es. Un 20% de la plantilla trabaja desde sus casas. La atención presencial se reserva para casos de urgencia.

Buenavista del Norte. El Consistorio buenavistero funciona a puerta cerrada entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se da prioridad a los trámites telefónicos y telemáticos, pero en casos de urgencia aún se permiten citas presenciales. El alcalde, Antonio González (SSP), afirma que el teletrabajo se quiere implantar "de forma escalonada", pero de momento el personal asiste a sus puestos. Se atiende a través del 922 129 030, ayuntamiento@buenavistadelnorte.es y la web www.buenavistadelnorte.es.

Santiago del Teide. Las puertas del Ayuntamiento se mantienen cerradas, pero sólo para controlar el acceso, ya que se permite la atención presencial con cita previa a través del 922 863 127, entre las 8:00 y las 13:00 horas. De manera que este consistorio puede considerarse aún abierto al público. Un 60% de la plantilla trabaja desde sus hogares. Los trámites también se pueden realizar a través de sede.santiagodelteide.es

Guía de Isora. El Consistorio continúa abierto, pero sólo se atiende con cita previa para asuntos urgentes a través de los SAC del casco (922 850 100) y Playa San Juan (922 138 915). También se resuelven dudas a través del correo electrónico (registro@guiadeisora.org) y la web municipal se mantiene operativa (www.guiadeisora.org). Un 25% de la plantilla trabaja desde sus domicilios.

Vilaflor. El Ayuntamiento de Vilaflor permanece cerrado y solo se atiende a través del teléfono (922 709 002) y la web municipal (www.vilaflordechasna.es). Fuera del horario de oficina, se ofrece a los vecinos la posibilidad de contactar con varios teléfonos móviles de la alcaldesa y los ediles.

Adeje. El Ayuntamiento se mantiene abierto y operativo durante la vigencia de esta declaración o sus prórrogas. Pero se le recuerda a toda la población que los desplazamientos por la vía pública están restringidos a causas de imperiosa necesidad, por lo tanto, se limitará el número de atenciones diarias que se desarrollan en las ventanillas de atención ciudadana. En la medida de lo posible, se ruega a la ciudadanía que se abstenga de acudir al Ayuntamiento a realizar gestiones que no sean de urgente necesidad. Se han establecido canales informáticos y telefónicos para cita previa y atención al ciudadano en horario de 8:00 a 15:00 horas. El teléfono habilitado para la atención prioritaria a la ciudadanía es el 922 756 202 y el correo electrónico es atencionalciudadano@adeje.es.

Arona. El Ayuntamiento se mantiene abierto, aunque con restricciones. Los servicios municipales y la parte administrativa municipal funcionan de manera habitual, aunque con todas medidas higiénicas recomendadas. Los equipos de trabajo se han dividido en dos grupos que no coinciden en la sede para evitar contagios que afecten a todos. Todos los servicios que conllevan atención al público o contacto de personas están suspendidos. Las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano también están cerradas y sólo atienden mediante cita previa. Para ello hay que llamar al 010. De esta forma se filtran las necesidades reales y, si no es estrictamente necesario, se buscan alternativas no presenciales como la propia web (www.arona.es), donde el apartado 'Mi Arona' permite a cualquier usuario chatear e informarse sin acudir a oficinas. La 'app' del Ayuntamiento de Arona también permite obtener información de interés o realizar trámites.

San Miguel de Abona. La atención al público se limita a la vía telefónica (922 700 000), de 7:30 a 14:30 horas. Se ha habilitado el 618 071 588 para responder dudas o peticiones por WhatsApp. La web municipal está operativa las 24 horas (www.sanmigueldeabona.es). Sólo en Servicios Sociales (922 700 000 Extensión 1233) se mantiene la atención presencial urgente "previa petición de cita y valoración de la excepcionalidad". El edificio permanece cerrado.

Granadilla de Abona. Desde el pasado viernes 13 de marzo, por decreto de Alcaldía, se suspendieron las citas previas concertadas y la atención al público en las dependencias municipales de carácter presencial, "salvo supuestos de urgencia". Están operativos los teléfonos del 010 o el 922 759 900, de lunes a viernes de 7:45 a 14:45 horas. También se pueden realizar gestiones a través de la web (www.granadilladeabona.org). El ayuntamiento permanece cerrado .

Arico. Suspenden la atención presencial y mantienen el consistorio cerrado. Por ello solicitan a la ciudadanía que contacte con el consistorio a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) en el 922 768 242 (Extensión 800) o el correo electrónico infosac@ayuntamientodearico.com. Las 24 horas del día sigue operativa la sede electrónica: ayuntamientodearico.sedelectronica.es. El 75% de la plantilla trabaja desde sus hogares.

Fasnia. Está cerrado. Suprimió ayer la atención presencial, tras recibir a solo dos personas este martes, y todas las gestiones se realizan ahora por vía telemática (ayuntamientodefasnia.sedeelectronica.es) o telefónica (922 530 028). Cuentan con un correo electrónico (info@fasnia.com) y un teléfono con WhatsApp (649 254 789) para acercar alimentos y medicamentos a mayores y dependientes, de 9:00 a 13:00 horas. El alcalde, Damián Pérez Viera, asegura que el 90% de la plantilla trabaja desde sus casas.

Güímar. Está cerrado al público y tiene al 50% de su plantilla trabajando desde sus casas. La atención a los vecinos se limita al teléfono (922 516 100) y a la página web municipal (www.guimar.es). Servicios Sociales atiende en el 922 514 610 y el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal) resuelve dudas de la ciudadanía a través del 922 510 114.

Arafo. El alcalde, Juan Ramón Martín, informa de que el ayuntamiento permanece cerrado para la atención presencial al público y más del 90% de la plantilla administrativa y técnica "desarrolla sus funciones mediante el teletrabajo". Se sigue atendiendo a la ciudadanía a través del 922 511 711 y en la sede electrónica: arafo.sedeelectronica.es. El consistorio está contactando con vecinos con necesidades especiales para ofrecerles la posibilidad de recibir en sus domicilios alimentos, medicinas y productos de higiene. Las compras para familias en situación de vulnerabilidad económica se entregarán a domicilio.

Candelaria. Se ha suspendido la atención presencial en todos los departamentos municipales y el consistorio permanece cerrado. El Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) mantiene a dos trabajadores de 9:00 a 12:00 horas para atender por vía telefónica (922 500 800) o telemática (sac@candelaria.es). Al menos cuatro trabajadores de Servicios Sociales se mantienen activos para atender casos de emergencia social. También funciona la sede electrónica (www.candelaria.es).