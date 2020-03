El sector primario redobla esfuerzos para garantizar el abastecimiento

El sector primario de la Isla está trabajando sin descanso para garantizar el acceso de los ciudadanos a los productos frescos. En las últimas semanas, en las que las medidas contra el avance del Covid-19 se han ido implementando, se ha podido constatar un aumento de la demanda en la mayoría de los productos, algo que se evidencia en el movimiento de las mercancías que pasan por Mercatenerife.

El jefe de explotación de este servicio, Luis Fernández, destacó ayer que sí se ha notado un incremento en el volumen de mercancías que a diario pasan por estas instalaciones. Solo ayer se comercializaron 29 toneladas de frutas y verduras más que el mismo día de la semana anterior. El pasado lunes pasaron por Mercatenerife algo más de 500 compradores, una cifra que Fernández asegura es bastante elevada para ser comienzo de semana. "Lo que pasa en los supermercados se refleja aquí, que es el primer escalón mayorista", apuntó, y señaló que "hay mayoristas que han movido en dos días lo que antes hacían en dos semanas".

Sin embargo, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, ya que "no tiene sentido alarmarse, porque no ha habido ninguna restricción y de los agricultores que vienen a diario a vender sus productos no ha faltado ninguno". Las grandes empresas que tienen sus naves y cámaras en esta instalación "también cuentan con suministros suficientes", por lo que Fernández aseguró que es innecesario hacer acopio de estos productos, ya que encima tienen una vida muy corta.

El responsable de la instalación también afirmó que no se ha producido una escalada de precios debido a la crisis del coronavirus, aunque sí indicó que pueden existir algunos productos, como las papas, que sí se hayan encarecido debido a su escasez, motivada por los daños ocasionados por el último temporal de calima y viento, que mermó mucho la producción local. "Todavía pueden encontrarse, pero ese aumento de la demanda ha acelerado ese incremento de precio que iba a producirse de todas maneras", explicó. En cuanto al de otros productos como las habichuelas o las zanahorias, Fernández opina que, si se han incrementado los precios, no está relacionado con este episodio de emergencia sanitaria, sino más bien con las fluctuaciones típicas del mercado. Pero advirtió que, si los ciudadanos "siguen con la histeria en sus compras, los precios subirán".

Mercatenerife ha tenido que tomar una serie de medidas para evitar la propagación del virus en sus instalaciones. La primera de ellas es la prohibición de la entrada a los compradores particulares. Normalmente, los que acuden a abastecerse en este mercado de venta al por mayor "son propietarios de ventas, pequeños establecimientos de alimentación, así como restaurantes, comedores escolares o incluso las fuerzas armadas". Sin embargo, desde hace unos días se había detectado una mayor presencia de clientes no profesionales, por lo que se tomó la decisión de restringir su acceso para garantizar que los grandes compradores puedan surtir sus tiendas de alimentación.

Entre las medidas que ya ha puesto en marcha Mercatenerife está la de respetar la separación mínima de un metro, sobre todo en aquellos momentos en los que las instalaciones de este mercado se encuentran más abarrotadas. Los bares que se encuentran dentro de las instalaciones de Mercatenerife también están cerrados y se ha aumentado la seguridad.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, quiso lanzar ayer un mensaje de agradecimiento a las proveedores, operarios y clientes de Mercatenerife. "Toda mi admiración, porque no cesan en su empeño de abastecer con la misma calidad a nuestras familias", valoró.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, afirmó que el sector está trabajando sin descanso, ya que es una actividad prioritaria en estos momentos. "Se han suprimido días libres del personal para atender pedidos, que han aumentado más de un 50%", señaló. En algunos casos, como con el plátano, se han registrado picos de producción de unos nueve millones de kilos. Un sector que sigue trabajando y que no entiende "que se estén acaparando alimentos perecederos, que si no se consumen acabarán en la basura". Por eso, Delgado recalcó que existen suministros diarios y apeló a la cordura de los consumidores. Asimismo, resaltó que "el sector primario no se puede permitir el lujo de fallar en estos momentos".

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Manuel Expósito, denunció ayer que algunas grandes superficies han retirado de sus lineales el queso fresco, una decisión que está afectando a la comercialización de la leche producida por el sector ganadero de la Isla. "Esto nos puede llevar a la ruina en dos días", asumió y expuso que dos queserías han cerrado ya ante la imposibilidad de colocar sus productos. "Si no podemos vender la leche a las empresas transformadoras nos pueden hacer quebrar", añadió e insistió en que "las explotaciones ganaderas no son hoteles, no podemos cerrar, los animales van a seguir produciendo". El sector ha tomado medidas para poder seguir trabajando y garantiza el abastecimiento de huevos, carne y leche.