Se saltan el estado de alarma en Tenerife gritando desde un coche: "Estamos infectados"

En los últimos días se han repetido en todo el territorio nacional los casos de detenciones y actas de sanción levantadas por no respetar el estado de alarma decretado ante la propagación del coronavirus. En este sentido, Tenerife no ha estado exenta de polémica y ya han sido varios los arrestos llevados a cabo por esta razón. Algunos ciudadanos, ya sea cansados de la cuarentena o porque no toman en serio la alerta sanitaria, han optado por ignorar las prohibiciones realizadas, incumpliendo así varias de las normas establecidas para este confinamiento.

Este es el caso de tres jóvenes que este martes 17 de marzo grabaron cómo circulaban de forma temeraria por algunas vías de Tacoronte mientras insultaban y pitaban con la bocina a las viviendas situadas a ambos lados de la calle. Asímismo, gritaban a través de la ventanilla: "Estamos infectados, coronavirus", al tiempo que se burlaban y reían de la situación y continuaban vociferando: "Métanse en sus casas, hijos de puta","Los reviento", "Cada uno para dentro de su casa, coño" y "No salgas de tu casa, cabrón".

Los protagonistas del vídeo están levantando ampollas entre los tinerfeños, después de que el vídeo haya comenzado a propagarse por sus dispositivos móviles este miércoles día 18.

Pero este no es el único caso que ha trascendido en Tenerife. Este martes se conocía el caso también de una extranjera que fue sacada de la piscina de un hotel del Sur después de que desoyera las indicaciones del personal del establecimiento y de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.