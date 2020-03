Denuncian a un vecino de Tabaiba por coger coche para pasear al perro en Candelaria

El Real Decreto aprobado por el Gobierno del Estado el pasado sábado para intentar evitar la propagación del coronavirus Covid 19 que obliga a los ciudadanos a permanecer en sus viviendas en cuarentena y solo salir para hechos muy concretos ha dado lugar a diversas situaciones de picaresca.

Una de ellas se produjo ayer martes. Policías locales de Candelaria localizaron a un ciudadano que reside en Tabaiba, en el municipio de El Rosario, que, con la excusa de dar un paseo a su perro, se subió en su coche y se dirigió hasta la villa sureña para dar una vuelta a su mascota.

El citado individuo fue localizado durante un dispositivo estático de control en Candelaria y, ante su actitud, se le denunció por infringir la normativa.

Las fuerzas de seguridad recuerdan que, en una situación de alarma como la actual, al perro hay que sacarlo a hacer sus necesidades fisiológicas en los alrededores de la vivienda.

Los agentes municipales de Candelaria levantaron ayer martes un total de cinco actas por no respetar las normas de la cuarentena. Las personas denunciadas fueron reincidentes, que no respetaron la advertencia que se les hizo una primera vez, así como personas que actuaron de forma descarada al no respetar la orden gubernamental.

Hasta ahora, en casi todos los casos, los policías locales han realizado tareas informativas para que los vecinos y turistas actúen de forma responsable.

También efectuaron requerimientos a unos 16 empresas para que cerraran sus puertas, ya que su actividad no es una de las excepciones establecidas en el Real Decreto, es decir, no realizan una prestación básica para la vida de las personas. En cualquier caso, ninguno de los responsables fue denunciado, con el objetivo de no generar un mayor perjuicio al que ya padecen por la situación.