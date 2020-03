Fepeco reclama un plan de nuevas infraestructuras para el norte de la isla

El presidente de la patronal de la industria de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, considera que el norte de Tenerife necesita un plan de nuevas infraestructuras, coordinado entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, con la colaboración de los ayuntamientos. Un plan con "las obras necesarias de transporte y movilidad para facilitar los desplazamientos, el equilibrio territorial y la vertebración social, así como otras inversiones en los sectores del agua, la gestión de residuos, el medio ambiente, la sanidad, la educación o los equipamientos comunitarios, especificando las acciones prioritarias por criterio técnico y profesional".

Izquierda reclama a las administraciones públicas medidas para un norte "que también existe" y que, a su juicio, es víctima de "la falta de vertebración territorial que padece nuestra isla, incomprensible y provocada por la ineficiencia gestora del Gobierno Autonómico y el Cabildo, durante las últimas tres décadas, ha provocado una desafortunada división territorial o comarcal en Tenerife, conformando tres zonas diferenciadas, Norte, Sur y Metropolitana, cada cual caminando a un ritmo diferente. Es una realidad tangible, demostrable e incuestionable. Quien no lo quiera reconocer o está ciego o es ingenuo".

"Esta situación ha llevado a que la peor parte se la lleve la vertiente norte de la isla, que ha sido históricamente maltratada. Pero los problemas no se solucionan mirando para otro lado, escondiéndolos o peor aún, disimulándolos. Hay que asumir la realidad para cambiarla. Se carece de una red viaria eficiente, moderna y suficiente, que la demanda ciudadana y la exigencia económica requieren. Ahora es el momento de acometer acciones concretas, tanto en el tiempo, como en su planificación y ejecución, para recuperar el Norte y devolverle el esplendor que nunca debió perder", plantea.

"La inacción de unas administraciones públicas, que se han olvidado reiterada y vergonzosamente de esta parte de la isla y la falta de una conectividad cierta con el resto del territorio, provoca el colapso circulatorio diario, casi a todas horas, en la TF-5, alimentando la incertidumbre actual. Para decirlo con claridad y que se entienda, en los últimos años, el Norte ha sido olvidado expresamente por el Cabildo, incapaz de impulsar las vías que facilitaran la fluidez viaria. Ha sido una continua improvisación, llena de ocurrencias, intenciones o propuestas que nunca se han cumplido, sólo se quedaban en fotos", remarca.

"Si tenemos detectado el mal, actuemos en consecuencia. Vamos a desbloquear las actuaciones necesarias para modernizar y ampliar la TF-5, convirtiéndola en el eje de unión y base estructural del crecimiento económico y desarrollo sostenible de la zona. Pero no hay que olvidar que el cierre del anillo insular no es sólo por el sur, también hay que concluirlo por la zona metropolitana con la circunvalación a La Laguna y sobre todo en el Norte, desde Los Realejos a Icod. No se ha ejecutado porque no ha existido valentía política para afrontar su puesta en marcha, aunque se lleva esperando muchos años. La zona es de especial protección medioambiental, por lo que es conveniente que, manteniendo la defensa del territorio, también se trabaje para dar una mayor calidad de vida a las personas. Hay que compaginar los dos aspectos".