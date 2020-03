El Cabildo prepara un plan para reactivar el tejido económico de Tenerife

El Cabildo de Tenerife prepara un plan de actuación para la promoción del tejido económico con el objetivo de hacer frente a las consecuencias que la crisis sanitaria del coronavirus deje en la Isla. El presidente insular, Pedro Martín, aseguró ayer que las consecuencias que acarree esta situación pueden ser "iguales o peores que la que se vivió en 2008", por lo que es necesario implementar mecanismos que permitan a las administraciones mitigar estos efectos. Sin embargo, este proyecto en estos momentos es solo un borrador, a la espera de las decisiones que tome el Gobierno de España en esta materia.

De esta manera, una de las medidas que quiere implementar la Corporación insular en las próximas semanas es la de un nuevo sistema de pago a proveedores, para que aquellas empresas que prestan un servicio a la institución reciban el pago de manera prioritaria. "La Ley establece que la prioridad en el pago debe ser bajar la deuda, pero se debe cambiar ese orden y que lo primero sea el pago a proveedores", sentenció Martín. Para ello, la intención del Cabildo es reducir los plazos para que las facturas puedan ser abonadas con mayor agilidad. Un sistema que si recibe informes jurídicos favorables podrán poner a disposición también de los ayuntamientos.

El Cabildo tinerfeño también ha trasladado a los responsables del Gobierno de Canarias la necesidad de reestudiar la actual ley de contratos. "Lo requiere la situación, no podemos seguir con estos trámites farragosos", explicó Martín.

El presidente insular transmitió la necesidad que tiene el Cabildo de "reconsiderar el presupuesto". En este sentido, admitió que las cuentas aprobadas hace apenas dos meses ya no son efectivas y Martín aseguró que "la situación nos obligará a cambiarlas en función de cómo evolucione esta caprichosa enfermedad".

Por eso, insistió en que ahora se necesita flexibilizar para "poder gastar en los que más lo necesitan". De esta manera, puntualizó que los objetivos de cara al futuro serán la incentivación del empleo, el apoyo a quienes resulten afectados por la crisis, así como la promoción, para poder recuperar al sector turístico, esencial para la Isla.

En este sentido, Martín propuso ofrecer a los desempleados del sector turístico "cursos de formación que sean remunerados", para prestar apoyo "a quienes van a pasarlo mal". Sin embargo, para poder sostenar a los diferentes sectores, las administraciones públicas necesitan alternativas para flexibilizar la actual situación de control presupuestario. "Tenemos que ponernos manos a la obra para empezar a invertir los fondos depositados en los bancos", apuntó Martín, sobre todo en planes de empleo, para activar todos aquellos ámbitos que sufrirán el primer impacto de esta crisis. Una estrategia que Martín admitió que debe depender del Gobierno de España y ser apoyada por la Unión Europea, ya que "si Bruselas no lo respalda, va a ser complicado".

Al mismo tiempo, el mandatario tinerfeño explicó que se deberán flexibilizar los mecanismos para otorga subvenciones, a través de las que aportará apoyo a las ONG y otras entidades sociales que asistirán a los afectados. "La situación es grave", recalcó y por eso también solicita que abran nuevas posibilidades para gastar el remanente de tesorería.

"El problema es complejo, porque no es que haya un sector mal y el resto pueda aguantar, es que va a afectar a todos los empleos", vaticinó.

En el caso del sector del transporte y de las comunicaciones aéreas "estarán en regresión hasta que no se supere la situación" y aseguró que "no volveremos a ser creíbles como destino hasta que no controlemos los contagios".

Por eso, ahora para Martín este momento de contención pasa por "reducir la movilidad", algo que afectará al transporte aéreo entre islas y con la Península.

Transportes. El Cabildo de Tenerife ha decidido reforzar algunas líneas de guagua en las que en horas punta se pudo constatar que había un número de usuarios superior a lo aconsejado por las autoridades sanitarias. Así lo confirmó ayer el presidente insular Pedro Martín, quien manifestó que en el transporte tinerfeño se ha registrado una reducción notable respecto a los datos de cualquier otro día laborable. En ese sentido, el mandatario tinerfeño detalló que "ante la menor demanda y según vaya evolucionando la situación iremos acondicionando frecuencias y rutas para adaptarlas a aquellas que tienen más demanda". El vicepresidente insular y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, concretó que ya desde el pasado viernes se redujo la demanda de transporte público un 50% en la Isla, mientras que ayer la caída de la demanda tanto de los usuarios de Titsa como de los pasajeros del tranvía cayó entre un 80 y un 85%. Arriaga afirmó que existen líneas "que van vacías", mientras que en otras sobre todo en horario de máxima afluencia, entre las 4:30 y las 8:45 de la mañana, sí que se notó una mayor presencia de pasajeros. Por eso, a partir de hoy el Cabildo reforzará las líneas 110, 467, 473 y 050 para así propiciar "que las guaguas vayan menos llenas". En el caso de los servicios urbanos, se siguen prestando al 100%, pero con muchas de las guaguas vacías, por lo que Arriaga no descartó que en los próximos días los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna bajen las frecuencias. Respecto al tráfico de vehículos, Arriaga constató que en general la circulación se ha reducido en un 50% respecto a la frecuencia habitual.

E Servicios garantizados. El Cabildo de Tenerife ha tomado una serie de medidas con el objetivo de poder seguir garantizando la prestación de servicios básicos como el transporte público o la recogida de basuras. Para ello, por ejemplo, se ha reforzado la limpieza tanto de las guaguas como de los tranvías, para evitar la propagación del virus entre los pasajeros, pero también para proteger a los conductores, ya que en el caso de que hubiera una propagación en cadena en este colectivo "se tendrían que suspender algunas líneas". "En el tranvía es más sencillo porque van aislados en cabina, pero en el caso de las guaguas vamos a bloquear las plazas más cercanas a ellos", detalló Arriaga. Hoy también se ha puesto en marcha la suspensión del pago en efectivo. En el caso del complejo medioambiental se está reorganizando al personal y se implementará un nuevo sistema de recogida de basuras. Además, los responsables están formando al personal técnico para que pueda sustituir a los titulares en el caso de que caigan enfermos. Las obras de acondicionamiento de las carreteras no se paralizarán, así como los trabajos contra la plaga de termitas.

Abastecimiento. En cuanto al funcionamiento de Mercatenerife, la institución ha suspendido la entrada de clientes particulares para priorizar la de aquellos que quieran llenar los lineales de sus establecimientos de alimentación. Martín quiso resaltar que la Isla no tiene un problema de abastecimiento. "He hablado con los responsables de los supermercados y las grandes superficies y tienen las naves llenas para surtir a los establecimientos", aseguró, por lo que insistió en que no debe haber aglomeraciones porque hay mercancía suficiente.

Parque Nacional. El Cabildo de Tenerife ha vuelto a abrir la vía que discurre por el Parque Nacional del Teide. Sin embargo, Martín insiste en que no pueden volver a producirse imágenes como las del pasado fin de semana con decenas de vehículos y visitantes en este espacio, ya que recalcó que todas las actividades están suspendidas. "A estas personas no se les llegó a sancionar pero se les indicó que no podían estar allí, no porque en el parque haya un peligro especial, sino porque si hay un accidente se deberán derivar recursos que ahora mismo se necesitan en los hospitales", recalcó.

Centros sociosanitarios. El Cabildo de Tenerife ya ha conseguido liberar en sus centros sociosanitarios un total de 31 camas para que sean utilizadas por personas que hasta ahora estaban ingresadas en centros hospitalarios, pero que solo requieren de atención residencial. De esta manera, estas camas hospitalarias quedarán libres para poder atender a enfermos de coronavirus.