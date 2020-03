Nuevo convenio para acabar la plaza de España

El Cabildo anuncia que es necesario formalizar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de la capital y con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para finalizar el ámbito II del proyecto de Enlace Puerto-Ciudad. El director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, el socialista Aarón Afonso, ha indicado que aún quedan actuaciones pendientes, que deben desarrollar la Corporación insular y el Consistorio chicharrero en la zona más próxima a la avenida de Anaga, para que la Autoridad Portuaria pueda acometer el ámbito III o última fase de este proyecto, con la que por fin el centro de Santa Cruz se uniría con el mar. Afonso indica que el Cabildo mantendrá reuniones con el Ayuntamiento para poder formalizar cuanto antes el citado convenio y concluir así la parte que le corresponde a ambas administraciones.

El director insular de Coordinación explica que el proyecto de ampliación de la plaza de España, conocido también como Enlace Puerto-Ciudad, de los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, está formado por tres fases o ámbitos. La primera, que comenzó a ejecutarse en 2006 y que ya está finalizada, fue la correspondiente a toda la remodelación de la plaza de España, con la creación del denominado "lago" y sus tres pabellones. Supuso una inversión de 19 millones de euros, financiados en su mayoría por el Cabildo.

La segunda fase o ámbito II está formada a su vez por varias partes. La primera, ejecutada por el Gobierno de Canarias y que costó unos 40 millones, consistió en la construcción del túnel de la Vía Litoral, con el que se soterró el tráfico de las avenidas Marítima y de Anaga. La segunda, financiada por la Corporación insular y por el Consistorio de Santa Cruz, corresponde a la mejora de la superficie del túnel, que "fue la actuación que inauguramos en el pasado mes de octubre".

"Con esta última obra, Santa Cruz ha ganado un nuevo espacio de ocio en la plaza de España de 18.400 metros cuadrados. La nueva zona dispone de elementos como bancos, pequeñas áreas ajardinadas coronadas con pérgolas de madera, carril-bici y un parque de calistenia (espacio para hacer ejercicios físicos usando el propio peso corporal), entre otros", manifiesta Afonso. Se invirtieron 3,5 millones de euros.

La tercera fase o ámbito III es la que debe ejecutar la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la cual incluye la construcción de un gran edificio sobre cuya cubierta los ciudadanos podrán pasear, desde la plaza de España hasta el mar, y que acogerá locales comerciales, de restauración y de ocio y espectáculos. Requiere de un coste superior a los 60 millones de euros, por lo que el Puerto busca inversores privados para poder desarrollarla.

Pero el ámbito II aún no está acabado. Aarón Afonso apunta, ante las críticas y exigencias sobre todo de CC para que el Puerto ejecute su parte, que la segunda fase, que corresponde al Cabildo y al Ayuntamiento, tiene actuaciones pendientes. "Todavía queda la ampliación de la plaza de España hacia la Alameda y avenida de Anaga, para dar continuidad al proyecto, y la mejora del acceso al Puerto. Cuando llegamos al Cabildo no había ningún tipo de convenio. No se había trabajado en él. Y yo creo que primero debemos terminar este ámbito antes de que el Puerto comience con el suyo", señala el director insular.

De todas, formas, Aarón Afonso ha indicado que el Cabildo también mantendrá próximamente reuniones con la Autoridad Portuaria para "conocer las dificultades existentes en cuanto a la ejecución de la tercera fase de este macroproyecto, con el que por fin se unirán Santa Cruz y el Puerto".

Pero antes, insiste, "debemos sentarnos con el Ayuntamiento para formalizar un nuevo acuerdo y acabar con la parte que nos corresponde, convenio del que también formará parte el Puerto".