El Hotel Botánico celebra una jornada de puertas abiertas el sábado 21

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden de Tenerife, en Puerto de la Cruz, celebra el próximo sábado 21 de marzo, de 12:00 a 20:00 horas, una jornada de puertas abiertas To the moon and back para dar a conocer sus espacios, servicios y equipamientos para congresos, reuniones de trabajo, banquetes privados y eventos sociales. Actividades que "tienen el mejor escenario en el Hotel Botánico ", según destaca el director del establecimiento de cinco estrellas gran lujo, Gustavo Escobar, quien recibirá a los asistentes de esta jornada de apertura al exterior.

Este hotel portuense cuenta con "uno de los mejores jardines subtropicales de la isla, con más de 25.000 metros cuadrados y un clima primaveral constante todo el año, que lo convierten en el lugar idóneo para disfrutar del aire libre cócteles, recepciones, cenas de gala, presentaciones...", subrayan desde el establecimiento de la ciudad turística.

"Por otro lado, en su interior, se puede elegir entre ocho espléndidos salones con una superficie global de 1.502 metros cuadrados y una capacidad de hasta 500 personas. Además, se cuenta con salones modulares para reuniones o presentaciones de productos, cenas de gala o celebraciones especiales, congresos y convenciones", detallan desde el hotel.

Todos los salones están equipados con "todos los medios técnicos necesarios para desarrollar con éxito todo tipo de eventos, sea cual sea, desde una boda a un congreso profesional". Además, se puede reservar el alojamiento para los asistentes al evento entre las 252 lujosas habitaciones y suites del Hotel Botánico.