Salvar La Tejita lleva a la Fiscalía la construcción del nuevo hotel

La Asociación Salvar La Tejita trasladará a la Fiscalía Provincial las presuntas irregularidades detectadas en la tramitación, autorización y ejecución del hotel en edificación en el plan parcial Costa Bella. La acción afectaría a las administraciones municipal, regional y nacional y tiene por objeto la paralización de los trabajos de construcción así como la depuración jurídica de las responsabilidades a que haya lugar en todos los ámbitos. Esta medida se sumaría a la denuncia en trámite por la vía penal así como al recurso Contencioso-Administrativo contra la concesión de la licencia.

Entre los motivos por los que Salvar La Tejita promoverá la intervención de la Fiscalía está la actitud del Gobierno de Canarias y de la Dirección General de la Costa y el Mar, órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. A las tres administraciones, en diferente grado, responsabiliza de la ejecución del proyecto hotelero, "a pesar de la orden de paralización de la obra", recibida por la constructora el 14 de junio pasado.

La Asociación entiende que el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, "puede hacer más de lo que ha hecho hasta el momento. De hecho, es competente en la zona de servidumbre del espacio marítimo-terrestre". Cabe recordar que el titular de este departamento, José Antonio Valbuena, aseguró la semana pasada (en sede parlamentaria), que "si tuviese el más mínimo resquicio legal, ya hubiésemos mandado a parar esa obra", pero se declaró incompetente para ello amparándose en los informes técnicos y jurídicos.

Daniel Duque, presidente de la Asociación Salvar La Tejita, explica que no solo la no paralización de la obra motiva esta denuncia ante la Fiscalía, "sino muchas irregularidades que se aprecian en el expediente y la concesión de la licencia, por ejemplo".

Duque Funes sostiene que el Servicio Periférico de Costas "no puede permanecer ni en silencio ni paralizada". En silencio respecto a la resolución final de las alegaciones presentadas a la revisión del deslinde marítimo terrestre en la zona de La Tejita. No se explica que habiendo concluido el plazo (el 12 de febrero), aún no haya una decisión sobre si amplía o no de 20 a 100 metros el área de servidumbre del espacio marítimo-terrestre. Tampoco considera justificado que Costas no haya actuado paralizando los trabajos de construcción.

Lo incuestionable es que la obra del hotel se está llevando a cabo porque la misma cuenta con los informes y autorizaciones preceptivas a favor. Solo la paralización de la obra evitaría la próxima comparecencia en la Fiscalía.