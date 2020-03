Visto bueno al Plan Especial de la playa de Las Teresitas

A pesar de la polémica que le rodea y de las diferencias existentes hasta en el propio grupo de Gobierno, formado por el PSOE y Cs, la tramitación del Plan Especial de Ordenación de la playa de Las Teresitas sigue su curso. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento chicharrero celebrada ayer le dio el visto bueno al documento. En concreto, se tomó en conocimiento la memoria de información al público del plan y resolución de alegaciones, y se acordó el envío del documento al Ejecutivo canario para que se emita el correspondiente informe de impacto ambiental, así como la solicitud de informes preceptivos "antes de su aprobación definitiva".

Y mientras que el procedimiento para aprobar el Plan de Las Teresitas continúa, en el Ayuntamiento de la capital no se ha podido aún alcanzar un consenso con respecto al mismo, ni con la oposición ni, ni siquiera, entre el propio grupo de Gobierno. Este considera, a pesar de que se trata de un documento elaborado por el anterior mandato, con CC y el PP al frente, que la mayoría de las actuaciones incluidas en el mismo son necesarias, por lo que no tendría sentido la paralización del mismo. Sin embargo, los socios de Gobierno no se ponen de acuerdo con respecto a las cuestiones más polémicas del plan, que son la construcción de un hotel en la playa; la construcción de un parking donde mismo se ubicaba el inacabado edificio de aparcamientos y locales comerciales, conocido como mamotreto y que fue demolido por orden judicial; y la reubicación de la Cofradía de Pescadores de San Andrés, cuya permanencia en Las Teresitas no se garantiza con el actual documento.

El portavoz del PSOE y concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, defendió siempre, estando en la oposición, la eliminación del hotel y del parking, y la búsqueda de una solución para la Cofradía. El edil de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, de Cs, defiende la continuidad de la tramitación del plan. En la oposición, CC y PP, y como es lógico, apoyan cada una de las actuaciones recogidas en el documento. Y Unidas Podemos, que apoya al grupo de Gobierno desde la oposición, también se opone al hotel y a la construcción de un aparcamiento en donde se encontraba el mamotreto. A todo ello se suma la posición del colectivo Justicia y Sociedad, que ha amenazado con impugnar el documento si se aprueba tal y como está.

En un principio, desde el grupo de Gobierno se indicó que la tramitación del plan se paralizaría durante un mes para poder llegar a un consenso, pero después se señaló que esta debía continuar, aunque, eso sí, debatiendo los puntos más polémicos durante el proceso.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa ahora de que se ha solicitado el estudio de detalle de la parcela del hotel, al igual que del edificio de cabecera de la playa. Y es que, con respecto a una de las posibilidades que se habían barajado para poder aprobar el documento con más consenso del que existe en la actualidad, que consistía en la suspensión de algunos ámbitos del Plan Especial de Ordenación de Las Teresitas, los técnicos municipales han confirmado que no es viable desde el punto de vista jurídico.



Pleno



De todas formas, y según comenta el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, en breve se producirá el pleno monográfico que han solicitado Coalición Canaria y el Partido Popular. "Ahí tendrá que quedar claro qué posición adopta cada partido. Se han producido algunos mensajes contradictorios, por lo que habrá que esperar a este pleno", apunta.

El Plan Especial de Ordenación de Las Teresitas, con el que el Ayuntamiento podrá intervenir en la playa tras muchos años de espera, incluye, entre otras actuaciones, la creación de un gran paseo, la dotación de iluminación en toda la zona de baño y la mejora del saneamiento, dando respuesta así a demandas históricas. Asimismo, la playa ganará 11.500 metros cuadrados de arena más, llegando a los 107.497. Se estima una inversión de más de 30 millones de euros.

Sobre el hotel, el documento establece que tendrá unas 400 camas y que se ubicará en los terrenos próximos a la antigua batería. Según el anterior equipo de Gobierno, dicho establecimiento dará trabajo a unas 200 personas, aproximadamente.