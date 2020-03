Jennifer Miranda Barrera: "La involución que sufre Granadilla tiene mucho que ver con la falta de liderazgo"

Sus palabras demuestran dominio de los asuntos que se tratan y un gran conocimiento de la realidad de su pueblo. Los meses de liderazgo en la oposición contribuyen a que se muestre muy convencida de que los problemas de los granadilleros tienen solución y que el pacto gobernante solo es bueno para organizar eventos y fiestas. La realidad la sitúa en las antípodas de nacionalistas y populares, por creencia y convicción.

Granadilla tiene presupuesto, pero usted advierte de que incumple la regla de gasto.

La Intervención advierte de que se incumplirá la regla de gasto tras liquidar el presupuesto. Ocurrió en 2017, primer presupuesto gestionado por CC. Eso nos hizo perder casi un millón para ajustarnos al plan económico financiero exigido por el Estado. La historia se repite. Entonces hubo que destinar el dinero reservado para la canalización de las aguas pluviales de Los Abrigos a sufragar la negligencia del gobierno.

¿Cómo se explica que CC y PP lo aprueben con informe contrario de Intervención?

Los informes técnicos señalan que no cumple con la normativa y, además, advierten que se está articulando un mecanismo para adjudicar a dedo todos los contratos de hasta 10.000 euros, en contra del criterio de los órganos consultivos.

¿Va el PSOE de Granadilla a tomar alguna medida legal?

El Grupo Socialista presentó reclamación administrativa en el plazo de exposición pública. Ahora, es la Subdelegación de Gobierno la que debe examinar el documento e iniciar los trámites para salvaguardar la legalidad vulnerada.

Dice que hay ocho millones de gasto indefinido.

Este hecho revela dos aspectos clave: Que el gobierno no ha sido capaz de definir los proyectos que marcarán la vida de los granadilleros y de nuestro territorio en el futuro y el temor de Coalición Canaria a que ocurra lo mismo que en los últimos tres años. La ejecución del presupuesto de inversión últimos ejercicios no llega ni al veinte por ciento. Esto quiere decir que Granadilla ha perdido millones en saneamiento y mejoras de equipamiento social. No definir las partidas les permitirá, cuando no consigan poner en marcha los proyectos, destinar ese dinero a otros fines, como al pago de la deuda a los bancos. Fue su estrategia el año pasado. No sacaron a tiempo los proyectos ni ejecutaron las inversiones, pero usaron ese dinero para cancelar préstamos a tipo cero de interés.

El alcalde dice que nada de esto que usted dice es así. Ni lo que asegura en materia social.

No lo dice el Grupo Socialista, lo dicen los números. Las partidas destinadas a política social bajan más de medio millón de euros. No se contempla siquiera el Centro para Mayores de San Isidro, después de que Coalición Canaria cerrara en 2018 el Rodolfo Campos. El dinero que el gobierno va a destinar a fiestas alcanza el millón de euros, superior al de municipios que duplican nuestra población. Es un sentir generalizado, las carencias en servicios básicos están a la vista. Sin embargo, no faltan bailes y fiestas.

La oposición sí se entiende: reclaman celebrar todos los plenos ordinarios y piden rescatar el servicio de playas.

Que toda la oposición se ponga de acuerdo es solo mérito del gobierno. Hay determinadas cuestiones que requieren dejar al margen la ideología y actuar con sentido común, ausente en la gestión de Regalado. Si tengo que elegir entre los postulados de mi partido y el bienestar de la gente de mi municipio, siempre elegiré a los granadilleros. Así será cuando el PSOE gobierne nuevamente en Granadilla.

Hablando de Socorrismo en playas. ¿Cuál es el siguiente paso que dará el PSOE?

La vida de las personas está en riesgo, lo dicen los técnicos municipales. Sin embargo, Regalado se niega a resolver el contrato con la adjudicataria. A ello se une el despido de seis trabajadores sin causa. Por eso, nuestros servicios jurídicos estudian cómo proceder para evitar que ocurra algo en nuestra playa que tengamos que lamentar.

Parece en vías de solución el problema de saneamiento.

Recientemente el Ministerio y Acuaes han autorizado la firma del convenio con el Cabildo y el Ciatf para impulsar la obra de la depuradora de Granadilla. El compromiso de mis compañeros en el Cabildo con esta infraestructura es tan firme como el nuestro. No puedo decir lo mismo del gobierno municipal. La inversión más baja en décadas en materia de saneamiento fue la de 2019, apenas 18.000.

¿Sí o no al Hotel La Tejita?

Prudencia, transparencia y legalidad. Habiendo un expediente de revisión del deslinde, lo prudente es que el Ayuntamiento que autoriza la licencia paralice de manera cautelar las obras. Sí a la legalidad y a la protección del territorio, no a la gestión tendenciosa y a los intereses ocultos.

El incremento demográfico es un hecho, pero, ¿se responde a ello con más servicios?

En Granadilla se responde con más eventos y más fiestas, no con más servicios. Nuestro municipio alcanza los 60.000 habitantes y se sigue sin alumbrar el desarrollo de la ciudad. Se debe implantar lo antes posible un sistema de transporte interurbano que garantice la conectividad entre nuestros pueblos, ahondar en la búsqueda de la calidad de los servicios públicos esenciales y ordenar el territorio de tal manera que sea algo más que un lugar donde dormir.

¿Granadilla de Abona desaprovecha oportunidades?

Cada día. No hay en la Isla un municipio tan rico y diverso como Granadilla. Su potencial económico es bien conocido por todos, pero es necesario que se adopten decisiones y que se toquen muchas puertas. La respuesta no puede ser nunca la pasividad. Tengo la sensación de que Regalado evita participar en debates que cree que pueden tener un coste electoral para su partido. Pero la política muchas veces es eso. El inmovilismo frena el desarrollo de los pueblos.

¿Hay involución en Granadilla de Abona?

Los inversores huyen de Granadilla por el colapso de una Oficina Técnica que tarda más de dos años en dar una licencia y que se ha vaciado de técnicos, nueve en los últimos tres años, por la negligente gestión de CC. Las zonas comerciales han quedado aisladas por la proliferación de grandes superficies sin que se adopten medidas. Los emprendedores buscan formación y ubicación fuera de Granadilla, que no ofrece nada a la pequeña y mediana empresa. Sin duda alguna, existe involución. Tiene mucho que ver con la falta de liderazgo.

¿Qué ha hecho o hace bien este gobierno municipal?

Si el Ayuntamiento de Granadilla fuera una productora de eventos y fiestas, diría que están haciendo su trabajo correctamente, no tanto por la calidad de los mismos cuanto por lo numeroso. Pero los granadilleros necesitamos otra cosa, necesitamos un gobierno fuerte, que no se achante frente a los grandes retos. Un gobierno ocupado en lo importante.

Por cierto, ¿cuál es el papel del PP en este pacto?

Es un Partido Popular diluido y abnegado a la causa nacionalista, el escudo permanentemente utilizado por Regalado para afrontar sus crisis de gobierno y no asumir responsabilidades. Lo hemos visto con el servicio de Socorrismo, lo vimos con los vertidos, lo vemos cuando hay que levantar reparos de dudosa legalidad.

¿Qué ofrece este gobierno a los granadilleros?

Realmente, nada. Si por algo deben caracterizarse quienes representan o aspiran a representar a un pueblo es por tener una visión nítida de futuro en relación al territorio y a cómo generar bienestar entre sus habitantes. Eso solo se consigue con un liderazgo fuerte y valiente, con un proyecto claro. Nada de esto identifica al actual gobierno, todo lo contrario. Ese será mi compromiso con los granadilleros cuando sea alcaldesa. Ser valiente, gobernar para garantizar un mejor desarrollo para el territorio, hacer política pensando en el futuro de las personas.

¿Qué pasa en la política de Granadilla de Abona que socialistas y nacionalistas llevan 40 años sin entenderse?

Tenemos maneras antagónicas de abordar la política. Frente al discurso del odio permanente a las siglas del PSOE, frente al alegato de la división y del miedo, frente al sectarismo entre barrios el PSOE elige progreso, cambio permanente y escucha activa. Esa es su batalla, la de la inquisición y las hogueras contra quienes se niegan a aceptar el inmovilismo, no la nuestra.

¿Qué es lo que más le preocupa de Granadilla de Abona?

Los granadilleros. Me preocupa no tener un centro que ofrecer a los mayores, me preocupa que los jóvenes tengan que marcharse fuera para satisfacer sus inquietudes culturales, me preocupa no disponer de zonas verdes donde las familias puedan salir a pasear, me preocupa que los emprendedores cierren sus negocios y se marchen. Me ocupan las personas. Esa es y será siempre mi batalla, la batalla vacía por ostentar un cargo es para Regalado.

¿Cumple este Cabildo con los compromisos heredados?

Pedro Martín se encontró con demasiado humo electoralista y pocos proyectos redactados, sí con promesas sin planificación y sin ficha económica. No tengo la menor duda de que cumplirá con Granadilla de Abona. El PSOE en Granadilla se ocupará de que así sea.

¿Entiende que, en los ocho meses transcurridos del mandato, el Sur no se haya reunido ni una sola vez para analizar la situación de la comarca?

El responsable directo de eso es Carlos Alonso, que generó una profunda división en una comarca que, históricamente, se ha unido para reivindicar los intereses del Sur. Alonso sembró la semilla de la división partidista y Regalado la regó desde Granadilla, no exigiendo lo que nos corresponde a los sureños para no contradecir a sus superiores.