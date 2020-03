González: "No me cabe en la cabeza imponer prohibiciones en las tablas"

El alcalde de Icod de los Vinos, Francis González (CC), considera que la demanda de nuevas medidas de seguridad y más protecciones en la fiesta de las Tablas de San Andrés, planteada al Diputado del Común por médicos del Hospital Universitario de Canarias (HUC), "parte de un desconocimiento de la tradición" y cierra la puerta a imponer el uso de cascos, coderas y rodilleras a los menores: "No me cabe en la cabeza imponer prohibiciones en las tablas. No estamos hablando de una actividad deportiva que deba regularse. Es una tradición ancestral que los icodenses llevamos en la sangre".

González asegura que esta petición se basa en casos puntuales "especialmente desgraciados" que no pueden generalizarse. Respecto a la amputación parcial de rodilla que sufrió un menor icodense, el alcalde afirma que se produjo "en los días previos a la fiesta y al margen del dispositivo de seguridad que se monta en los días de arrastre".



"Un caso desgraciado"

"Se trata de un caso desgraciado, que conozco bien, de un chico que fue a arrastrase en la calle El Plano cuando aún no estaba habilitada. Tuvo la mala suerte de chocar con otra tabla, cuando bajaban en paralelo, y de impactar con un vehículo aparcado. Se golpeó contra el tubo de escape y eso fue lo que le produjo las graves lesiones que sufrió. Es algo que nunca hubiera podido ocurrir en los días en los que esa calle se habilita para el arrastre de las tablas, ya que no hay vehículos estacionados", afirma González.

El alcalde insiste en que él es uno de los muchos icodenses que se sigue arrastrando en las tablas sin las protecciones que proponen los médicos del HUC, por lo que no se plantea lo que considera "alterar la tradición".

"Como creo que esta propuesta parte del desconocimiento de una realidad, me atrevería a invitar a estos médicos a conocer la tradición de San Andrés en Icod de los Vinos y, si quieren, a arrastrarse para que comprueben que es algo que se puede disfrutar a todas las edades", asegura el alcalde.

Francis González también comprende a los vecinos que hayan podido considerar esta queja ante el Diputado del Común como "una falta de respeto, ya que no se ha contado toda la realidad tal y como es".

González afirma que no le constan casos de traumatismos craneoencefálicos graves en Icod de los Vinos, aunque sí reconoce que "siempre han existido las lesiones durante las tablas". Uno de los casos más graves que denunciaron estos médicos se produjo en San Juan de la Rambla, donde la intervención de la ambulancia medicalizada que contrata el consistorio resultó clave para evitar un desenlace fatal.

"Esta tradición del arrastre de las tablas es originaria de Icod de los Vinos, por lo que tampoco me sorprende que en otros municipios que nos han imitado sí se planteen cambios y ordenanzas. A mí, como alcalde de Icod, no se me ocurre imponer medidas ni prohibiciones a una tradición sin normas escritas. No se le pueden poner puertas al campo", sentencia.

González descarta seguir las directrices planteadas por este grupo de médicos y asumidas por el Diputado del Común: "No vamos a darle más importancia a esto".