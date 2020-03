Ignacio Rodríguez Jorge: "Si no acaban las colas en la TF-5 el Norte lo tendrá muy difícil"

Ignacio Rodríguez es alcalde matancero desde 1983 y, pese a sumar ya casi 37 años en el cargo, asegura que mantiene intacta la ilusión y las ganas de afrontar, si el pueblo, la salud y la familia lo permiten, un undécimo mandato en el que continuar con el desarrollo de proyectos como el parque de El Montillo, el Centro de Interpretación de la Batalla de Acentejo o la ampliación de la Casa de los Mayores.

¿En qué fase se encuentra el Centro de Interpretación de la Batalla de Acentejo?

Afortunadamente va avanzando. Es un proyecto en el que llevamos bastante tiempo trabajando y en el que creemos mucho. Desgraciadamente, en el pasado no hemos tenido el apoyo necesario por parte del Cabildo de Tenerife ni del Gobierno de Canarias. Tomamos la iniciativa, hemos levantado la estructura y ahora vamos a hacer este año una inversión importante para habilitar la tercera planta. Así el centro ya quedaría prácticamente terminado y sólo nos quedaría esperar que tanto el Cabildo como el Gobierno canario nos ayuden con el proyecto interior del centro. Hemos iniciado contactos, una vez que la obra se terminará con una inversión de más de 150.000 euros.

¿Ha encontrado predisposición para apoyar ese proyecto en los nuevos gobiernos de Tenerife y de Canarias?

Sí, sí. La verdad es que ha sido un cambio muy importante de actitud política. Les damos un margen de confianza porque parece que las cosas van a ir a mejor.

¿El parque de El Montillo es uno de los proyectos de los que más se enorgullece?

La verdad es que ha sido una apuesta muy fuerte por parte de este gobierno desde hace años. Queríamos tener un espacio natural en el mismo centro geográfico del municipio para el disfrute y bienestar de todos, que además es una herramienta educativa. No ha sido nada fácil. Ya tenemos la primera fase abierta, pero eso es apenas una tercera parte de lo que será el parque definitivo. La valoración por parte de todos es espectacular. Sólo hay que mirar los comentarios en las redes sociales.

¿En qué consistirá la ampliación de El Montillo?

Ahora lo primero que necesitamos es que el Gobierno de Canarias desbloquee la segunda fase, que será la parte más natural del parque. Habrá una red de senderos y caminos por una zona donde hay brezos de más de siete metros de altura. Por otro lado, estamos de enhorabuena porque hemos logrado comprar ya más de 18.000 metros cuadrados anexos al parque actual para seguirlo ampliando en el futuro y que sea un ejemplo de sostenibilidad.

¿Cómo piensa hacer más sostenible este parque?

Queremos que se autoabastezca de energía solar fotovoltaica a través de las cubiertas del complejo deportivo y que toda el agua necesaria se obtenga de aljibes y un sistema de recogida de aguas pluviales de las vías cercanas.

¿Prevé más aparcamientos?

Sí, ahora mismo tiene un pequeño aparcamiento y se apoya en el del complejo deportivo. Sin embargo, vamos a crear un gran parking central, con capacidad para unos 200 vehículos, anexo al campo de fútbol, que servirá para dar servicio tanto a El Montillo como al complejo deportivo y el auditorio municipal. Este nuevo aparcamiento es una de las prioridades de este mandato. Este mes se desbrozará toda la parcela y nos gustaría tenerlo este año.

¿La Matanza seguirá avanzando en eficiencia energética?

Sí, eso ha sido casi una obsesión para mí. En este mandato tenemos el objetivo político de llegar al máximo posible de autoabastecimiento en todos los centros municipales. Ahora mismo, el edificio del Ayuntamiento obtiene entre el 80 y el 90% de su energía de placas fotovoltaicas. Y queremos que eso se amplíe a todas las instalaciones municipales. Ya contamos con un 100% de alumbrado eficiente y este año llegaremos a un 100% de tecnología led.

¿Tiene previsto ampliar la Casa de los Mayores?

Reabrirla en el mandato anterior fue un gran logro. El reto de este mandato será ampliarla y estamos trabajando para eso. Queremos que pase de 32 a 100 plazas residenciales y de 20 plazas de centro de día a entre 40 y 50. Se está redactando ese proyecto técnico y esperamos que a finales de este año pueda salir a licitación.

¿Y el complejo deportivo?

También. Nuestra gran apuesta deportiva hace que, permanentemente, se nos desborden las instalaciones. Teníamos un campo de fútbol y ahora tenemos tres; teníamos un pabellón, ahora son dos, pero es insuficiente. Estamos usando un tercero, el del instituto, pero vamos a construir uno nuevo anexo al actual. Ya se hace necesario. En la zona superior habrá, entre 2020 y 2021, un espacio de deporte al aire libre.

¿La residencia del complejo deportivo ha funcionado?

Sí, está al cien por cien. No es que funcione bien, es que no hay días libres prácticamente durante todo el año. Por eso estamos trabajando en un albergue rural juvenil, con unas 100 plazas, más vinculado la naturaleza, el senderismo y el deporte al aire libre.

¿Qué pasa con el skate park?

Estamos en el proceso de rescisión del contrato con la empresa que debía tenerlo terminado hace más de un año. Trabajamos para iniciar una nueva licitación en 2020.

¿Espera lograr apoyo externo para el Centro de Transformación de Productos Agrícolas?

Sí. En ese centro tenemos muchas expectativas e ilusiones. Creemos que puede ser un poco de desarrollo para el sector agrícola no sólo del municipio sino de la comarca y de la isla. La infraestructura está a punto de terminarse, pero faltaría el equipamiento, la maquinaria y los acuerdos necesarios con otras administraciones para que sea un espacio de transformación de productos agroalimentarios. Esperamos una respuesta positiva porque puede ser un centro importante para la isla.

¿Qué solución plantea usted para los atascos de la TF-5?

Ya dije en su día, en este periódico, que la solución para las colas era que CC no gobernara. Ya se cambió de gobierno y ahora queda ejecutar esos proyectos que estaban planificados. Afortunadamente, la variante de Los Rodeos se va poniendo en marcha. Era una pieza clave para resolver este problema y se ha retomado. Además, vamos a plantear y a exigir al Cabildo y al Gobierno canario que, independientemente del proyecto de carril bus-vao, es necesario ejecutar un tercer carril entre La Laguna y Los Naranjeros, como mínimo, y de forma urgente. No es tan difícil. Es cuestión de voluntad y decisión política. Si no se acaban las colas en la TF-5, el Norte lo va a tener muy difícil. El desarrollo social y económico se seguirá atascando. Y los vecinos tendrán menos posibilidades de quedarse a vivir aquí. Por la inacción de gobiernos anteriores, el Norte está como está. Espero que los nuevos gobiernos entiendan esa necesidad. Y si no la entienden, habrá que hacérsela entender.

¿Qué defiende para el futuro de la costa de La Matanza?

El Plan Especial de Costa Acentejo ha sido y es un caballo de batalla. Espero que de una vez por todas se redacte ese plan que diseñe el futuro de la costa. Ahora seguimos a la espera. Nuestra costa tiene bastante posibilidades medioambientales y de disfrute de la naturaleza, sin grandes infraestructuras. Esperamos que nos permitan pequeñas acciones que puedan ser generadoras de empleo y faciliten el acceso al litoral.

Tras 37 años de alcalde, ¿de qué se siente más satisfecho?

Son tantas cosas y tan variadas que no sabría qué decir. Destacar algo sería injusto, pero podría decir que, en términos generales, me siento orgulloso de nuestra política de igualdad y bienestar.

¿Se ve con ganas de afrontar un undécimo mandato?

Ganas no, lo siguiente. En un momento como el actual, cuando acabamos de recibir el apoyo electoral del 80% de la ciudadanía, eso te da ánimos, una inyección de moral y fuerza para seguir adelante con todo, mantener lo que tenemos y seguir avanzando en nuestro proyecto de igualdad social para el pueblo. Me encantaría poder seguir en el futuro, pero no dependerá solo de mí.